Из жизни холуёв Запада: Михаил Сергеевич Горбачев

В 1950, после окончания школы с серебряной медалью, поступил на юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Активно участвовал в деятельности комсомольской организации университета, в 1952 вступил в КПСС.

Горбачёв Михаил Сергеевич (р. 1931), президент Союза Советских Социалистических Республик (март 1990 — декабрь 1991). Родился 2 марта 1931 в селе Привольное Красногвардейского района Ставропольского края в крестьянской семье. В 16 лет (1947) за высокий намолот зерна на комбайне был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

После окончания университета в 1955 был направлен в Ставрополь в краевую прокуратуру. Работал заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды Ставропольского крайкома ВЛКСМ, первым секретарем Ставропольского горкома комсомола, затем вторым и первым секретарем крайкома ВЛКСМ (1955–1962).

В 1962 Горбачев перешел на работу в партийные органы. В стране в то время шли хрущевские реформы. Органы партийного руководства были разделены на промышленные и сельские. Появились новые управленческие структуры — территориально-производственные управления.

Партийная карьера М. С. Горбачева началась с должности парторга Ставропольского территориально-производственного сельхозуправления (три сельских района). В 1967 он окончил (заочно) Ставропольский сельскохозяйственный институт.

В декабре 1962 Горбачев был утвержден заведующим отделом организационно-партийной работы Ставропольского сельского крайкома КПСС.



С сентября 1966 Горбачев — первый секретарь Ставропольского горкома партии, в августе 1968 он был избран вторым, а в апреле 1970 — первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС. В 1971 М. С. Горбачев стал членом ЦК КПСС.

В ноябре 1978 Горбачев стал секретарем ЦК КПСС по вопросам агропромышленного комплекса, в 1979 — кандидатом в члены, в 1980 — членом Политбюро ЦК КПСС. В марте 1985 Горбачев стал генеральным секретарем Компартии.

1985 год — трагический, рубежный в истории государства и партии. Переродившийся "коммунист" запустил механизм развала Великой Страны путем реформирования партийно-государственного организма. Этот период в истории страны был назван «перестройкой» и ассоциировался с полным предательством идеалов социализма.

Горбачев начал с широкомасштабной антиалкогольной кампании. Были повышены цены на алкоголь и ограничена его продажа, виноградники по большей части были уничтожены, что породило целый комплекс новых проблем — резко увеличилось употребление самогона и всевозможных суррогатов, бюджет потерпел значительные убытки. Антиалкогольная кампания проводилась в стране, еще не пережившей шок от катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

В мае 1985, выступая на партийно-хозяйственном активе в Ленинграде, генеральный секретарь не скрывал, что темпы экономического роста страны снизились, и выдвинул лозунг «ускорить социально-экономическое развитие». Горбачев получил поддержку своим программным заявлениям на XXVII съезде КПСС (1986) и на июньском (1987) пленуме ЦК КПСС.

В 1986–1987 Горбачев и его продажные сторонники взяли курс на развитие гласности. Гласность эти перерожденцы понимали не как свободу критики и самокритики, а как способ всеми возможными способами опорочить достижения советского строя. Усилиями, в частности, секретаря и члена Политбюро ЦК КПСС А. Н. Яковлева, достойного приемника Гебельса, ложь, возведенная в ранг государственной политики, хлынула из всех средств массовой информации. XIX партконференция КПСС (июнь 1988) приняла резолюцию «О гласности».



В марте 1990 был принят «Закон о печати»: достижение определенного уровня независимости СМИ – независимости от правды, от совести, от всего того, что делает слово – Словом.

С 1988 полным ходом "процесс пошел". Создание инициативных групп в поддержку "перестройки", "гластности", "ускорения", создание "народных", а по сути антинародных фронтов и других внегосударственных общественных организаций привели к обострению межнациональных противоречий, а в некоторых районах СССР произошли межэтнические столкновения.

В марте 1989 года на выборах народных депутатов Горбачев с приспешниками испытали шок: во многих регионах на выборах провалились секретари партийных комитетов, ставленники горбачевской команды. В результате этих выборов в депутатский корпус пришла "пятая колона", восхваляющая успехи запада и критически оценивавших советский период.

