Наступил момент истины или почему 5 поколения не будет

Предлагаемая статья на первый взляд ничем не примечательна, нот автор затронул очень важный момент, который полностью переворачивает взгляд на дальнейшее развитие нашей недоцивилизации: «… без человека внутри самолет уже давно способен вытворять то, что не поддается нашему текущему воображению. В авиации именно живой пилот, стал главным тормозом дальнейшего развития. Он тупо не выдерживает тех перегрузок, на которые способна современная техника.»

Автор: Сергей Богатырев

Чудно пообщался с моим старым знакомым, инженером из оборонки...

Поговорили про «Армату», «СУ-57» и о других новых игрушках, которые изобретены, но как-то не очень активно идут в серийное производство.

«- Ты понимаешь Серега, нету в них смысла, ни в «Армате», ни в «57-ом» и во многих вещах, которые относятся к новому, условно говоря 5-му поколению.

- ????

- Это дорогие игрушки, очень дорогие и опасные. Производить их для себя можно, а вот продавать на экспорт уже нельзя. Слишком много в них такого, что чужие глаза видеть не должны, а руки трогать. Слишком много в них вещей новых и для других неведомых.

...а без экспорта, они большим убытком для страны выйдут.

- Так, а нафиг их делать нужно было?

- Не нафиг, а для обороны страны. Плюс для "развития военной и инженерной мысли".

- Дороговатое развитие получается.

- Пока да, у этого 5-го поколения такая особенность, но на него уже всем плевать, оно "переходное", ибо мы уйдем в 6-е, ну, или 5-е ++. Не знаю, как они назовут его.

- А что за диво такое?

- Это беспилотная авиация и беспилотная бронетехника в первую очередь. До "Авангарда" организовать надежное дистанционное управление сложной техникой никто в мире не умел, теперь мы умеем.

Представляешь, как это расширяет возможности армии совершенно без риска для жизни пилоты и экипажи танков, артиллеристы бьют врага в Сирии из Подмосковья.

Да, какое-то количество военной техники пилотируемой по-старой схеме построят "на всякий случай" и для обучения пилотов "суровой реальности", но на этом карьера 5-го поколения техники и завершится.

Сам понимаешь, что без человека внутри самолет уже давно способен вытворять то, что не поддается нашему текущему воображению. В авиации именно живой пилот, стал главным тормозом дальнейшего развития. Он тупо не выдерживает тех перегрузок, на которые способна современная техника.

С бронетехникой практически тоже самое, только там вопрос в защищенности. Без экипажа внутри, без резервирования мест под его жизненное пространство можно в разы увеличить все... запас хода (топливные баки), боекомплект, бронирование и т.д.

Человек опять таки становится лишним.

Все, что теоретически может угрожать этим "полу автоматизированным" юнитам, это системы РЭБ. Они могут подавлять управление аватара или даже перехватывать управление.

Во-первых, подобные системы есть буквально у нескольких стран, т.е. если Вы воюете с какими-то бармалеями, то Вас это в принципе не беспокоит их РЭБ. Его у них тупо нет. При том, что именно такой формат войны сейчас наиболее распространен.

Во-вторых, российская стратегия войны "оборонная", а это значит, что мы собираемся воевать у своих границ, а значит имеем полное и совершенное преимущество по мощности и четкости сигнала, который можем создать, чего не скажешь про любого агрессора. Чем глубже чужой беспилотник проникает на нашу территорию, тем дальше он от своих базовых станций, тем сильнее наше влияние на него.

По этой причине, кстати, риск агрессивной войны между развитыми странами, может сойти на нет в ближайшие десятилетия в принципе.

Так как "агрессор" в виду проблем с перехватом своих беспилотников средствами РЭБ вынужден отправлять в атаку живых пилотов, а обороняющаяся сторона может встречать его в зоне своего радио-электронного доминирования на дронах, которые в отсутствие экипажа отличаются критически более значительными показателями по маневрированию, дальности и высотах полета, боевой нагрузки и т.д.

В-третьих, элементы "искусственного интеллекта". Понимая проблему РЭБ и у нас, и на Западе, создают беспилотники с элементами искусственного интеллекта. Его задача не ведение полноценное боя.

