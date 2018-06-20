Как руководимые справедливыми эмоциями патриоты способствуют развалу страны

Во многих комментариях к публикациям о возможном повышении пенсионного возраста можно встретить примерно такую оценку ситуации: Путин, Медведев, Силуанов, Кудрин и прочие – единый управленческий конгломерат под единоличным началом президента.И коли правительство регулярно принимает антироссийские решения,. Поэтому встречаются даже такие пожелания:„И вообще,Это второй основной тезис множества комментаторов.Скажем сразу: уровень понимания таких комментаторов, если отбросить платных подпиндоских троллей из Прибалтики, – просто…. Это ж как надо не видеть очевидного, отрицать или забывать элементарныеиз жизни нашей постсоветской страны, чтобы вот так, походя, с тремя восклицательными знаками желать смерти президенту??!Не хочу никого обижать, но неоспоримый тезисприменить придётся. Причём это относится и к тем уважаемым комментаторам, которые блистают в других, неполитических разделах Сети.

Главе государства непосредственно подчинены 19 ведомств (из 72 входящих в структуру правительства), в числе которых министерства силового блока, юстиции, иностранных дел, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральное архивное агентство и др.

Т.е. президенту прямо подчинены те ведомства, которые напрямую никак не отвечают за уровень жизни народа России. 19 из 72-х, иначе – почти ровно четверть. А значит, три четверти остальных российских ведомств подчиняются кому-то другому.



Кто же он, этот другой субъект? Ответ достаточно очевиден: страновая элита США, а говоря по-простому – Госдеп. Т.е. ситуация, если провести понятную аналогию, примерно следующая.



Вы – назначенный РОНО директор школы. В ваших должностных обязанностях прямо прописано: хозяйственная деятельность, внешнее представительство, набор учеников, безопасность и.. и всё. Учебным процессом, куда вы не имеете право вмешиваться, занимается завуч. Который подчиняется методическому отделу министерства образования. Т.е. директор не может вмешиваться в собственно учебный процесс.



Но и завучу не так сладко: учитель истории подчинён и назначен райкомом ведущей партии. Физрук – министерству здравоохранения, физик и математик – Академии Наук.



А родители с кого будут спрашивать? Ну конечно же с директора!! Ведь именно он, выполняя представительские функции, контактирует с ними.



Аналогия, конечно, весьма условная, однако показывает примерную расстановку сил в федеральных органах власти. И тут самое время вспомнить, какая была атмосфера в тогдашних министерствах и ведомствах, кто там в ельцинские времена работал.



Один из редчайших честных людей в правительстве Ельцина, д. геол-минер. наук В.П. Полеванов (который в ранге заместителя председателя правительства РФ был назначен директором департамента Росимущества (Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом), но войдя в своё министерство, Полеванов увидел, что оно буквально кишит американскими „советниками”. Тогда зампред правительства РФ велел лишить всех иностранцев пропусков в здание. Через три дня его отстранили от работы, а через три месяца без шума уволили.) .) свидетельствует

«Подняв документы, я с ужасом обнаружил, что целый ряд крупнейших предприятий ВПК был скуплен иностранцами за бесценок. То есть заводы и КБ, выпускавшие совсекретную продукцию, вышли из-под нашего контроля. Тот же Джонатан Хэй с помощью Чубайса купил 30 % акций Московского электродного завода и действовавшего с ним в кооперации НИИ „Графит“ — единственного в стране разработчика графитового покрытия для самолётов-невидимок типа „Стелс“. После чего Хэй заблокировал заказ военно-космических сил на производство высоких технологий»”

И такая картина – во всех министерствах и ведомствах. Была и… есть и поныне. Думаете, зря что ли „коммунисты” КПРФ периодически бегают отчитываться о проделанной враждебной для России работе, а заодно – для получения инструкций в посольство США в Москве?!! Это коммунисты, что уж там говорить о прочих…



Вот заголовок из „Минобр платит Pricewaterhouse, проваливает проект и растрачивает миллиарды”. А вот по



Это лишь три примера по разным министерствам, а ведь подобных ведомств ещё десятки! И они по Конституции НЕ ПОДЧИНЯЮТСЯ президенту!



Вся эта схема Западом уже прекрасно

Теперь давайте вспомним, как Путин выдавливал из России наиболее одиозные западные структуры. В самом начале нулевых годов издал указ о национализации Центробанка: не прокатило. Указ чиновники благополучно отсаботировали. И президенту стало ясно, что кавалерийским наскоком страну не поднять – нужна долгая, кропотливая, тяжёлая и опасная работа по восстановлению суверенитета страны.