Съезд народных депутатов в мае того же года продемонстрировал жесткое противостояние различных течений и в обществе, и в депутатской среде. На этом съезде Горбачев был избран председателем Верховного Совета СССР.

Действия Горбачева вызвали волну нарастающей критики. Одни критиковали его за медлительность и непоследовательность в проведении реформ, другие — за поспешность; все отмечали противоречивость проводимой им политики.



Так, принимались законы о развитии кооперации и почти сразу же — о борьбе со «спекуляцией»; законы о демократизации управления предприятиями и одновременно — об усилении централизованного планирования; законы о реформе политической системы и свободных выборах, и сразу же — об «укреплении роли партии» и т. п.

Во внутренней политике, особенно в экономике, появились признаки серьезного кризиса. Возрос дефицит продовольствия и товаров повседневного спроса. С 1989 полным ходом шел процесс распада политической системы Советского Союза.

В первой половине 1990 практически все союзные республики объявили о своем государственном суверенитете (РСФСР — 12 июня 1990).

8 декабря в Беловежской Пуще (Белоруссия) состоялась встреча руководителей России, Украины и Белоруссии, в ходе которой был подписан документ о ликвидации СССР и создании Содружества независимых государств (СНГ). 25 декабря 1991 Горбачев заявил о сложении с себя полномочий президента СССР.

16:47 9.08.2011



Горбачев уличен в двуличии и побирушничестве.

Михаил Горбачев, усилиями которого была разрушена великая держава – СССР, лишился теперь и тайн, хранившихся в его личном архиве тех времен. В распоряжение германского еженедельника Der Spiegel попали 30 000 страниц документов, которые тайно скопировал из архива первого и последнего президента СССР проживающий сейчас в Лондоне молодой российский историк Павел Строилов.



Доступ к ним он получил, работая в Горбачев-фонде, который располагается в Москве на Ленинградском проспекте, 39. Там хранится около 10 000 документов, которые Горбачев вывез из Кремля, расставаясь с властью, говорится в статье, содержание которой приводит сайт InoPressa.ru.

А тайны эти Горбачев хранил от публики не зря. Да, отдельные документы архива Горбачев использовал в своих книгах, чем «сильно досаждал нынешнему кремлевскому руководству», говорится в публикации.



Но «большинство бумаг до сих пор остаются под спудом», и в основном потому, что «не укладываются в тот образ, который создал себе сам Горбачев: образ целеустремленного, передового реформатора, который шаг за шагом меняет на собственный вкус свою огромную страну».

Из полученных Der Spiegel документов «явствует то, что очень не хотел бы предавать огласке Горбачев: что он подчинился течению событий в умиравшем советском государстве и в хаосе тех дней часто терял ориентацию.



А кроме того, что он вел себя двулично и, вопреки собственным утверждениям, время от времени объединялся со сторонниками жесткого курса в партии и армии. Кремлевский начальник, таким образом, сделал то, что делают многие государственные мужи после ухода в отставку: впоследствии он сильно приукрасил портрет смелого реформатора».

К концу же своего бесславного правления Горбачев предстает и вовсе жалким побирушкой, который унизительно просит западных «друзей» спасти его от неминуемо приближающегося краха.



К сентябрю 1991 года, говорится в публикации, экономическое положение СССР стало столь отчаянным, что Горбачеву в разговоре с министром иностранных дел Германии Гансом-Дитрихом Геншером пришлось «отбросить всякую гордость».



Беседуя же с будущим федеральным президентом, а в те времена статс-секретарем Министерства финансов Германии Хорстом Келером, Горбачев пытался напомнить ему о своих заслугах перед миром: «Сколько сэкономили наша перестройка и новое мышление? Сотни миллиардов долларов для всего остального мира!»

Значительный след в архиве Горбачева оставил экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль. Коль был «в большом долгу» у советского руководителя, поскольку Горбачев не стал препятствовать объединению Германии и ее вступлению в НАТО.



