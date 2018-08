Но маковки некоторых русских церквей украшает крест с полумесяцем в основании или, говоря точнее, крест, в основании которого помещен полумесяц.Каково происхождение такого креста, что обозначает такой крест, с какой христианской или дохристианской традицией он связан? Православная церковь вразумительного ответа на эти вопросы не дает.

Фото 4. Восьмиконечный православный крест с полумесяцем в основании.

Фото 5. Древний равносторонний крест с полумесяцем на кельтском захоронении. Время захоронения не менее 2,5 тысяч лет назад.

Фото 6. Древний крест в Армении.

Фото 7. Сложный равносторонний крест – символ связи этого и потустороннего мира мира. Распространен у сторонников религии бон и у буддистов Тибета и Монголии.

Фото 7а. Древнеегипетский символ Мироздания, сотоящий из трех переплетенных треугольников, черного и белого, вписанных в круг. В центре находится крест, который означает вечное начало жизни. В наше время шестиугольная звезда используется в иудаизме, а весь символ – у масонов.

Вопрос о происхождении креста с серпом в основании волновал еще Максима Грека,. который называл серпик в основании креста «аки месяц млад».



Уместен и еще один вопрос: является ли крест с полумесяцем в основании чисто русским явлением? Обычно считают, что такого рода кресты появились после освобождения от татаро-монгольского владычества в ознаменование победы православия над мусульманством.



Но крест с полумесяцем на куполе мы видим на владимирском Дмитриевском соборе, построенном задолго до появления татаро-монгол на Руси, а именно в 1194-1197 гг. Этот крест сохраняет свою первоначальную форму. Такие же кресты имеются и на других древнейших и современных православных храмах.

Такие кресты встречаются на изображениях церквей на миниатюрах и клеймах икон.



Так, например, мы встречаем его на миниатюрах Служебника Антония Римлянина начала XIV в., Федоровского евангелия 1321-1327 гг., Симоновской псалтыри второй четверти XIV в., хроники Георгия Амартола середины XIV в., Сильвестровского сборника XIV в., Псалтыри 1424 г . Кирилло-Белозерского монастыря, Лествицы конца XV в., на клеймах киевской иконы Николы Зарайского начала XIV в., новгородской иконы Николы с житием из церкви Бориса и Глеба ХIV-XV в. и на иконе Николы Можайского из Троице-Сергиева монастыря начала XV в.



Отметим еще аналогичную конфигурацию креста на посохе апостола Петра, изображение которого представлено на Великом Сионе XII в. из новгородского Софийского собора, а также на посохе Иоанна Предтечи на миниатюре Симоновской псалтыри XIV в.

Фото 8. Четырехконечный крест с серпом в основании.

Фото 9. Четырехконечные кресты с полумесяцем на куполах православного храма.

Фото 10. Кресты с полумесяцем на куполах храма в г. Загорске.

Фото 11. Кресты с полумесяцем на куполах православного храма в окресностях города Холмогоры в Архангельской области.

Крест с полумесяцем представляет собой одну из древнейших форм креста на русских храмах. Другой распространенной формой русского купольного креста является так называемый восьмиконечный крест, т. е. крест, максимально приближенный к изображению Распятия (с верхней перекладиной, символически представляющей таблицу с надписью над головой Христа, и косой нижней перекладиной, обозначающей подножие).

Обе формы имеют канонический характер, но при этом купольный крест с полумесяцем является более старой, а восьмиконечный крест — относительно более новой формой. Восьмиконечный крест на куполе Успенской церкви в Московском Кремле, поставленный непосредственно перед Стоглавым собором (в 1550 г .), представлял собой новое для того времени явление.При этом отмечалось, что ранее кресты ставились «». Вполне вероятно, что при этом имелись в виду кресты с полумесяцем в основании.

Постановив впредь ставить на церквах восьмиконечные кресты, Стоглавый собор не вынес решения о замене старых крестов, поставленных «». Кресты с полумесяцем продолжали существовать и после собора, но положение изменилось после раскола русской церкви в середине XVII в. Известно, что старообрядцы могли признавать лишь восьмиконечный крест, отказываясь почитать крест четырехконечный.Отсюда восьмиконечный крест стал восприниматься как типичный старообрядческий.

