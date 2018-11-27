Восстание Пугачёва – это локальный бунт или трёхлетняя война с остатками тартарийского государства, независимого от Романовых?
"То, что мы считаем историей - это всего лишь сказки, рассказанные победителями."
Карл Маркс
300 лет романо-германского ига: как проиграла Великая Тартария и возникла Российская Империя Историк, автор книги «Хозяева Великой Евразийской империи» Дмитрий Белоусов рассказывает о событии, после которого могущественная империя фактически перестала существовать.
Что можно сказать о крестьянском восстании Пугачёва в контексте существования Великой Тартарии? Восстание Пугачёва – это локальный бунт или трёхлетняя война с остатками тартарийского государства, независимого от Романовых?
Что на самом деле происходило на пограничных территориях двух государств: Московии и Тартарии? Почему Тартарии не удалось продвинуться к Москве?
Зачем Пугачёв поменял методику ведения войны и как это преломило её ход?
Чего боялись Романовы?
Почему Тартария проиграла?
Какую роль сыграло в этом предательство союзников?
Кем на самом деле был Емельян Пугачёв и действительно ли он выдавал себя за Петра III?
Как «неграмотный казак» мог разработать такие сложные военные операции?
Почему «Хождение за три моря» Афанасия Никитина написано арабским письмом по-русски?
Как относиться к пушкинской «Истории Пугачёва»?
Что нашёл Пушкин в закрытых архивах?
Как цензура поработала с его текстами?
Почему великий поэт надеялся, что потомки дополнят и исправят его труд?
Как долго ещё мы будем изучать сказки, написанные победителями?
* Версия Официальной истории *
Территория войны – юго-восточная окраина Московии *
Ссыльные Московии *
Забытые факты и противоречия *
Уничтожение Информации. Забвение *
Войска, их количество, умение *
Искажения и умолчания от Романовых *
Исследование двух Пугачевых *
О Заводах Тартарии наУрале *
Как это было на самом деле *
Тобольск и итоги выигранной войны
Восстание Пугачёва Часть 1
Восстание Пугачёва Часть 2
Источник: rus-imperia.ru
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Правда ну зачем изобретать велосипед? Просто надо потребовать открыть архивы и всё! Вся правда там есть! Но она просто не устраивает в первую очередь Европу а так же весь остальной мир! Буквально всех там устраивает фентези на тему прошлой истории из Торы! Да же автор и тот путает! Вот какое отношение Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская отношение к роду Романовых? Она была формальной женой Петра III. С помощью иностранцев был совершён гос переворот, где был отстранён и в последствии убит последний из рода Романовых! На этом по любым законам правление Романовых окончено, хотя и он вряд ли был Романовым, если учесть подмену Петра 1 и фактически узурпацию самозванцем русского престола. Уверен на все 100% что вся правда есть в архивах Гохрана, но по крайней мере при СССР именно там эти документы хранились.