XXII съезд КПСС и крах политической карьеры Н.С.Хрущева

Концептуал СМИ Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын рассказывает о 22 съезде КПСС и его основных решениях. В каких условиях шла подготовка заговора против Хрущева? И как прошёл октябрьский пленум ЦК 1964 года?

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