При этом советский лидер, как свидетельствует публикация в Der Spiegel, считал Коля «не самым большим интеллектуалом» и «заурядным провинциальным политиком», хотя тот и располагал значительным влиянием на Западе.



Тем не менее, к 1991 году вера Горбачева в Коля становится «безграничной» – очевидно, по причине отчаянного положения, в котором оказался на тот момент руководитель СССР. В телефонных разговорах того времени Горбачев «жалуется и жалуется, это – мольбы утопающего о помощи», пишет Der Spiegel.



С помощью Коля Горбачев пытается «мобилизовать» Запад на спасение СССР. Кроме того, он ищет поддержки против «злейшего соперника – Бориса Ельцина», которого, как выяснится вскоре, оба недооценивают. «Горбачев хочет, чтобы за рубежом его и впредь принимали как главу великой державы, а в кулуарах вынужден побираться», – отмечает германский еженедельник.

Попавший в распоряжение Der Spiegel архив включает в себя протоколы дискуссий в Политбюро и переговоров с зарубежными лидерами, записи телефонных разговоров советского лидера и даже рукописные рекомендации, которые давали Горбачеву его советники – Вадим Загладин и Анатолий Черняев. Последние из этого перечня документы наглядно показывают как характер взаимоотношений, сложившихся внутри команды Горбачева, так и его несамостоятельность в принятии решений.

Так, в январе 1991 года «под нажимом спецслужб и армии» Горбачев согласился и на попытку наведения порядка в Литве, отмечается в публикации Der Spiegel.



За два дня до штурма телецентра в Вильнюсе, при котором погибло 14 человек, Горбачев заверял президента США Джорджа Буша-старшего, что вмешательство произойдет «лишь в том случае, если прольется кровь или начнутся беспорядки, которые будут угрожать не только нашей Конституции, но и человеческим жизням».



Помощник Горбачева Анатолий Черняев по этому поводу написал шефу письмо следующего содержания: «Михаил Сергеевич! Ваша речь в Верховном Совете (по поводу событий в Вильнюсе) означала конец. Это было не выступление значительного государственного деятеля. Это была сбивчивая, с запинками речь… Вы, очевидно, не знаете, что о вас думают в народе – на улицах, в магазинах, в троллейбусах. Там только и говорят, что о «Горбачеве и его клике». Вы говорили, что хотите изменить мир, и своими собственными руками эту работу губите».

В целом же, резюмирует издание, архив показывает, «насколько ошибочно… [Горбачев] оценивал положение и насколько отчаянно… боролся за свой пост».

Сам Горбачев, разумеется, не разделяет такую оценку своей деятельности на посту главы советского государства, о чем свидетельствует совпавшее по времени с публикацией Der Spiegel интервью, которое дал бывший президент СССР австрийской газете Die Presse (перевод – InoPressa.ru).



Здесь он сожалеет о распаде СССР, однако продолжает оправдывать предпринятые им тогда «реформы»: «Советский Союз нуждался тогда в модернизации и демократизации, а развалилась тогда отжившая свой век модель Сталина, Хрущева и Брежнева, которая работала за счет приказов, контроля и партийной монополии». Нет, не признаётся этот разрушитель СССР, что вместе с водой он выплеснул тогда и ребенка.

Более того, человек, профукавший великую страну, по-прежнему считает вправе не только оценивать ее нынешних лидеров, но и даже давать им рекомендации. «Я пытаюсь давать объективную оценку событий, – сказал Горбачев, отвечая на вопрос журналиста, почему он то хвалит, то критикует Путина. – За первый срок правления ему удалось не допустить частичного развала страны, поэтому он уже занимает определенную нишу в истории».

Комментируя нынешнюю политическую ситуацию, Горбачев сказал: «Ближайшие 5-6 лет будут решающими. Уже образовались два полярных лагеря, один из которых выступает за модернизацию, а другой стремится удержать власть. Зачем? Чтобы сохранить добытые богатства?».



Однако, продолжает он, «если Медведев не станет баллотироваться, это не приведет к катастрофе, как утверждают многие. Тем не менее, очень важно, какой из лагерей одержит победу. Если Медведев встанет во главе реформаторского лагеря, ему понадобится много сил и поддержки. Потенциал у него есть». Ну что же, Дмитрий Анатольевич Медведев, Вас можно поздравить: в Вашем стане – пополнение, да еще какое! Сам Михаил Сергеевич Горбачев с его нулевой электоральной поддержкой…

Размышляя о судьбах страны, Горбачев, впрочем, и о себе любимом не забывает. Отвечая на вопрос корреспондента австрийского издания о том, как он сам оценивает недавнее освобождение из-под стражи после недолгого задержания экс-сотрудника КГБ Головатова (того самого, который командовал группой «Альфа» в Вильнюсе в январе 1991 года), а также намерение литовских властей вызвать на допрос самого Горбачева, Михаил Сергеевич начинает оправдываться.



Видимо, угроза вызова в Вильнюс на допрос не на шутку его обеспокоила. По словам Горбачева, когда атмосфера в Вильнюсе накалилась, был созван Совет Федерации, на котором было принято решение найти политический компромисс, отправив туда представителей трех республик.



«Мы хотели найти политическое решение проблемы. А кто спровоцировал кого, кто отдал приказ стрелять, и кто стрелял, я не знаю. От меня таких приказов не исходило. Я не понимаю, каких показаний от меня ждет Литва», – паникует «Горби».

Поистине о многом говорящее признание. Президент крупнейшей мировой державы, обладавший в 1985 году (когда он возглавил страну) такой властью, которой не обладал ни один другой человек в мире, спустя всего 6 лет сетует, что без него кто-то отдает приказ стрелять и кто-то даже стреляет. Вот ведь какие люди нехорошие попадаются – не слушаются президента СССР…

Сейчас, правда, мы уже достаточно достоверно знаем, кто спланировал и совершил в Вильнюсе провокацию в январе 1991 года: KM.RU рассказывал о том, как тогда «свои стреляли по своим». А Горбачев по-прежнему рассказывает нам басни про каких-то непослушных дядей из руководства СССР, которые якобы помешали ему мирно договориться с литовцами.



Ну и руководитель попался тогда великой стране, которая благодаря его стараниям всего за 6 лет прекратила свое существование! Судить за это надо таких руководителей, как справедливо отметил сегодня на страницах нашего портала известный политолог Сергей Черняховский. Судить, а не позволять беспрепятственно раздавать интервью зарубежным СМИ.

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ИЗ БИОГРАФИЧЕСКОЙ ХРОНИКИ М.С.ГОРБАЧЕВА

1931, 2 марта. Родился в селе .Привольном Красногвардейского района Ставропольского края в крестьянской семье.

1944. Начинает периодически работать в колхозе.

1946. Помощник комбайнера МТС.

1948. Награждается, будучи школьником, орденом Трудового Красного Знамени за особые успехи в уборке урожая.

1952. Вступает в КПСС.

1953, 25 сентября. Заключает брак со студенткой МГУ Раисой Максимовной Титаренко.

1955. Оканчивает юридический факультет Московского госуниверситета.

1956–1958. Первый секретарь Ставропольского горкома ВЛКСМ.

1958–1962. Второй, а затем первый секретарь Ставропольского крайкома комсомола.

1962, март. Парторг Ставропольского территориально-производственного колхозно-совхозного управления. Декабрь. Утвержден заведующим отделом партийных органов Ставропольского крайкома КПСС.

1966. Избирается первым секретарем Ставропольского горкома партии.

1967. Заочно оканчивает экономический факультет Ставропольского сельскохозяйственного института.

1968, август. Избирается вторым секретарем Ставропольского крайкома партии.

1970, август. Избирается первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС.

1971. Избирается членом ЦК КПСС.

1978. Избирается секретарем ЦК КПСС.

1979. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС.

1980, октябрь. Член Политбюро ЦК КПСС.

1982, май. На Пленуме ЦК КПСС одобряется Продовольственная программа СССР на период до 1990 года, разработку которой курировал М.С.Горбачев.

