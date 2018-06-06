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Пенсионная реформа должна вести к росту пенсий

14:40. 6 июня 2018 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:

Пенсионная реформа только тогда имеет смысл, если её итогом станет улучшение благосостояния пенсионеров т.е. – рост пенсий.

В предлагаемом правительством и Центром Кудрина вариантах, конечной целью является именно повышение пенсионного возраста, а не повышение пенсионного довольствия, а это не одно и то же. В эфире телеканала «Звезда» программы «Особое мнение» от 5 июня обсуждались предложения правительства об увеличении пенсионного возраста.

Программа целиком, обсуждение пенсионного возраста со 2-й минуты:

Мои слова в этой программе:

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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