Фото 12. Литовский крест с полумесяцем.

Кресты такой формы распространены и в Литве, где они встречаются на придорожных, памятных и поклонных местах.



Великое княжество Литовское образовалось в результате присоединения к исторической (этнической) территории Литвы восточнославянских земель, на которых проживали православные христиане, а литовцы. вплоть до XIV в. были язычниками.



Следовательно, первыми христианскими храмами на территории Литовского государства были православные церкви. После официального крещения Литвы в конце XIV в. и принятия ею католичества в 1385 г . православие здесь вытесняется католичеством.



Однако следы древнейшего православного влияния обнаруживаются в форме некоторых литовских крестов. Таким образом, русские и литовские кресты с полумесяцем могут иметь общее происхождение.

Фото 13. Крест с полумесяцем и свастикой на куполе одного из храмов в Ярославской области.

Солярная символика представлена в разновидности равностороннего креста свастике. Свастика — это типичный солярный знак, где круговое движение солнца передается крючками на концах креста, направленными вправо – «по ходу Солнца». Свастика собственно и именуется «крюковидный крест».

В качестве солярного символа свастика широко распространена в самых разных культурных традициях. Она встречается у славян, например, в народной вышивке, выжженной на избе в Татрах. Крест и полумесяц в так называемых языческих религиях символизируют солнце и луну.

В христианской религии смысл символа крест выступает как символ Христа, тогда как луна в христианской традиции символизирует Богородицу. Христос в христианских текстах называется «» или «», а Богородица ассоциирует с образом «».На виленской иконе Остробрамской Божьей Матери изображение Богоматери сочетается с полумесяцем, на котором как бы стоит Богоматерь. В западной традиции Богоматерь считается царицей небесной.

Христос предстает как солнце, заходящее под землю и восходящее из-под земли, а Богородица — как луна, его родившая. Таким образом, сочетание креста и полумесяца взято из языческой солярно-лунной символики, но наполнено иным смыслом и символизирует соединение Христа и Богородицы, а поскольку Христос ассоциируется с солнцем, а Богородица с луной, это сочетание и в христианстве оказалось весьма устойчивым.

Фото 13а. Изображение крестов на кувшине. Европа до принятия христианства.

Фото 13б. Равносторонний крест в королевской символике в Западной европе.

Фото 13в. Так называемый якорный крест. По всей вероятности это не изображение якоря, а соединение древнеегипетского креста с полумесяцем. Символ мужского (крест) и женского (полумесяц) начал.

Фото 13г. Крест-свастика на немецкой каске времен второй мировой войны. Гитлеровцы считали его арийским знаком и присвоили его, не зная, что этот знак использовали не только в Тибете, но также гунны, монголы и славяне. Ныне он является государственным символом в Монголии.

Фото 14. Изображение Богоматери Христа.

Сочетание звезды и полумесяца широко распространено на Востоке. Это сочетание было некогда государственной эмблемой сасанидского Ирана, затем стало символом ислама. Разносторонний крест с полумесяцем у христиан и звезда с полумесяцем в исламе обнаруживают разительный параллелизм, так как Солнце является звездой.



Во время Крымской войны (1853-1856) в турецкой армии был казачий отряд (старообрядцев-казаков), успешно сражавшийся с русскими войсками. Султан Абдул-Меджид вручил казакам знамя с изображением креста и полумесяца — как символ, объединяющий мусульман и православных.

Равносторонний крест, вписанный в круг, был распространенным символом у кельтов более четырех тысяч лет назад. Но такого рода кресты встречаются не только у кельтов, они были и на Руси до принятия христианства.



Согласно Павлину Ноланскому († 431), круг около креста обозначает небесную сферу. Купольные кресты на русских храмах нередко объединены с солнечными лучами, расходящимися от средокрестия. Хождение посолонь (по солнцу) во время крестного хода, на котором настаивали в свое время противники патриарха Никона, может пониматься как своеобразное изображение креста – свастики.

Фото 15. Сложный крест вписанный в круг. Здесь восьмиугольный православный крест изображен на равностороннем языческом четырехугольном кресте вписанном в круг. Малые кружки, насаженные на круг, надо полагать, символизирют планеты и звезды, которые находятся на разных уровнях небесной сферы.

Христианская церковь вначале не принимала культ Солнца и боролась с ним как с проявлением языческих верований. Так, в середине V в. папа Лев I (Великий) с осуждением отмечал, что римляне, входящие в базилику св. Петра, поворачивались на восток для приветствия восходящего солнца, оказываясь при этом спиной к престолу.

Говоря о том, что язычники поклоняются солнцу, папа указывает, что так же поступают и некоторые христиане, которые «».

Увещевание папы не достигло своей цели, и люди продолжали при входе в базилику оборачиваться к дверям храма, поэтому в 1300 г . Джотто было поручено изготовить на восточной стене базилики мозаику с изображением Христа, св. Петра и других апостолов с тем, чтобы именно к ним была обращена молитва верующих.Как видим, традиция поклонения солнцу оказывалась необычайно устойчивой и через тысячу лет. Церкви ничего не оставалось, как приспособить солярно-лунную языческую символику и приспособить ее к мифам христианства.

Фото 16. Казнь на кресте.

Но даже спустя 5 веков после рождения Христа христианский проповедник Евсевий Александрийский (ок. 500 г.) писал: «Горе тем, кто поклоняется солнцу, луне и звездам. Я знаю многих, кто поклоняются солнцу и молятся ему, говоря „Помилуй нас", и так поступают не только солнцепоклонники и еретики, но также и христиане, отступая от веры, смешиваются с еретиками».

В древнерусском «Поучении отца духовного к детям духовным» осуждается тот, «кто… кланяется солнцу, или луне, или звездам, или иному чему, то есть поганой закон».

В «» ( 1481 г .) содержится протест против тех, кто отождествляет Христа с солнцем и молится солнцу, луне и звездам, кто придает особое значение движению посолонь: «».

Однако тщетны были потуги отцов церкви христовой побороть поклонение солнцу как богу небесному. До нас дошло дело о старообрядце Василии Желтовском (1680-е гг.), который не ходил в никонианскую (новообрядческую) церковь, говоря: «Бог наш на небеси, а на земле Бога нет», и «крестился, смотря на солнце».

Фото 17. Четырехконечный усложненный крест с полумесяцем на православном храме в г. Владимире. На трех концах расположены кружки, в которые вписаны четырехконечные кресты с полумесяцем.

На востоке, согласно библии, бог насадил рай. Запад предстает, таким образом, как область сатаны, а восток — как область Христа.

Этому следует обряд в православном крещении, священник обращает крестящего сначала на западъ и говорит: „"». После этого обращаетъ его к востоку и говорит ему: „"».

Каппадокийский христианин аскет Элпидий, например, никогда не поворачивался на Запад и не смотрел на солнце после шестого часа, когда оно начинало клониться к закату.

Хазары, убежденные христианской проповедью, под страхом смерти запрещали кланяться на запад. Иосиф Волоцкий в начале XVI в. упоминал о том, что некоторые не поклоняются иконам и церквам, находящимся на западе.

Вообще обращение на восток аналогично обращению к небу, и тем самым противопоставление востока и запада соответствует противопоставлению неба и преисподней.

Удивительно, но это действительно так. Все страшные беды в Россию приходили и приходят с Запада. Вот и сейчас, как только начали россияне «молиться» на запад и преклоняться перед всем западным, так сразу запахло на Руси погибелью.

Спасает же Россию всегда Восток: с востока пришла в XIII веке сила, которая помогла остановить натиск тевтонов и предотвратила онемечивание Руси, с востока в начале XVII века пришла сила, освободившая Москву от продажных московских бояр и поляков, с востока пришли войска, которые в декабре 1941 года остановили фашистов под Москвой.И сегодня нефтью и газом с востока спасает Россия свою экономику от полного краха и богатеет (), как когда-то богатела она (тоже некоторые из россиян) мехами с востока. Есть о чем задуматься россиянам… Спасение следует искать и сегодня не на западе, а на востоке, ибо "".

При распространении христианства — в самые разные исторические периоды и в разные этносы — церковь определенно и целенаправленно приспосабливалась к язычеству, в частности, к языческим празднествам и к языческим обрядам. Она сознательно приспосабливалась к уже существующим формам, стремясь придать им новый смысл, переосмыслить их в новом христианском ключе, стремясь приспособить их к новым верованиям.

Символика, используемая в христианстве, часто гораздо древнее христианства, в искаженном новыми верованиями виде эта символика дошла до наших дней.

По словам современного историка церкви, «формы"формы

Крещение водою, религиозная трапеза, помазание маслом — все эти обычаи пришли из очень далекого прошлого. Язычники праздновали 25 декабря рождение Непобедимого Солнца, христиане к этому дню приурочили празднование Рождества Христова, научившего людей „поклоняться Солнцу Правды, его познавать с высоты востока", у язычников 6 января был праздник „богоявление", и эта же дата стала датой и христианского Богоявления. Христианские храмы, например, ставились, как правило, на месте языческих капищ.

Первоначально языческие храмы обычно предварительно подвергались разрушению, но начиная с V в. начинается процесс превращения их в христианские церкви без разрушения, причем в ряде случаев усматривается прямая связь между христианским и языческим посвящением храма. И точно так же, наконец, христианские святые оказываются заместителями языческих богов, впитывая в себя, соответственно, те или иные черты языческого происхождения.

Соответственно, целый ряд обрядов и целый ряд моментов культового поведения обнаруживает несомненное языческое происхождение, например, обычай носить нательный крест, заменивший языческие наузы, культовая роль яиц и куличей в пасху (у язычников так поклонялись фаллосу), а также восковых свечей и почитание сакральных изображений – икон.

Первоначально в христианстве было течение иконоборцев, которые пытались искоренить этот языческий обычай. Но не тут-то было! Пришлось смириться церкви и с почитанием икон. Таким же образом объясняется и сочетание креста и полумесяца, которое приобрело в христианском культе принципиально новое содержание.

Фото 18. Древнеегипетский крест crux ansata, символизирующий фаллос.

Эдвард Карпентер (Edward Carpenter , op . cit ., p .183 ) писал: «Хорошо известный Т-образный крест использовался в языческих странах как изображение мужского члена. В разных культурах крест имел самые различные значения. Иногда он символизирует фаллос, а иногда планету Венера».

А в книге «» мы находим такое заключение: «».

В египетских гробницах crux ansata соседствует с фаллосом (Cutner H. A., Short History of Sex-Worship , Лондон, 1940, стр.16,17). В виду подобных фактов, а также того, что «христиане» столь привычно почитают этот символ, вовсе не кажется удивительным критическое отношение к ним со стороны других верующих людей.



Так, например, индолог Свами Шанкарананда сослался на то, что крест — фаллический языческий символ, а значит, заключает он, «христиане… участвуют в фаллическом культе» (Sankarananda S. The Rigvedic Culture of the Pre-Historic Indus ).

Фото 19. Перевернутый крест – символ сатаны.

Настораживающим является известный факт использования креста в качестве одного из основных символов в культах поклонников Сатаны. Пожалуй, наиболее известным здесь является перевёрнутый крест. Согласно одной из трактовок, поднятый верху нижний конец такого креста символизирует превосходство Сатаны над тремя лицами Троицы.

Древние славяне верили в Белобога и Чернобога как в две ипостаси бога единого. Христиане же исключили из сонма божеских ипостасей Чернобога, но Белобога они представили в виде святой троицы – бог отец, бог сын и бог святой дух. Чернобог в христианстве превратился в Дьявола.