1985, 11 марта. Избирается генеральным секретарем ЦК КПСС. 23 апреля. Делает на Пленуме ЦК партии доклад «О созыве очередного XXVII съезда КПСС и задачах, связанных с его подготовкой и проведением». Выдвижение концепции ускорения социально-экономического развития страны. 17 мая. Публикуется постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма», принятое 7 мая. Начало антиалкогольной кампании.

1986, 25 февраля. Делает Политический доклад на XXVII съезде КПСС. 14 мая. Выступает по советскому телевидению с информацией о происшедшей 26 апреля Чернобыльской аварии.

1987, 27–28 января. Проводит Пленум ЦК КПСС, на котором совершенствуются идеи перестройки как универсальной концепции в отличие от предыдущей ее трактовки как преобразования отдельных сторон жизни общества. 30 мая. Санкционирует отставку министра обороны маршала С.Соколова и командующего войсками ПВО маршала А.Колдунова в связи с посадкой 28 мая на Красной площади Москвы самолета, пилотировавшегося гражданином ФРГ М.Рустом.

1988, 13 марта. Статья в «Советской России» Н.А.Андреевой «Не могу поступиться принципами», воспринятая как антиперестроечная, направленная против политики М.С.Горбачева. 28 июня. Доклад на XIX Всесоюзной партийной конференции «О ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и задачах по углублению перестройки». 1 октября. Избирается на сессии Верховного Совета председателем Президиума Верховного Совета СССР.

1989, 16 февраля. Завершен вывод Советских войск из Афганистана, осуществленный по инициативе М.С.Горбачева.

25 мая. На I Съезде народных депутатов избирается Председателем Верховного Совета СССР.

1990, 15 марта. На внеочередном III съезде народных депутатов избирается президентом СССР. 27 марта. Председательствует на первом заседании Президентского Совета СССР. 14 июля. После завершения работы XXVIII съезда партии на Пленуме ЦК последний раз избран Генеральным секретарем ЦК КПСС. 13 августа.



Публикуется указ президента СССР о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20–50-х годов. 15 октября. Удостаивается Нобелевской премии мира за 1990 год. 28 октября. Резолюция о политическом недоверии Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С.Горбачеву, принятая Всесоюзной конференцией общества «Единство за ленинизм и коммунистические идеалы», возглавлявшегося Н.А.Андреевой. 7 ноября.



Во время праздничной демонстрации на Красной площади предпринимается попытка покушения на М.С.Горбачева. Стрелявший житель г.Колпино А.А.Шмонов задержан. 14 декабря. Заявляет в Кремле о том, что решил направить на нужды охраны здоровья людей денежную часть полученной им Нобелевской премии мира.

1991, 5 июня. Читает Нобелевскую лекцию в Осло. 19 августа. Вице-президент СССР Г.И.Янаев издает Указ о своем вступлении в обязанности Президента СССР в связи с «болезнью» М.С.Горбачева. 22 августа.



Возвращается в Москву из Фороса после провала акции ГКЧП. 24 августа. Слагает с себя обязанности генерального секретаря ЦК КПСС, рекомендует ЦК партии самораспуститься. 26 августа. Приостановление деятельности КПСС на всей территории СССР.



Ноябрь. Начальник управления по надзору за исполнением законов о государственной безопасности Прокуратуры СССР В.И.Илюхин возбуждает уголовное дело против президента М.С.Горбачева по ст.64 УК РСФСР (измена Родине) в связи с выходом из состава СССР Литвы, Латвии, Эстонии. 8 декабря.



Подписание в отсутствие М.С.Горбачева руководителями России, Украины и Белоруссии Беловежской декларации о роспуске СССР и образовании Содружества Независимых государств (СНГ). 23 декабря. Официальная регистрация в Москве «Международного фонда социально-экономических и политических исследований» («Горбачев-фонд»). 25 декабря. Слагает с себя полномочия Президента СССР и обращается по телевидению с прощальным словом к народу.

1993, февраль. Проведение в Москве заседаний «Общественного народного трибунала», созданного левой оппозицией для суда над М.С.Горбачевым, обвинявшегося ею в развале СССР.

1995, 1 марта. Проведение в Москве «Горбачев-фондом» Круглого стола, посвященного 10-летию перестройки. Май. Выступает на конференции, посвященной 5-летию создания Демократической партии России, с идеей формирования единой Центристской коалиции.

