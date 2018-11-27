"То, что мы считаем историей - это всего лишь сказки, рассказанные победителями."

Карл Маркс

300 лет романо-германского ига: как проиграла Великая Тартария и возникла Российская Империя Историк, автор книги «Хозяева Великой Евразийской империи» Дмитрий Белоусов рассказывает о событии, после которого могущественная империя фактически перестала существовать.

Что можно сказать о крестьянском восстании Пугачёва в контексте существования Великой Тартарии? Восстание Пугачёва – это локальный бунт или трёхлетняя война с остатками тартарийского государства, независимого от Романовых?

Что на самом деле происходило на пограничных территориях двух государств: Московии и Тартарии? Почему Тартарии не удалось продвинуться к Москве?

Зачем Пугачёв поменял методику ведения войны и как это преломило её ход?

Чего боялись Романовы?

Почему Тартария проиграла?

Какую роль сыграло в этом предательство союзников?

Кем на самом деле был Емельян Пугачёв и действительно ли он выдавал себя за Петра III?

Как «неграмотный казак» мог разработать такие сложные военные операции?

Почему «Хождение за три моря» Афанасия Никитина написано арабским письмом по-русски?

Как относиться к пушкинской «Истории Пугачёва»?

Что нашёл Пушкин в закрытых архивах?

Как цензура поработала с его текстами?

Почему великий поэт надеялся, что потомки дополнят и исправят его труд?

Как долго ещё мы будем изучать сказки, написанные победителями?

* Версия Официальной истории *

Территория войны – юго-восточная окраина Московии *

Ссыльные Московии *

Забытые факты и противоречия *

Уничтожение Информации. Забвение *

Войска, их количество, умение *

Искажения и умолчания от Романовых *

Исследование двух Пугачевых *

О Заводах Тартарии наУрале *

Как это было на самом деле *

Тобольск и итоги выигранной войны

Восстание Пугачёва Часть 1

Восстание Пугачёва Часть 2

Источник: rus-imperia.ru