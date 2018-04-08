Письмо. Комплаенс

Здравствуйте, Татьяна.

С большим удовольствием и интересом читаю материалы Вашего ресурса.

Спасибо за работу!

Много раз хотел написать Вам и выразить благодарность, и задать некоторые вопросы, которые Вы аккуратно и деликатно обходите стороной. И вот, изучив последний материал, решился..

Например, личность В. Путина!? Интересно Ваше мнение!? Я проанализировал очень большое количество информации, открытой и закрытой, и с лично знающими его общался, и расчеты астрологов, анализ биоэнергетиков/экстрасенсов и чинеллеров, инсайдеров.

У меня есть твердое мнение, главное, и это приятно, что оно за много лет не изменилось. Уверен, он “за наших”, и он – это он, живой, настоящий, не клон, не двойник, хотя для массовки и для дальнего плана, конечно у него, как и у каждого лица его уровня они есть. Хотя параноидального бреда и фейков в сети много, но он весь разбивается о рациональность оценки.

“Правдой для вас то, что является правдой для вас”.

“Смотрите сами, слушайте сами и на основе этого формируйте своё СОБСТВЕННОЕ мнение”. Не на основе “мнения” “авторитетов”!

“Неужели можно подумать, что человек на седьмом десятке, русский/советский офицер, думает, как набить свой карман и карманы своих, типа, друзей, когда у него есть в распоряжении 1/7 часть планеты и пока ещё открыт весь мир.???? Как такое вообще может в голову прийти, но ведь ведется на это народ,…



По моему мнению, главная фишка Вашего ресурса – это просвещение в части становления и утери суверенитета на земле русской от Рюриковичей до н.в. Хоть по этой теме растет спрос/интерес и просветителей становится всё больше, Ваша форма подачи, доказательная база и эпистолярный стиль лучшие. Конечно, хотелось бы понять УРОВЕНЬ Ваших инсайдерских источников, не считая Ваших личных аналитических способностей!? Хотя бы обобщенно…

Регулярно мониторю Ваш сайт, с надеждой увидеть новый материал по этой теме и темам смежным, близким, назовём их “Теорией заговора”…, но с доказательной базой.



Но вот последний материал от 06.04 : “Всё о комплаенсе в банках Европы” – глубоко исследован и бесспорно познавателен, и, например, мне очень полезен – система Комплаенс создана и работает по типу ордена – ну, чем не теория заговора!? Главное прикладная…

Но вот оконцовка статьи с как бы “логичным”, но явно предательским душком, так сказать, спалила автора, что очень разочаровало!

И переместила этот материал с уровня Правосудиянет на уровень РБК.

Пускай мы де-юре собственность хозяев фирмы РФ, не имеем гражданства и т.д. и т.п., но мы ВСЕ члены группы, проживающие, работающие, учащиеся, получающие пенсию, защищенные армией и т.д. на территории РФ/России/Тартарии/Ассии/ и т.п., не важно… – МЫ ЧЛЕНЫ ОДНОЙ КОМАНДЫ! !Идёт война – гибридная, горячая фаза войны на носу/на мази, и Верховного Главнокомандующего МЫ выбрали (заметьте, обозначаю его, не как президента фирмы ЗАО РФ № _, а как главного, на данный момент, командира земли русской, в настоящее время о таком командире мечтает любая страна, любая команда!) и теперь расшатывать, вносить смуту и советовать, мол отсюда надо бежать и деньги на какой-нибудь офшорный Кипр уводить, как бы не старался главный руководитель разорвать этот порочный офшорный круг… это, как бы предательство…,

нет, не как бы – это самое настоящее предательство! А по закону военного времени…. И благодарите Главнокомандующего, что она, горячая фаза, до сих пор не началась!



Буду признателен за Ваш ответ…

С уважением,

Николай К.

Т.В. Здравствуйте, Николай!

Оставлю за скобками рассуждения о подлинности личности президента. К управлению государством приходит не один человек, а команда под его руководством. Имеет значение признание его власти как большинством населения внутри страны, так и внешними игроками. В настоящее время огромные усилия врагов направлены на недопущение инаугурации президента либо путем госпереворота, либо путем введения военного положения через втягивание России в войну с Украиной или усугубление ситуации в Сирии. Надеюсь, планы супостата будут очередной раз сорваны. Действия одного из членов команды по предотвращению провокаций в Сирии у меня вызывают искреннее восхищение, расскажу поподробнее в следующих материалах.

Относительно комплаенса — он порождение банковской вольницы. Когда банки получили возможность «производить» деньги, банки перетянули на себя значительную долю влияния не только у крупных производительных корпораций, но и у бюрократии.