1996, 1 марта. Заявляет на пресс-конференции в агентстве «Постфактум» о своем намерении баллотироваться на пост Президента России. 2 марта. В российской и зарубежной печати публикуются материалы, посвященные 65-летию М.С.Горбачева. 22 марта. Находясь в Петербурге, публично подтверждает свое решение баллотироваться на выборах Президента России. Апрель-июнь.



Совершает поездки по регионам России, проводит предвыборную кампанию под лозунгом «Реформы начал я – мне их и завершать». Апрель. Инцидент во время предвыборной поездки М.С.Горбачева в Омске: безработный М.Н.Малюков ударил его по голове, объяснив свои действия желанием дать ему пощечину. 16 июня. Не получает поддержки избирателей на выборах Президента России.

1998, июнь. Церемония вручения диплома почетного доктора наук Северо-восточного университета Бостона (США) по дисциплине «Международные отношения». Октябрь. Негритянская организация США «Национальный музей гражданских прав» присуждает М.С.Горбачеву Премию свободы за 1998 год.

1999, 15 марта. В Кембридже (Великобритания) принимает участие в научном симпозиуме «Россия на пороге нового тысячелетия». Отмечает 9-ю годовщину своего избрания Президентом СССР. Апрель. Выступает на встрече лауреатов Нобелевской премии мира в Италии с осуждением вооруженной конфронтации между НАТО и Югославией.

Источник информации: А.А.Данцев. Правители России: ХХ век. Ростов-на-Дону, издательство «Феникс», 2000

События во время правления Горбачева:

1985, март — на пленуме ЦК КПСС генеральным секретарем избран Михаил Горбачев (главным соперником на этот пост считался Виктор Гришин, однако выбор был сделан в пользу более молодого Горбачева).

1985 — издание «полусухого» закона, водка по талонам.

1985, июль-август — XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов

1986 — авария на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Эвакуация населения из «зоны отчуждения». Строительство саркофага над разрушенным блоком.

1986 — возвращение Андрея Сахарова в Москву.

1987, январь — объявление «Перестройки».

1988 — празднование тысячелетия крещения Руси.

1988 — закон "О кооперации" в СССР, положивший начало современному предпринимательству.

1989, 9 ноября — разрушена Берлинская стена, олицетворявшая "железный занавес".

1989, февраль — закончен вывод войск из Афганистана.

1989, 25 мая — начался I Съезд народных депутатов СССР.

1990 — присоединение ГДР (включая восточный Берлин) и западного Берлина к ФРГ — первое продвижение НАТО на восток.

1990, март — введение поста президента СССР, который должен был избираться на выборах на пять лет. В качестве исключения, первый президент СССР был избран третьим Съездом народных депутатов, им стал председатель Верховного Совета СССР М.С. Горбачев.

1990, 12 июня — принятие декларации о суверенитете РСФСР.

1991, 19 августа — Августовский путч — попытка отстранения членами ГКЧП Михаила Горбачева "по состоянию здоровья" и таким образом сохранения СССР.

1991, 22 августа — провал путчистов. Запрет республиканских компартий большинством союзных республик.

1991, сентябрь — новый высший орган власти Госсовет СССР во главе с президентом СССР Горбачевым признает независимость прибалтийских союзных республик (Латвии, Литвы, Эстонии).

1991, декабрь — главы трех союзных республик: РСФСР (Российской Федерации), Украины (УССР) и Республики Беларусь (БССР) в Беловежской пуще подписывают "соглашение о создании Содружества Независимых Государств", в котором заявляется о прекращении существования СССР. 12 декабря Верховный Совет РСФСР ратифицирует соглашение и денонсирует договор об образовании СССР 1922 года.

1991 — 25 декабря М. С. Горбачев уходит в отставку с поста президента СССР, указом президента РСФСР Б. Н. Ельцина государство РСФСР изменило наименование на "Российская Федерация". Однако, закреплено в конституции оно было лишь в мае 1992 года.

1991 — 26 декабря верхняя палата Верховного Совета СССР юридически ликвидирует СССР.