Письмо. «Элитки и народ». Партгосбюрократия

Ув. Т. Волкова,

Вы правы в отношении того, что “Любая бюрократия, как партийная, так и беспартийная, и лишенная всякой идеологии, всегда стремиться воспроизводить только сама себя.”

Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/pisma-elitki-i-narod.

Что касается тезиса “Качество «человеческого материала» было как раз, высоким, иначе СССР не выиграл бы войну”, то здесь я рассматриваю Ваш тезис в качестве, как минимум, спорного. Почему? В самом деле, Отечественную Войну 1812 года против Наполеона выиграли и БЕЗ Советской Власти и тем более ПАРТИИ.

Когда “гений всех времен и народов” ВДРУГ ВСПОМНИЛ о том, что есть РУССКИЕ и, скажем так, есть РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ? Ага! Когда КЛЮНУЛ ЖАРЕНЫЙ

ПЕТУХ. И почему-то начал свое обращение 3 июля 1941 года «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!» Ну как так, ПОЧЕМУ вдруг “Братья и сестры!”, и вдруг “друзья мои!”?

А КАК ДРАПАЛИ из Москвы в октябре 1941 партийные функционеры, побросав все в своих сейфах? Во многих райкомах, парткомах царил ХАОС. И где же сам “гений всех времен и народов” пребывал с 22.июня 19141 и аж только дал знать о себе 3 июля 1941 года? Целых ДЕСЯТЬ(!) дней ни слуху, ни духу. Это КАК называется на простом языке?

И далее, вспомнил “гений всех времен и народов” ВДРУГ и фельдмаршалов и Суворова и Кутузова, и далее Ивана Грозного и ВОССТАНОВИЛ, по сути РУССКИЕ ВОЕННЫЕ ЗВАНИЯ и погоны снова ввел, ну и так далее…

Понятно, спасал себя, прежде всего и личную власть. Что ж, в прагматичности ему не откажешь. Т.е. он и его присные просто использовали те качества РУССКИХ – как СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ за свою страну. Эти качества вырабатывались ПОКОЛЕНИЯМИ можно сказать

тысячелетия. Отсюда и тост И.Сталина – единственный раз, где он говорил о РУССКОМ НАРОДЕ и очевидно единственный раз, где он был искренен. И все. Больше ни до, ни после.

Вот что пишет по поводу этих качеств русских Борис Бажанов – секретарь И.Сталина, который в 1928 бежал из СССР. Накануне войны против СССР его пригласили в Берлин к Розенбергу. Там произошел вот такой диалог.

Цитирую из его книги:

” Когда они наконец кончили, я говорю: “Из всего, что здесь говорилось, совершенно ясно, что в самом непродолжительном будущем вы начинаете войну против Советов”. Розенберг спешит сказать: “Я этого не говорил”. Я говорю, что я человек политически достаточно опытный и не нуждаюсь в том, чтобы мне рассказывали и вкладывали в рот. Позвольте и мне поставить вам вопрос: “Каков ваш политический план войны?” Розенберг говорит, что он не совсем понимает мой вопрос. Я уточняю: “Собираетесь ли вы вести войну против коммунизма или против русского народа?” Розенберг просит указать, где разница. Я говорю: разница та, что если вы будете вести войну против коммунизма, то есть, чтобы освободить от коммунизма русский народ, то он будет на вашей стороне, и вы войну выиграете; если же вы будете вести войну против России, а не против коммунизма, русский народ будет против вас, и вы войну проиграете. “

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“Борис Бажанов. Воспоминания бывшего секретаря Сталина

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Книгоиздательство “Всемирное слово”, Санкт-Петербург, 1992.

(с) “Третья Волна”, Париж, 1980.

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Б.Бажанов пишет:

” Дело было в том, что кругом была ложь, и во всей коммунистической практике все насквозь было пропитано ложью. Почему? Теперь я понимал, почему. Вожди сами не верили в то, что они провозглашали как истину, как Евангелие. Для них это был лишь способ, а цели были другие, довольно низкие, в которых сознаться было нельзя. Отсюда ложь как постоянная система, пропитывающая все; не как случайная тактика, а как постоянная сущность. По марксистской догме – у нас диктатура пролетариата. После семи лет коммунистической революции все население страны, ограбленное и нищее, - пролетариат. Конечно, все оно никакого отношения к власти не имеет. Диктатура установлена над ним, над пролетариатом. Официально у нас еще власть рабочих и крестьян. Между тем, всякому ребенку очевидно, что власть только в руках партии, и даже уже не у партии, а партийного аппарата. В стране куча всяких советских органов власти, которые являются на самом деле совершенно безвластными исполнителями и регистраторами решений партийных органов. ”

Там же.

