Пенсионная реформа должна вести к росту пенсий

Пенсионная реформа только тогда имеет смысл, если её итогом станет улучшение благосостояния пенсионеров т.е. – рост пенсий.

В предлагаемом правительством и Центром Кудрина вариантах, конечной целью является именно повышение пенсионного возраста, а не повышение пенсионного довольствия, а это не одно и то же. В эфире телеканала «Звезда» программы «Особое мнение» от 5 июня обсуждались предложения правительства об увеличении пенсионного возраста.

Программа целиком, обсуждение пенсионного возраста со 2-й минуты:

Мои слова в этой программе:

Источник: nstarikov.ru