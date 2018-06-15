Где кресты на „христианских” храмах???

А ниже – тоже Уфа, церковь Александра Невского.И рисунокНа фотографиях все шпили заканчиваются шаром.Ниже – увеличенные изображения шпилей.Если поднапрячь воображение, то на двух нижних снимках может и можно что-то себе. Хотя мне не удалось.Но на первом снимке с увеличением – точно никакого креста нет.Вопрос: