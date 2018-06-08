Восстание Пугачёва. Дмитрий Белоусов. Часть 2
Восстание Пугачева – основные события.
Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов
Часть 1 – https://youtu.be/3W_gIJKEO-U
“То, что мы считаем историей – это всего лишь сказки, рассказанные победителями.”
Карл Маркс
* Версия Официальной истории
* Территория войны – юго-восточная окраина Московии
* Ссыльные Московии
* Забытые факты и противоречия
* Уничтожение Информации. Забвение
* Войска, их количество, умение
* Искажения и умолчания от Романовых
* Исследование двух Пугачевых
* О Заводах Тартарии наУрале
* Как это было на самом деле
* Тобольск и итоги выигранной войны
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Источник: www.youtube.com