Однако все, что происходит в этом мире, имеет два оттенка: белое и черное, добро и зло, хорошее и плохое, жизнь и смерть, мужчина и женщина, притяжение и отталкивание, любовь и ненависть и т.д. И мир есть равновесие противоположностей. Как только одна противоположность где-то начинает преобладать над другой, так сразу случается в том месте и в то время беда. В этой истине убеждаемся мы постоянно, эта истина составляет суть диалектики.

Фото 20. Автор на жертвенном камне. Этот камень я нашел в 2007 г. в 50 метрах от того места, на котором еще в 1955 году находилась православная церковь Рождества Христова в селе Всехсвятское на севере Ярославской области.

В этой статье я не претендую на истину в последней инстанции. Но мне хотелось обратить внимание читателей на часто встречающиеся факты, связанные с христианской символикой, и заставить задуматься над ними.

Далекое прошлое пришло к нам в виде вполне привычных вещей, которые несут немалую информацию о тех людях, которые жили за тысячи лет до нас.В древней символике отражены представления древних о Мире и месте в нем Человека, и надо признаться в том, что эти представления не были примитивными.Просто древние при постижении Мира больше нас пользовались символами и аллегориями, их мышление было более образным, чем наше. Образы богов и всевозможных духов заменяли им понятия, которыми пользуемся мы. В общем, здесь есть над чем задуматься …

Христианская религия не возникла на пустом месте, она вобрала в себя многие верования, существовавшие задолго до рождения Христа. Многие культы и обряды пришли в христианство из религии бон, из буддизма, из митраизма, из ведических верований, из древнерусской религии, которую называют язычеством. Но больше всего христианство переняло у солнцепоклонников.

Митра – персидский бог Солнца. Согласно преданиям, он был сыном непорочно зачавшей небесной девы и родился 25 декабря в пещере. У него было 12 учеников. Он был убит, взяв на себя грехи своих последователей, воскрес и ему поклонялись как воплощению Бога. У митраистов было семь святых таинств, среди которых есть крещение и причастие, когда "причащающиеся вкушали божественную природу Митры в виде хлеба и вина". Знак креста носили на лбу почитатели Митры.

Он получил религиозно-мистическое значение у галльских друидов (кельтов). В Древней Галлии изображение креста встречается на многих памятниках. Две статуэтки галльского бога с крестами на одежде хранятся в Лувре. Свастика изображена на маленьком галльском алтаре в музее Тулузы, а крест – на галльском алтаре четырёхугольного дома в Ниме.

Осирис – египетский бог Солнца. Родился 29 декабря от Девственницы, называемой "девой мира". У него было 12 учеников, один из них Тифон предал его, в результате чего он был убит, погребен, но затем воскрес после пребывания в аду в течение 3 дней. Его считали воплощением Божества, и он был третьим в египетской триаде богов.

Известно, что крест использовался в качестве священного символа в древних религиозных практиках Египта, Сирии, Индии и Китая. «Крест, называемый crux ansata [крукс ансата - крест с петлей или ушком наверху]… держали в руках египетские жрецы, а также цари, которые в то же время были верховными жрецами. Он служил символом их власти, как представителей бога солнца, и назывался „знаком жизни“»

(« Colonel J. Garnier, The Worship of the Dead» , Лондон, 1904, стр.226). Другое название для анха — сrux ansata [т.е. «крест с петлей (с ушком)»], он служил эмблемой египетских богов и символом бессмертия».

Индейцы навахо носили на груди серебряные кресты, которые должны были защищать их от злых духов. Они верили, что с помощью креста, сложенного из веток так, чтобы его концы точно указывали на север, юг, восток и запад, можно исцелить любую болезнь, стоит только положить больного на этот крест.

Имеется коллекция крестов и в Бесплатной Ливерпульской библиотеке» (Абдулу Хамиду Кадри «Догматы христианства». Глава 3. Христианские доктрины. Крест).

Известный путешественник капитан Джеймс Кук был поражён обычаем туземцев Новой Зеландии ставить на могилах кресты. (Ю.Панасенко, А.Шмаро «Крест, титло». Наука и религия, 1992, №9).

А. В. Галанин © 2009

***

.