На это вряд ли человек когда либо пойдет в принципе, но например, вывод беспилотника домой (на базу) если он попал под влияние вражеских РЭБ, осуществление защитного маневрирования и других контрмер в условиях внезапного нападения, атака цели, заранее определенной Оператором, при появлении "окна возможностей" и т.п.

Особый интерес сейчас вызывают разработки аватаров пехоты, мини дронов поддержки пехоты, и создания сильно бронированной пехоты.

Задача амбициозная и интересная.

В первую очередь касается вопроса "целеуказание".

Грубо говоря, танку поддержки пехоты плевать, через сколько домов находится пулеметное гнездо террористов, даже если его не видно.

Он пробьет своей пушкой их все насквозь, была бы дана цель. Эта задача не решает в плоскости человеческого мира, но шикарно решается в мире компьютеров. Мире в котором мини дроны или аватары пехотинцев, пусть пока еще далекие от подвижности терминаторов, идут в первой шеренге. Выявляют цели и принимают первый огонь на себя, ломаются, но дают целеуказание.

Это совершенно другая война, с совершенно иной техникой, тактикой и стратегией.

Можно построить сотни дорогущих единицы "СУ-57", так же как американцы наклепали своих F-35 и F-22, но смысл? Выбросить деньги? Но зачем?

Чтобы построить "мишени" для следующего поколения, которое будет работать уже на иных принципах?

Россия этого делать не будет, 5-му поколение предстоит судьба летающих, ползающих и ездящих лабораторий... мимолетной эры в эволюции военной технике.

Последней, где роль человека внутри боевой машины на поле боя еще необходима...

- Ну, давай выпьем за это...

Никаких секретов "инженер" мне конечно не открыл. Всем кто интересуется современной войной давно стало очевидно, что мы находимся на этапе, когда "современная армия" сохранится только у десятка государств, а любые формы открытого терроризма уйдут в прошлое.

Остальным странам, за пределами этой "золотой десятки" придется жить как Ватикану со своей швейцарской гвардией. Их армии скатятся до уровня "почетного караула" и "полицейских подразделений".

Мы живем во времена, глобального изменения формации мира и это одно из них...

https://aftershock.news/?q=node/724364

P\s: С моей точки зрения, что автор, что инженер с оборонки заблуждаются, уповая на вездесущий Искусственный интеллект(ИИ) и технику, которая уже опережает возможности человека.

На каком-то непродолжительном этапе скорее всего так и будет. Но развитие РЭБ , систем слежения и др. быстро сведёт на нет все возможности техники и ИИ.

Сначала научатся отключать и выводить из строя любую техническую новинку, потом будет попытка создавать технику , которой всё же управляет человек, но через нейроинтерфейс.

Но и этот этап быстро закончиться, когда противник научится блокировать возможности нейроинтерфейса, а потом и убивать оператора через канал управления нейроинтерфейса несмотря на то, что оператор находится за сотни и тысячи километров от управляемого аппарата.

На этом прекратится непродолжительная эпоха вездесущего ИИ. В быту и в сфере развлечения естественно ИИ останется, и будет продолжать развиваться.

А в военной сфере придется вернуться к тормозу развития – человеку ибо не одна РЭБ никогда не сможет вывести его из строя.

Будут конечно развиваться различные вспомогательные системы типа противоперегрузочных и др., но и это не поможет деградировавшему человеку.

Всё упрётся в тупик, пока не наступит понимание, того, что если человек захочет получить новое поколение техники ему самому необходимо будет развиваться и подтягиваться к возможностям техники.

В противном случае так и будем летать на керосиновых банках пока наш мозг работает на 7-8 % и уровень физических возможностей ненамного выше 10% от реальных возможностей.

Для сведения: У высокоразвитых цивилизаций Светлых сил мозг задействован в среднем на 80%, а у асов – на все 100%. Ни один искусственный интеллект с этими показателями не сравниться от слова НИКОГДА.

Те кто не читал мою сказочную публикацию «Древняя кровь» советую прочитать или перечитать, ибо нет у нас другого пути – либо развиваемся, либо в лес на пальму к приматам.

https://pandoraopen.ru/2018-11-22/drevnyaya-krov/

С уважением, СКАМАРОХ.

Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=295084391210619&id=100021271809171