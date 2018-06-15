Где кресты на „христианских” храмах???
08:33. 15 июня 2018 Просмотров - 56 Один комментарий Опубликовал: brahman
У коллеги visualhistory углядел несколько фотографий города Уфы 1866 года. Уже первые две привлекли пристальное внимание.
Речь идёт о двух, вроде бы христианских церквях, вот только… нигде не смог обнаружить кресты на шпилях. Взял лупу – ничего опять не увидел. Увеличил снимок – снова шпили без каких-либо намёков на христианские кресты.
Оно и ладно бы: а вдруг я ошибся, вдруг это не христианские церкви? Однако ошибки нет, ибо РПЦ открыто заявила, что это её здания. Как заявила? А в репродукции одной фотографий в виде "рисунка" из журнала "Всемирная Иллюстрация за 1872 г.": на ней и кресты и даже богомольцы.
Итак, вот искомые фотографии.
Вид на Троицкую церковь – Смоленский собор и Старую Уфу. Фото мастерской А. Петровой
Речь идёт о двух, вроде бы христианских церквях, вот только… нигде не смог обнаружить кресты на шпилях. Взял лупу – ничего опять не увидел. Увеличил снимок – снова шпили без каких-либо намёков на христианские кресты.
Оно и ладно бы: а вдруг я ошибся, вдруг это не христианские церкви? Однако ошибки нет, ибо РПЦ открыто заявила, что это её здания. Как заявила? А в репродукции одной фотографий в виде "рисунка" из журнала "Всемирная Иллюстрация за 1872 г.": на ней и кресты и даже богомольцы.
Итак, вот искомые фотографии.
Вид на Троицкую церковь – Смоленский собор и Старую Уфу. Фото мастерской А. Петровой
А ниже – тоже Уфа, церковь Александра Невского.
И рисунок с этой фотографии.
На фотографиях все шпили заканчиваются шаром.
Ниже – увеличенные изображения шпилей.
Если поднапрячь воображение, то на двух нижних снимках может и можно что-то себе представить. Хотя мне не удалось.
Но на первом снимке с увеличением – точно никакого креста нет.
Вопрос: что бы это значило?
Источник: ss69100.livejournal.com
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Вопрос: что бы это значило?-только то, что у нас нет настоящего прошлого. Вся современная история это чистая фентези! Но это интересует только очень малое количество людей. По тому большинству продолжают писать новые главы фентези о прошлом человечества.