Здесь ключ для понимания – ВЛАСТЬ В РУКАХ ПАРТИЙНОГО АППАРАТА.

Эти слова относятся к каким-то 1924 -27 годам. И начиная с 1922 года (вспомним знаменитое Письмо Сьезду Партии от В.И.Ленина) – этот ПАРТИЙНЫЙ

АППАРАТ СОЗДАЛ И.Сталин. Все. Тут все понятно – И.Сталин КОНТРОЛЛИРОВАЛ ПАРТАППАРАТ. ЧЕРЕЗ НЕГО ПАРТИЮ – СИЛОВЫЕ ОРГАНЫ, ГОСООРГАНЫ

т.е. ВСЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ.

Ясно и то, о чем пишет и Б.Бажанов – наблюдал лично – позиции партаппаратчиков использовались для личных привилегий. Что впрочем, не новость. Да и стоит вспомнить, что СПЕЦРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ были ведь созданы в 1918 году при В.И.Ленине то и благополучно просуществовали до конца СССР. А как тут быть с лозунгом Парижской Коммуны о РАВЕНСТВЕ заработков? А ведь народ то не слепой.

Вот так и накапливалась в числе прочих РАЗНИЦА в том, ЧТО говорила скажем так партия, и то, ЧТО видели люди. Т.е. ЛОЖЬ. В конце концов, СЛОВАМ той же ПАРТИИ уже НИКТО не верил. Ну и потом – система созданная И.Сталиным была с точки зрения теории управления НЕЭФФЕКТИВНОЙ.

В самом деле – смотрим Китай – годы 1989 год и 25 лет спустя. Результат – ВТОРАЯ ЭКОНОМИКА МИРА. Без ГУЛАГов, репрессий, коллективизаций и т.д. здесь реализуются идеи по сути НЭПа.

Возвращаясь в СССР к началу 60-х годов. Здесь СССР имел по сути последний шанс сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ РЫВОК в своем развитии – имеется в виду реализация проекта акад. В.М.Глушкова – выдающегося советского ученого-кибернетика – проекта ОГАС – Общегосударственной Автоматизированной Системы Управления. Т.е. создания МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ как экономикой так государством на основе компьютерных технологий. Рассчитан был проект на 20 лет. Стоимость порядка 20-25 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ. Тогдашний премьер А.Н.Косыгин ИСПУГАЛСЯ стоимости проекта. Он В.М.Глушкова НЕ ПОДДЕРЖАЛ. Капитальная ошибка.

Но главное то, что внедрения данной системы дало бы возможность СССР сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЫВОК в управлении экономикой.

Это был КОШМАР для Запада и для ПАРТАППАРАТА КПСС СССР – ибо значительная его часть стала бы ИЗЛИШНЕЙ и ПОТЕРЯЛА бы свои функции. Цели СОВПАЛИ.

Началась ТРАВЛЯ, как на Западе, так и в СССР В.М.Глушкова, выдающегося советского ученого, Лауреата Ленинской и Государственных Премий, академика АН СССР и ряда Академий зарубежных стран, основателя и директора Института Кибернетики АН Наук УССР в Киеве.

Советника Генсекретаря ООН по кибернетики. В.М. Глушков скоропостижно скончался в 1982 в возрасте 59 лет. Кто знает, может и помогли… Очевидцы рассказывают, все произошло очень быстро в течение нескольких месяцев.

Так с помощью партгосбюрократии СССР был провален проект ВЕКА.

С ув.

Т. В. Здравствуйте!

СССР был создан, чтобы избежать выплат по кредитам, которые «по знакомству» набрал Л. Троцкий. Государственное образование получилось довольно устойчивое, пережило правление Н. Хрущева, и хребет ему удалось сломать только при М. Горбачеве.

Что же касается роли И. В. Сталина в деле «укрепеления-ослабления» советской бюрократии, – репрессии 37-38 годов, вероятно, были им задуманы, как борьба со старой «революционной гвардией» и ее бюрократией. Вы не допускаете мысли, что на второй виток борьбы с бюрократией, которая вновь начала жировать на шее народной уже после войны, у Сталина просто не хватило сил? Или борьба была начата, и могла стать вполне успешной, что и приблизило его кончину? Не случайно Н. Хрущев сделал ставку на двадцатом съезде именно на партгосбюрократию.

Если провести аналогию с днями сегодняшними то, борьба Д. Трампа с клинтоновской бюрократией идет с переменным успехом. Бюрократия «отступила» в ЕС и пакостит Д. Трампу теперь из-за океана, ни о какой победе Трампа над чуждой ему бюрократией речи пока не идет.

С уважением, Татьяна