Восстание Пугачёва. Дмитрий Белоусов. Часть 1

Восстание Пугачёва – основные события.



Автор-сказитель – Дмитрий Белоусов

Часть 2 – https://youtu.be/NVwsw8gslYs



“То, что мы считаем историей – это всего лишь сказки, рассказанные победителями.”

Карл Маркс



В передаче рассмотрены следующие вопросы:



* Версия Официальной истории

* Территория войны – юго-восточная окраина Московии

* Ссыльные Московии

* Забытые факты и противоречия

* Уничтожение Информации. Забвение

* Войска, их количество, умение

* Искажения и умолчания от Романовых

* Исследование двух Пугачевых

* О Заводах Тартарии наУрале

* Как это было на самом деле

* Тобольск и итоги выигранной войны



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Источник: www.youtube.com