Комплаенс — это в некотором роде инструмент по возвращению денег под контроль «правильных пацанов». Клиенты банков здесь лишь жертвы глобальной борьбы за влияние.

Автор предлагает мягкий вариант «лайвхакинга» для потенциальных жертв этой борьбы — клиентов банковской системы, свято уверовавших в безнал (паны дерутся — у холопов чубы трещат). Клиенты из России — жертвы по определению, ибо не способны к коллективному отпору и не имеют за спиной государственной системы, способной дать отпор внешним силам. Если Муаммар Каддафи после ареста совего сына Ганнибала в Швейцарии за избиение прислуги в 2008 году (http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/syn-kaddafi-izbil-v-shvejcarii-prislugu.d?id=21412492&all=true) чуть не обвалил всю банковскую систему Швейцарии, заставив перевести все ливийские средства из швейцарских банков, то наша жалкая трусливая элитка на организованное противодействие обожествляемому ими Западу в принципе не способна, а значит, их будут грабить первыми. Не имеет значения, это были «честные» деньги или деньги от продажи наркотиков.

Мафиози, вероятно, находятся даже в лучшем положении, чем «честные комерсы из 90-х» — наркоторговцы хоть заранее понимали, что деньги могут конфисковать, и поэтому заблаговременно платили 20% за легализацию средств (я указала расценки американских банкиров 4-5 летней давности, европейская отмывка денег всегда обходилась дороже американской и была менее надежной, ибо кто печатает доллары — тот их и контролирует.)

Наша банковская и налоговая система — порождение Ротшильдов и занимается тем же самым — отъемом денег у населения, поэтому я не рекомендую нашим коммерсантам отказываться от счетов в иностранных банках, тем более, что «комплаенс с большой дороги» успешно внедряют и у нас с 2016 года.

http://www.pravda-tv.ru/2016/03/31/219587/cb-razreshil-bankam-ne-otdavat-dengi-klientam-so-schetov-esli-neponyaten-istochnik-doxoda

Ранее такую практику уже реализовал Сбербанк, а остальные ждут 30 июня 2016 года, когда закончится срок процедуры амнистии капитала. Со второй половины 2016 года банки начнут требовать со всех категорий своих клиентов документы, подтверждающие «источник происхождения» денег и имущества. Соответствующим правом финансовые учреждения были наделены еще прошлым летом, но Центробанк разрешил им дождаться срока истечения амнистии капитала. Сбербанк стал исключением, так как он уже спрашивает у своих вкладчиков подтверждающие документы при снятии или переводе более 1,5 млн рублей, однако принимает этот банк любые суммы без каких-либо проблем. До завершения введенной президентом России Владимиром Путиным процедура амнистии капитала — возвращения в нашу страну доходов, полученных сомнительным или преступным путем, — Центробанк и Росфинмониторинг не будут требовать от кредитных организаций проверки источников происхождения денег или имущества у своих клиентов. Соответствующее заявление сделал на днях замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский в рамках конференции «Банковская система России 2016: практические вопросы надзора и регулирования». До того периода, пока процедура амнистии капитала не завершена, вряд ли финансовый мониторинг, финансовая разведка либо Банк России будут настаивать на реализации права банков при определенных обстоятельствах получать от своих клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества», — приводит слова Ясинского ТАСС. Он отметил, что уже совсем скоро банкиров обяжут запрашивать такие документы. Мы планируем подойти к этой работе во втором полугодии 2016 года», — отметил специалист. Вообще срок амнистии вывезенных за границу доходов подходил к концу в конце 2015 года, но российский президент Владимир Путин в минувшем декабре подписал поправки в закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках…», благодаря которому срок прощения капитала был продлен до 30 июня 2016 года. Банкам в России предоставили право запрашивать у клиентов документы, подтверждающие законность получения денег или имущества, в июне 2015 года, благодаря поправкам в «антиотмывочном» законе № 115. В прошлом декабре финансовый регулятор издал положение № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов…», уточняющее данные нормы, но никаких конкретных критериев, которыми должны руководствоваться банки при проверке источников денег, в документации не содержится. «Фонтанка» со ссылкой на источники в Центральном банке пишет, что право кредитных организаций применимо к любой категории клиентов, будь то физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели и т. д., причем банки будут самостоятельно определять случаи, когда будет нужно запрашивать у клиентов данные об источнике денег. Никаких обязательных к исполнению законодательных критериев (например, сумма операции) не предусмотрено», — добавили в ЦБ. Это же касается списка документов, которые являются достаточным основанием для подтверждения законности денег или имущества: их перечень определят банки «в соответствии с собственными правилами внутреннего «противолегализационного» контроля». В список бумаг с большой долей вероятности попадут договоры купли-продажи квартиры, транспорта, справки из налоговой службы, бумаги из бухгалтерии на работе и тому подобные. Журналисты «Фонтанки» пишут о случаях, когда банки просили у клиентов-юрлиц все без исключения документы, «раскрывающие экономический смысл операций» за весь 2015 год, поэтому перечень документов, в сущности, безграничен. В тексте ФЗ-115 есть список «операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю» (статья 6). Так, контролю подлежат операции на сумму более 600 тысяч рублей или эквивалентно сумме в инвалюте. Их можно разделить на операции с наличными — снятие-зачисление на счет юрлица, обмен валюты, покупка ценных бумаг физлицом, внесение денег в уставный капитал фирмы. Кроме того, в перечень попали операции, в которых одной из сторон является гражданин или житель стран, в которых не противодействуют легализации доходов (Иран и Корея), «операции по открытию вкладов на третьих лиц, переводы за границу на имя анонимного владельца, отдельные операции с движимым имуществом (драгметаллы, камни), с недвижимостью на сумму более 3 млн», и некоторые другие. По информации журналистов, в случае открытия вклада размером 10 млн рублей в Сбербанке пока не требуется ничего, кроме паспорта, однако огромные трудности ждут клиента, если он захочет эти деньги снять или перевести в другой банк. При переводе или снятии денежных средств суммой более 1,5 млн необходимо будет подтвердить источник дохода. Только по паспорту можно снять до 1,5 млн в любом офисе банка, а сумму, превышающую 1,5 млн, или всю сумму — только в том отделении, где открывался вклад и со всеми документами, подтверждающими доход», — цитирует издание сотрудницу Сбербанка. Напомним, что Сбербанк начал пользоваться таким правом практически сразу после его получения, и первые жалобы на этот счет появились в августе 2015 года. Каково было мое удивление, на сегодняшнее заявление, что в выдаче моих денег [по ранее открытому вкладу] мне отказано!!! якобы по какому то федеральному закону я должен подтвердить происхождение денег!.. Причем, на мой вопрос, что если я эти деньги накопил, они сказали что я должен им предоставить справку 2-НДФЛ с места работы!!! А они будут решать, смог ли я накопить эти деньги или нет и выдавать ли мне их или нет», — писал один из клиентов Сбербанка в отзывах на сайте»Банки.ру». Представители Альфа-банка рассказали журналистам, что сейчас ни при открытии вклада, ни при его снятии финансовая организация не будет интересоваться происхождением денег. В ВТБ24 тоже не запрашивает у клиентов каких-либо документов на этот счет. По словам представителя банка по СЗФО Ивана Макарова, речь идет о клиентах, желающих открыть вклад на любую сумму — хоть на 100 тысяч рублей, хоть на 10 млн. Единственное ограничение, которое существует и опять-таки касается операций на любую сумму, распространяется лишь на клиентов, по счетам которых проходили сомнительные, с точки зрения банка, операции. В этом случае, если клиент не может предоставить банку документы, раскрывающие экономический смысл указанных операций, банк вправе отказать в проведении любой операции, в том числе открытия банковского депозита», — пояснил Макаров. В одном из банков, входящих в топ-10, рассказали, что готовы воспользоваться соответствующим правом сразу, как того потребует Центробанк. Но пока в кредитной организации не имеют четкого представления обо всей процедуре. Вероятно, ближе к лету 2016 года регулятор выпустит уточняющий документ на этот счет. Источник

Заметьте, что особо тщательно «проверяются» на предмет «законности происхождения» деньги из Северной Кореи и Ирана где «не противодействуют легализации доходов»! Страны, чьи банковские системы пока еще не находятся под контролем Ротшильдов и где ими пока еще не внедрена система перетекания бюджетных денег в частные карман находятся под подозрением.

В СССР было несколько контуров денежного обращения, не допускавших перетекания денег из одного контура в другой, а, следовательно, не было и возможности расхищать бюджетные средства. И только когда этот порядок денежного обращения был сначала немного ослаблен, а потом и вовсе отменен, мы и получили коррупцию и возможность перетекания бюджетных денег в личные карманы, и комплаенс, как следствие этого праздника непослушания.

К сожалению, пока экономикой руководят либералы – выпускники ВШЭ, воровство из бюджета и его верный спутник — комплаенс с большой дороги — будут неистребимы.

С уважением, Татьяна