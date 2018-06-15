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Где кресты на „христианских” храмах???

08:33. 15 июня 2018 Просмотров - 56 Один комментарий Опубликовал:
У коллеги visualhistory углядел несколько фотографий города Уфы 1866 года. Уже первые две привлекли пристальное внимание.

Речь идёт о двух, вроде бы христианских церквях, вот только… нигде не смог обнаружить кресты на шпилях. Взял лупу – ничего опять не увидел. Увеличил снимок – снова шпили без каких-либо намёков на христианские кресты.

Оно и ладно бы: а вдруг я ошибся, вдруг это не христианские церкви? Однако ошибки нет, ибо РПЦ открыто заявила, что это её здания. Как заявила? А в репродукции одной фотографий в виде "рисунка" из журнала "Всемирная Иллюстрация за 1872 г.": на ней и кресты и даже богомольцы.

Итак, вот искомые фотографии.

Вид на Троицкую церковь – Смоленский собор и Старую Уфу. Фото мастерской А. Петровой

А ниже – тоже Уфа, церковь Александра Невского.
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И рисунок с этой фотографии.
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На фотографиях все шпили заканчиваются шаром.

Ниже – увеличенные изображения шпилей.




Если поднапрячь воображение, то на двух нижних снимках может и можно что-то себе представить. Хотя мне не удалось.

Но на первом снимке с увеличением – точно никакого креста нет.

Вопрос: что бы это значило?


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: история, РПЦ, фальсификация
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Один комментарий»

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    Ирбис 15 июня 2018 в 8:46 Ссылка Пометить
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    Вопрос: что бы это значило?-только то, что у нас нет настоящего прошлого. Вся современная история это чистая фентези! Но это интересует только очень малое количество людей. По тому большинству продолжают писать новые главы фентези о прошлом человечества.

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