На то, кстати, он и президент, чтобы правильно оценивать ситуацию. В отличие от любителей дармовых вареников, которым подай всё и сразу.



Вспомним и о навязанном стране предательской партией „Яблоко” (по фамилиям её основателей, Явлинского, Болдырева, Лукина) Соглашения о разделе продукции. Совершенно удручающие цифры воровства Западом российских природных ресурсов, чёткая статистика, масштабы и как Путин сумел вернуть стране сотни месторождений – в предлагаемом документальном фильме.







Лишь в десятых годах Путин сумел избавиться от самой вредоносной американской структуры – USAID. В списке изгнанных с территории России и десяток других, не менее одиозных, но крайне влиятельных американских НГО, типа Причём изгнаны сразу после окончания путинского премьерства!



А ведь этим должны были заниматься соответствующие министерства, т.е. правительство при поддержке Госдумы. Почему же они этого не делают? Потому, что оба этих властных органа глубоко антинародны.



Мог ли Путин их сменить? Одного-двух – возможно. Тем методом, что был применён к Улюкаеву. Однако бывшие коллеги экс-министра чуточку хитрее и так прямо не подставляются.



Сменить волевым решением, президентским указом? А как же согласование с Думой? И кого назначить на их место? Заместителей? Так они такие же, как Медведев или Силуанов. А других та же Дума не утвердит.



В общем, работа с кадровым составом действительно кропотливая, растянутая во времени и… опасная! Нам ведь уже дали понять, что через телефонный терроризм, когда предупреждают о заложенных в общественных зданиях бомбах, можно сильно дезорганизовать экономическую жизнь страны.



А можно и новые Чернобыли устроить, пожары и т.п. Ведь если во властных структурах тысячи предателей, которые своё подчинение интересам США и не скрывают, то сколько же „спящих” агентов по всей стране?!! Даром, что ли, американцы своё консульство в Екатеринбурге содержат?!! Да и другие подпиндосные страны Запада через свои НГО также проникают в регионы России и ведут подрывную деятельность. Великобритания, Норвегия, Германия и т.п.



И сравните отношение тогдашнего президента Медведева и его премьера Путина к событиям в Ливии. А Пякин привёл и другой пример, когда один работает во благо России, добивается успехов, а другой – всё рушит. Речь о туркменском газе, чьи предприятия попали благодаря Путину под контроль России, а президент Медведев разругался с Туркменией и все достижения Путина буквально слил.



А если уж совсем удалиться в короткое прошлое „демократической” РФ, то критикам следует вспомнить или ознакомиться с теми центробежными настроениями и тенденциями, что сформировались в ельцинской России к концу девяностых. Сибирская республика, Поморская, Ленобласть, Чечня, Краснодарский край, Дальний Восток и другие регионы желали вообще отделиться от России. Кто сохранил страну? Критики Путина или всё же нынешний Президент.



Весомых фактов, как отражение практики, подтверждающей истину, думаем, приведено немало. И думающему человеку должно быть очевидно: президентская команда, включая силовые министерства, МИД – одна сторона нынешней власти, правительство и три четверти ведомств – другая сторона. Обе вынуждены сосуществовать в своеобразном динамической равновесии, каждая старается продвинуть свой путь развития России.



Смешивать их, всё валить в одну кучу, не следовать фактам, а быть руководимым лишь эмоциями (пусть и совершенно справедливыми). и только зачатками логики – это та вода, которая льётся на мельницу подпиндосной части правительства РФ.



Мне тоже не нравится, когда президент нелицеприятно отзывается о Сталине или советском строе. Но я помню главное высказывание Путина, что величайшей трагедией полковник КГБ считает… распад СССР. И понимаю, что политик такого уровня далеко не всегда может публично высказывать по вопросам идеологии и истории то, что думает на самом деле.



За суверенитет порабощённой страны, товарищи патриоты, надо бороться. Настойчиво, терпеливо, кропотливо и неуклонно двигаясь к освобождению. Самообразовываться и думать…



А если вместо „думать” будете сильно разевать рот в надежде получить бесплатный вареник, то может так случиться, что победившая (с вашей пусть необдуманной, но непосредственной помощью) проамериканская сторона засунет вам в рот нечто гораздо менее прятное, чем кусок варёного теста…







С.Ю. Сальников

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И такая картина – во всех министерствах и ведомствах.. Думаете, зря что ли „коммунисты” КПРФ периодически бегают отчитываться о проделанной враждебной для России работе, а заодно – для получения инструкций в посольство США в Москве?!! Это, что уж там говорить о прочих…Вот заголовок из публикации 2015 года:. А вот по минздраву минфину : PriceWaterhouseCoopers либо непосредственно, либо через своих прямых агентов формирует политику этих министерств.Это лишь три примера по разным министерствам, а ведь подобных ведомств ещё десятки! И они по КонституцииПОДЧИНЯЮТСЯ президенту!Вся эта схема Западом уже прекрасно отработана на Германии. До сих пор реальная власть в министерствах в той или иной мере принадлежит американцам. Чем сочнее синяя окраска, тем менее самостоятельны немцы в принятии решений.Теперь давайте вспомним, как Путин выдавливал из России наиболее одиозные западные структуры. В самом начале нулевых годов издал указ о национализации Центробанка: не прокатило. Указ чиновники благополучно отсаботировали. И президенту стало ясно, что кавалерийским наскоком страну не поднять –На то, кстати, он и президент, чтобы правильно оценивать ситуацию. В отличие от любителей дармовых вареников, которым подай всё и сразу.Вспомним и о навязанном стране„Яблоко” (по фамилиям её основателей,. Совершенно удручающие цифры воровства Западом российских природных ресурсов, чёткая статистика, масштабы и как Путин сумел вернуть стране сотни месторождений – в предлагаемом документальном фильме.Лишь в десятых годах Путин сумел избавиться от самой вредоносной американской структуры – USAID. В списке изгнанных с территории России и десяток других, не менее одиозных, но крайне влиятельных американских НГО, типа NED А ведь этим должны были заниматься соответствующие министерства, т.е. правительство при поддержке Госдумы. Почему же они этого не делают? Потому, что оба этих властных органа глубоко антинародны.Мог ли Путин их сменить? Одного-двух – возможно. Тем методом, что был применён к Улюкаеву. Однако бывшие коллеги экс-министра чуточку хитрее и так прямо не подставляются.Сменить волевым решением, президентским указом? А как же согласование с Думой? И кого назначить на их место? Заместителей? Так они такие же, как Медведев или Силуанов. А других та же Дума не утвердит.В общем, работа с кадровым составом действительно кропотливая, растянутая во времени и… опасная! Нам ведь уже дали понять, что через телефонный терроризм, когда предупреждают о заложенных в общественных зданиях бомбах, можно сильно дезорганизовать экономическую жизнь страны.А можно и новые Чернобыли устроить, пожары и т.п. Ведь если во властных структурах тысячи предателей, которые своё подчинение интересам США и не скрывают, то сколько же „спящих” агентов по всей стране?!! Даром, что ли, американцы своё консульство в Екатеринбурге содержат?!! Да и другие подпиндосные страны Запада через свои НГО также проникают в регионы России и ведут подрывную деятельность. Великобритания, Норвегия, Германия и т.п.И сравните отношение тогдашнего президента Медведева и его премьера Путина к событиям в Ливии. А Пякин привёл и другой пример, когда один работает во благо России, добивается успехов, а другой – всё рушит. Речь о туркменском газе, чьи предприятия попали благодаря Путину под контроль России, а президент Медведев разругался с Туркменией и все достижения Путина буквально слил.А если уж совсем удалиться в короткое прошлое „демократической” РФ, то критикам следует вспомнить или ознакомиться с теми центробежными настроениями и тенденциями, что сформировались в ельцинской России к концу девяностых. Сибирская республика, Поморская, Ленобласть, Чечня, Краснодарский край, Дальний Восток и другие регионы желали вообще отделиться от России.Критики Путина или всё же нынешний Президент.фактов, как отражение практики, подтверждающей истину, думаем, приведено немало. И думающему человеку должно быть очевидно: президентская команда, включая силовые министерства, МИД – одна сторона нынешней власти, правительство и три четверти ведомств – другая сторона. Обе вынужденыв своеобразном динамической равновесии,Смешивать их, всё валить в одну кучу, не следовать, а быть руководимым лишь эмоциями (). и только зачатками логики – это та вода, которая льётся на мельницу подпиндосной части правительства РФ.Мне тоже не нравится, когда президент нелицеприятно отзывается о Сталине или советском строе. Но я помню главное высказывание Путина, чтоИ понимаю, что политик такого уровня далеко не всегда может публично высказывать по вопросам идеологии и истории то, что думает на самом деле.За суверенитет порабощённой страны, товарищи патриоты, надо бороться. Настойчиво, терпеливо, кропотливо и неуклонно двигаясь к освобождению. Самообразовываться и думать…А если вместо „думать” будете сильно разевать рот в надежде получить бесплатный вареник, то может так случиться, что победившая () проамериканская сторона засунет вам в рот нечто гораздо менее прятное, чем кусок варёного теста… 19 из 72-х, иначе – почти ровно четверть. А значит, три четверти остальных российских ведомствКто же он, этот другой субъект? Ответ достаточно очевиден: страновая элита США, а говоря по-простому – Госдеп. Т.е. ситуация, если провести понятную аналогию, примерно следующая.Вы – назначенный РОНО директор школы. В ваших должностных обязанностях прямо прописано: хозяйственная деятельность, внешнее представительство, набор учеников, безопасность и.. и всё. Учебным процессом, куда вы не имеете право вмешиваться, занимается завуч. Который подчиняется методическому отделу министерства образования. Т.е. директор не может вмешиваться в собственно учебный процесс.Но и завучу не так сладко: учитель истории подчинён и назначен райкомом ведущей партии. Физрук – министерству здравоохранения, физик и математик – Академии Наук.А родители с кого будут спрашивать? Ну конечно же с директора!! Ведь именно он, выполняя представительские функции, контактирует с ними.Аналогия, конечно, весьма условная, однако показывает примерную расстановку сил в федеральных органах власти. И тут самое время вспомнить, какая была атмосфера в тогдашних министерствах и ведомствах, кто там в ельцинские времена работал.

