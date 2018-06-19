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XXII съезд КПСС и крах политической карьеры Н.С.Хрущева

13:15. 19 июня 2018 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын рассказывает о 22 съезде КПСС и его основных решениях. В каких условиях шла подготовка заговора против Хрущева? И как прошёл октябрьский пленум ЦК 1964 года?

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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