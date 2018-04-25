Роман Смирнов. Беларусское какаво

Послушал тут выступление господина Лукашенко, где он в своем репертуаре прошелся по “российским говорящим головам”. Интересно, откуда этот практически фирменный польский гонор. Может быть есть для него основание?

Полез освежить данные по “торговле” Беларуси с Россией ( обнаружил сайт - http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU/import/BY , где дбфки из системы таможни приведены в удобный вид, доступ бесплатный (многие не краснея это продают), домен зарегистрирован на екатеринбургскую фирму занимающуюся вентиляторами бгг, ни рекламы, ни контактов на сайте нет – при этом данные точные – проверил – ну ладно это отдельная история).



Итак, импорт:





Экспорт:





Из 17 миллиардов в 2018 году экспорта в BY



- минеральные удобрения 6,77 млрд

- металлы – 2 млрд

- скрытый раздел (это оружие и экономическое оружие газ) – 2,88 млрд



Соответственно Россия импортировала из BY на 10,5 млрд



- хрючево на 3 млрд ( не знаю на сколько свое – нет )

- машины и транспорт на 3 млрд (тоже не знаю свое нет)



Внимание вопрос, где Беларусь берет 7 миллиардов долларов в год на дозакупку только у России?

Или вот эти артефакты вроде белАрусского какао или тростникового сахара, бгг.

Что наши не могут напрямую закупать оные пользительные продукты?

Кстати на Белстате несколько другие цифры - http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/makroekonomika-i-okruzhayushchaya-sreda/vneshnyaya-torgovlya_2/godovwe_danne/osnovnye-pokazateli-vneshnei-torgovli/ .

В цЫфровой экономике это не редкость недавно смотрел статистику по торговле газом между членами ЕЭС – официально пишут что не смогли найти несколько ярдов м3 газа – вот тебе и digital, c “коммерческим учетом”, бгг.



Вобщем не суть, сальдо тоже глубоко отрицательное – общее минус пять миллиардов, если мерить в резанной. Не айтишники же или шарящие по подмосковью строительные бригады их привозят на своих пативенах.



Имхо эти миллиарды Беларусь по многочисленным скрытым схемам берет как раз в кармане у “говорящих голов” (им кстати не жалко).



Собственно наверно так и надо, мне до BY, честно говоря дела особо нет, только из-за декларируемого курса возникает угроза ЕЭС (евразийскому экономическому союзу). Судя по также невнятному поведению KZ этот проект может поехать на запасной путь. Вот это действительно жаль… впрочем насильно мил не будешь.

Поколение Лукашенко не вечно – еще максимум лет 10 – банальная биология, новые “лидеры” могут и забыть старый договорняк…, но осадок от подобных речей, увы остается.

Шутки шутками, но объективно будущее за серьезными геоэкономическими кластерами и вот этот очередной парад суверенитетов надеюсь простых граждан никак не коснется.

Может отказались от ЕЭС и готовят уже новый ЕС с расширенным составом, черт этих демиургов разберет, только по моему до него сейчас, как американцам до луны.

P.S. похоже “сальдо-бульдо” больной вопрос отсюда и концентрация на “своей методике” с услугами позволяющей выйти на положительное сальдо

Статьи вроде вот этой:

Белорусский экспорт товаров и услуг в 2017 году вырос на 21,7% к 2016 году, до 36,435 млрд долларов. При этом в декабре экспорт оказался выше ноябрьского на 10%. Сальдо торговли товарами и услугами по итогам года оказалось положительным, составив 63,2 млн долларов против минус 70,6 млн долларов в 2016 году, сообщает Нацбанк.



https://news.tut.by/economics/580577.html?crnd=72449

Если же посмотреть, хотя бы немного укрупненно на эти “услуги”, то:

…Около половины общего объема экспорта занимают транспортные услуги, существенную роль играют также компьютерные и строительные услуги.

Основными торговыми партнерами Беларуси в торговле услугами являются Россия (около 41% экспорта, 39% импорта) и ЕС (29% экспорта, 33% импорта).

Около половины общего объема экспорта занимают транспортные услуги, существенную роль играют также компьютерные и строительные услуги.

Основными торговыми партнерами Беларуси в торговле услугами являются Россия (около 41% экспорта, 39% импорта) и ЕС (29% экспорта, 33% импорта).

http://mfa.gov.by/export/

видно, что это просто выделение “цены транспорта”…

Из оставшихся 2 миллиардов долларов выручки с импорта услуг львиная доля это американский EPAM ( аутсорсинговая софтверная компания название расшифровывается - Effective Programming for America ) и Wargamings со своими “танчиками”, оба кстати тут и у нас в России паразитируют [про это отдельно напишу].

Вобщем если снять всю шелуху остается нет ничего, причем похоже это ничего звездно-полосатое.

————

Комменты как обычно жгут:

“greench” оставил комментарий к <белАрусское

какаво>.



Это ответ на комментарий “RomanSmirnov”:

—-

Да много причин – политические (отработка

модели) , военные – есть, социальные – один

народ, в конце концов элиты просто одно и

тоже поколение там личные бизнес

интересы переплетаются очень тесно.



Государственных экономических причин с

отстегиванием от транзита, если

рассматривать страны по отдельности, нет.



Ну и обходится не так уж дорого – на глазок

пару миллиардов долларов в год.



—-



Текст комментария:

—-

Не дорого было бы, если бы хрустальный

сасут не крысятничал. На одной

контрабанде Россия теряет миллиарды, не

говорю уж про демпинг, вредящий нашим с/х

производителям-налогоплательщи кам. Плюс,

недополученная прибыль от таможенных

пошлин за нефть, которая берется по-сути

прямо из российского бюджета. А теперь еще

Бульбофюрер надумал организовать

крипто-офшор для наших барыг, видимо,

чтобы по-союзнически помочь в

обозначенной ВВП цели деофшорицазии

российской экономики, ага

Источник: https://romansmirnov.org/60