Так что же говорит практика? По отношению к описанной группе комментирующих – это одурманенные газетами, телевидением, соцсетями люди с изменённым мышлением. Потому что они действуют на основании эмоций, к которым добавлен лишь самый примитивный уровень логики: раздражение – реакция. Без более глубокого анализа. Пенсионный возраст поднимают – виноват Путин. Сегодня утром мне никто не положил вареник в рот – виноват Путин. Как же: он ведь 18 лет у руля, а дармового положенного в рот вареника всё нет…Способность СМИ промывать мозги всем и каждому гораздо более мощная, чем может показаться на первый взгляд. К примеру, я и сам пару дней назад попался на их подставы. Речь о сборе подписей под петицией федеральным властям за отмену предполагаемого изменения пенсионного законодательства. Во всех крупных СМИ, а также в большинстве даже патриотично настроенных блогах помещались призывы к читателям подписаться под петицией. И даже услужливо помещают ссылку: change.org.Действительно, ресурс мощный, да к тому же после настойчивой рекламы упомянутых СМИ: на вечер 19 июня число подписантов уже перевалило за 2.000.000!Но под моей публикацией на эту тему появился комментарий коллеги. Следующего содержания:(Спасибо, уважаемый d_glekov!)Смотрите, как расчётливо и подло действуют „наши” „патриотические” СМИ: гневное справедливое возмущение людей умело канализируется и направляется на ресурс, который осуществляет, по факту, лишь функцию декорации. Да, цифры на том ресурсе впечатляют, не исключено даже, что число подписавших перевалит за отметку в 10 миллионов.Однако официально власть действительно не должна принимать результаты голосований с подобных сайтов за истинное волеизъявление народа. Боты, возможность голосовать по нескольку раз, голоса проживающих за границей – всё это сильно размывает картину, хотя основной тренд, безусловно, ясен.И какие петиции федеральные власти обязаны официально принимать к рассмотрению? А те, что помещаются и голосуются на сайте Российской Общественной Инициативы. Потому что там голосование именное, только для жителей России и лишь один голос от одного человека.Поэтому в первоначальную запись после комментария френда срочно была добавлена ссылка на сайт РОИ.Этот пример наглядно показывает,. Те, кто смотрит ТВ, читает основные СМИ и большинство т.н. патриотических блогов – эти люди с неизбежностью попадут под их влияние,Так что давайте без обид: момент в истории нашей общей страны наступает достаточно критический. Попробуйте месяц вообще обойтись без телевизора – подобное воздержание здорово меняет в лучшую сторону восприятие окружающей реальности!Теперь давайте применим тезис „практика – критерий истины” к Путину. Для начала – короткая справка: