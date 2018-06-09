«Терминатор» третьего поколения: как Россия модернизирует боевую машину поддержки танков (ФОТО)

Корпорация «Уралвагонзавод» создаёт боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-3». Об этом сообщил индустриальный директор кластера «Вооружение» корпорации «Ростех» Сергей Абрамов. Усовершенствованная модель будет оснащена роботизированным вооружением, новыми системами управления и шасси.

Эксперты полагают, что потребность российской армии в «Терминаторах» чрезвычайно велика. Как новые машины повысят возможности танковых подразделений, разбирался RT.

Индустриальный директор кластера «Вооружение» корпорации «Ростех» Сергей Абрамов сообщил, что корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) ведёт работы по проекту боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-3».

«С учётом опыта боевого применения „Терминатора“ сейчас мы думаем над обликом новой модификации этой машины. Обсуждается улучшение тактико-технических характеристик и модернизация шасси. Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой и неживой силе противника», — цитирует Абрамова РИА Новости.

Топ-менеджер считает, что нынешний образец («Терминатор-2») является очень удачной машиной. Новая БМПТ будет более эффективной «за счёт большей роботизации самой машины и её вооружения». Также в «Терминаторе-3» сократится численность экипажа (с пяти человек до трёх).

В настоящее время «Уралвагонзавод» выпускает «Терминатор-2» на шасси танков Т-72. Данный образец считается машиной второго поколения. Ранее СМИ сообщали, что «Терминатор-3» будет создан на платформе Т-14 «Армата».

«Терминатор» — представитель нового вида бронетехники, предназначенного для прикрытия танков на поле боя. Машина вооружена двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, двумя гранатомётами АГС-17, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами типа «Атака» и пулемётом «Корд».

В 2017 году «Терминатор» принял участие в сирийской операции и в российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2017» (полигон Лужский).

От «Гадюки» к «Терминатору»

Разработка боевой машины поддержки танков стартовала во второй половине 1980-х годов на Челябинском тракторном заводе. Первый опытный образец получил наименование «объект 781» (индекс Главного автобронетанкового управления Минобороны).

Челябинская машина по узлам и агрегатам была практически полностью унифицирована с танком Т-72Б. Главные отличия от прообраза заключались в вооружении и новой автоматизированной системе управления огнём (СУО). Масса опытного БМПТ составляла 46,4 тонны, численность экипажа — 5–7 человек.



Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» на военном параде Победы. РИА Новости, Евгений Биятов

В 1996 году на основе опыта первой чеченской кампании челябинские конструкторы в инициативном порядке разработали более совершенную машину («объект 787»), получившую название «Гадюка» из-за необычной формы башни.

В 1999 году по заказу Минобороны РФ ОАО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ) подготовило технический проект БМПТ на шасси Т-90 («объект 199»). В 2000 году уральские специалисты представили первый экспериментальный образец.

Масса машины составила 48 тонн, экипаж — пять человек (механик-водитель, операторы курсовых установок автоматических гранатометов, командир и наводчик). БМПТ получила усиленный броневой корпус и СУО разработки белорусского предприятия «Пеленг».

На госиспытаниях в 2005–2006 годах БМПТ подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. Прозвище «Терминатор» машина получила из-за способности вести высокий темп стрельбы одновременно из всего вооружения.

Однако принятие БМПТ на вооружение затянулось в связи с необходимостью пересмотра штатной структуры Сухопутных войск. Кроме того, Минобороны поставило условие — сократить экипаж до трёх человек.

Чтобы получить заказ на производство для российской армии, ОАО «УКБТМ» в инициативном порядке разработало «Терминатор-2» на базе танка Т-72 (БМПТ-72). Впервые машина была представлена в 2013 году на международной выставке Russian Arms Expo в Нижнем Тагиле.

«Крайне востребованная машина»

Сегодня «Терминатор» стоит на вооружении двух государств — России и Казахстана. По информации ряда СМИ, в 2016 году УВЗ подписал с Алжиром контракт на поставку свыше 300 БМПТ на шасси танка Т-90СА. Однако эти сообщения не были официально подтверждены.

В августе 2017 года во время международного форума «Армия» «Уралвагонзавод» и Минобороны заключили соглашение на поставку партии «Терминаторов» (количество заказанных единиц не разглашается). Эксперты полагают, что контракту предшествовало успешное боевое применение машины в Сирии.

В беседе с RT полковник запаса, кандидат военных наук Сергей Суворов назвал «Терминатор» «крайне востребованной машиной». По словам эксперта, на современном театре военных действий (ТВД) танки нуждаются в прикрытии прежде всего из-за широкого распространения переносных ракетных комплексов и противотанковых гранатомётов.

«Главная особенность машины поддержки танков — способность одновременно поражать несколько целей (многоканальность) и обеспечивать непрерывное круговое наблюдение на поле боя. „Терминатор“ может работать по танкам, бронетехнике противника, живой силе и низколетящим целям», — пояснил Суворов.



БМПТ «Терминатор» на учениях. РИА Новости, Михаил Воскресенский

Эксперт полагает, что «Терминаторы» значительно повышают вероятность обнаружения целей, представляющих угрозу для танков. Как рассказал Суворов, в ходе проводившихся госиспытаний была отработана схема взаимодействия БМПТ с танками и бронемашинами пехоты.

«Если на поле одна БМПТ движется между танками, то количество поражённых целей возрастает до 30%. Однако массовое поступление „Терминаторов“ в войска потребует пересмотра штатов и структуры танковых частей», — отметил Суворов.

Собеседник RT предполагает, что с большой вероятностью БМПТ пополнит танковые подразделения. По его мнению, «Терминатор» должен поступать в войска как четвёртая машина в танковом взводе, либо БМПТ будет укомплектована одна рота в танковом батальоне.

Суворов уверен, что детище УВЗ обладает большим модернизационным потенциалом. «Терминатор-3», отмечает эксперт, станет более эффективной машиной за счёт роботизированных систем и обновлённого шасси.

«Однако в новом „Терминаторе“ я бы не стал сокращать численность экипажа. На российских танкистов ложится очень большая нагрузка, связанная с обслуживанием техники. К тому же пять человек — это оптимальная численность и в боевых условиях», — резюмировал Суворов.

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Алексей Заквасин