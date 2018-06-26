Хитроумная кража во время футбола



Уже много писалось о том, что средняя продолжительность жизни мужчин у нас около 65,5% и что около 40% представителей сильного пола просто не доживут до пенсии (среди женщин таковых по прогнозам статистики – 20%). Те выплаты, которые из их зарплат переводились и будут переводиться в Пенсионный фонд, достанутся не их семьям, а государству, то есть перекочуют из карманов простых граждан в конечном итоге в карманы чиновников – в результате простой «ловкости рук» под названием «пенсионная реформа».



Далее, ежегодная подвижка пенсии на полгода в переходный период – тоже удар по нашим карманам.



Специалисты подсчитали, что каждый мужчина, выходящий на пенсию в переходный период с 2019 по 2028 год, потеряет 1 миллион рублей, невыплаченных ему государством, женщина в период с 2019 по 2034 год – 1,5 миллиона рублей («Это не реформа, а конфискация» //deita.ru).



Кроме того, общеизвестно, человеку в возрасте у нас трудно найти работу, поэтому появятся миллионы граждан предпенсионного возраста, которые не будут получать никаких выплат. Фактически у них вообще украдут средства к существованию.



Правительство и защищающие его сервильные журналисты официальных СМИ заявляют, что у нас, как в Европе, растет число пенсионеров и падает число работающих людей, так что скоро на одного работника будет чуть ли не два пенсионера. Но эти заявления попахивают софистикой.



По совершенно официальным данным у нас в стране около 77 миллионов работающих граждан и около 40 миллионов пенсионеров. То есть у нас почти 2 работника на одного пенсионера. Проблема в другом, по оценкам статистиков «из 77 миллионов трудоспособного населения регулярные отчисления поступают только на 43,5 миллиона работников.



Теневой фонд оплаты труда составляет порядка 10 трлн руб. в год, в результате чего в Пенсионный фонд не поступает 2,2 трлн руб.». Но вместо того, чтоб выводить людей из серого теневого секторов экономики, где наемные работники не только не отчисляют ничего в Пенсионный фонд, но и не имеют ни малейших прав перед работодателем, правительство решило наказать тех, кто работает официально и выплачивает все налоги и отчисления. Поясню на примере.



Если бы я не работал официально в университете преподавателем вот уже 25 лет, а занимался бы частным нелегальным промыслом в виде репетиторства (а я знавал людей, которые таким образом обеспечивают себя и семьи) и каждый месяц со своего дохода просто откладывал на счет в банке деньги, которые у меня взимают в Пенсионный фонд, то к 60 годам я накопил бы небольшую сумму, из которой мог каждый месяц снимать «импровизированную пенсию», примерно равную средней по стране.



Но поскольку я честно все это время работал на государство с трудовой книжкой в отделе кадров, то теперь, после «услуги Медведева», в 60 лет я ничего не получу, кроме туманной перспективы работать еще 5 лет, если повезет.



Таким образом, государство своей пенсионной реформой не выводит людей из тени, а, наоборот, доказывает, что людям выгодно уклоняться от выплат в Пенсионный фонд. Долгосрочный результат этой реформы, очевидно, получится противоположным тому, что декларировался Медведевым и его министрами и экспертами с высоких трибун.



Люди будут уходить в тень, Пенсионный фонд – получать еще меньше, а пенсионный кризис остается на том же месте даже после столь радикальной реформы.



Поскольку я считаю, что в правительстве сидят люди не глупее меня и моих читателей, то они должны понимать эту изначальную провальность их реформы. Если же они это понимают и все равно ее проводят – значит, вывод один: истинной целью является изъятие денежных средств из карманов населения под свист и дудение футбольных болельщиков.

2.

В принципе все это и так ясно и про это, как я уже говорил, написаны десятки и сотни статей. Но меня удивляет один аспект, который до сих пор ускользает от внимания большинства.



Премьер Медведев заявил, что эта реформа – вынужденная мера, в Пенсионном фонде нет достаточного объема финансов и поэтому государство скоро не сможет выполнять свои «социальные обязательства перед пенсионерами».



Оппозиция заявляет, что это государство просто решило отказаться от «социальных обязательств» перед гражданами, поскольку ему нет дела до собственного народа. Как это ни смешно, правы оба, но в целом, а есть детали.



И из той, и из другой позиции следует, что до 2018 г. постсоветское государство все же худо-бедно выполняло или хотя бы пыталось выполнять свои социальные обязательства перед народом. То есть государство выплачивало гражданам, достигшим старшего возраста, пенсии и гарантировало такие выплаты и другим в свой срок.



Мы уже 27 лет живем в послесоветской действительности, но никак не можем привыкнуть к новым, доселе не существовавшим уродливым феноменам и применяем к ним старые советские названия.



Так, мы называем профсоюзом странную и нелепую организацию, в которую входят и наемные работники, и работодатель, с которым наемные работники должны вроде бы бороться за свои права. Как же, ведь и в советские времена в вузе в профсоюз входил и ректор, и простые ассистенты!



Но в советские времена и ректор, и преподаватель-ассистент были представителями одной и той же социальной когорты, только разного ранга, а теперь преподаватель подписывает с ректором договор как с работодателем, то есть вроде бы находится по другую сторону классовых баррикад.



То же самое и с пенсиями. Многие до сих пор убеждены, что постсоветское государство выплачивает гражданам из народа пенсии, как в СССР, только на общем уровне цен и зарплат эти пенсии пожиже, особенно у тех, кто раньше считался представителями крепкого среднего класса, как бывшие врачи, учителя, преподаватели.



В Советском Союзе и правда существовали государственные пенсии по старости, которые с 1930-х гг. выплачивались всем бывшим работникам госпредприятий и учреждений, достигшим соответствующего возраста, а с 1964 г. стали выплачиваться и колхозникам (колхоз официально был не госпредприятием, а сельхозартелью, поэтому при Сталине пенсии колхозникам выплачивала сама артель – деньгами и натуральными продуктами).



Но эти пенсии выплачивались именно за счет государства, а не самих граждан. В СССР не существовало Пенсионного фонда, в который работники (а точнее их работодатели без согласия работников) отчисляли бы выплаты из их зарплат.



Пенсии в Советском Союзе выплачивались за счет общественных фондов потребления. Так назывались доходы, которые государство получало от налогообложения предприятий (поэтому, кстати, и не имеют смысла заявления сторонников нынешней пенсионной реформы о том, что в Советском Союзе было другое соотношение работающих и неработающих, другая продолжительность жизни – при чем здесь вообще эти параметры, если сам механизм формирования пенсий был иным?!).



Если бы в России Путина дело обстояло, как в Советском Союзе, то мы бы получали свою зарплату сполна, то есть на 22 пенсионных процента больше, чем сейчас, а пенсия старикам выплачивалась бы за счет доходов «Газпрома» или «Роснефти»…



Но понятно, что такой расклад наше олигархическое руководство не устраивает. Поэтому еще в 2001 г., то есть еще в первый год правления Путина, был принят Федеральный закон об обязательном пенсионном страховании №167-ФЗ, а позже была проведена пенсионная реформа, принципиально изменившие механизм формирования пенсий.



Государственные пенсии по старости для простого народа были упразднены и введены страховые пенсии.



Что же это такое? Согласно определению, которое дают юристы, «страховая пенсия – это гарантированная государством ежемесячная выплата действующим пенсионерам, возмещающая им утраченный доход».



Иными словами, работодатель теперь обязан ежемесячно выплачивать 22% от зарплаты работника в особый госорган – Пенсионный фонд Российской Федерации, который тратит эти деньги на выплаты нынешним пенсионерам (для простоты я буду говорить об обычной страховой пенсии по старости и не буду затрагивать накопительную часть, которую Путин все равно «заморозил», опущу также случаи «особых пенсий» и ситуацию с баллами и стажем).



При этом государство гарантирует, что после выхода на пенсию официально работавший гражданин получит такую же сумму в виде пенсии (с соответствующей индексацией на инфляцию) за счет тех граждан, которые будут находиться в работоспособном возрасте и трудиться в то время.



Страховой же эта пенсия называется, потому что по логике государства каждый из имеющих официальную работу застраховался у страховщика – Пенсионного фонда и обязан получать выплаты при наступлении страхового случая, а таковым в нашем случае считается достижение пенсионного возраста. Причем, как я уже сказал, деньги для выплат в основном должны браться не у государства.



Идеалом при формировании бюджета Пенсионного фонда является всегда максимальное снижение участия в нем средств федерального бюджета и опора на пенсионные отчисления граждан. Статья 17 упомянутого закона разрешает привлекать добровольные пожертвования, средства от фискальных операций и от инвестирования свободных средств Пенсионного фонда, а также средства федерального бюджета, но это всё вторичные источники.



Итак, согласно закону государство выступает преимущественно не как источник финансовых выплат, а лишь как их гарант. Государство в лице Пенсионного фонда в идеале (разумеется, это идеал для наших чиновников) должно лишь перераспределять доходы одних лиц, в обязательном порядке у них изъятые, и складированные в Пенсионном фонде, в пользу других лиц.



Экономист Гонтмахер выражается даже сильнее: государство насильственно национализирует часть доходов работников, превращает их из частной собственности в федеральную собственность, а затем распоряжается ею.



Кстати, левая оппозиция уже 25 лет требует от правительства национализации и не заметила, что эта национализация уже произошла, только не компаний и заводов олигархов, а доходов простых трудящихся…



Статья 5 закона, правда, имеет пункт: «Государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам Пенсионного фонда Российской Федерации перед застрахованными лицами». Но субсидиарная ответственность означает не ответственность государства перед гражданами, а его право насильно взимать долг со страхователей – организаций, индивидуальных предпринимателей, то есть всех, кто обязан делать выплаты в Пенсионный фонд.



Мне могут возразить, что имеется еще базовая часть пенсии, которая отличается от страховой. Она выплачивается всем, независимо от величины отчислений в Пенсионный фонд (страховая часть пенсии, конечно, зависит от этой величины).



Но, во-первых, при средней пенсии в России 14 100 в 2018 г. эта базовая пенсия составляет 4805,11 руб., то есть только треть средней пенсии.



Во-вторых, она выплачивается не всем, а лишь тем, кто при достижении пенсионного возраста имел трудовой стаж не менее 5 лет (кстати, в СССР даже никогда и нигде не работавшие граждане, например, домохозяйки или люди, проведшие жизнь в заключении, имели право на минимальную государственную пенсию 35 рублей).



И, наконец, в-третьих – тут нужна барабанная дробь в силу волнительности момента! – согласно части 3 статьи 6 Федерального закона об обязательном пенсионном страховании «фиксированная основа формируется за счет средств, перечисленных тружениками в качестве обязательных взносов в ПФ РФ». То есть при формировании базовой пенсии государство вообще не тратит из бюджета ни копейки, полностью формируя эту пенсию за счет выплат работников! Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих!



Так о какой социальной ответственности государства перед простыми пенсионерами – нынешними или будущими – вообще можно вести речь?!



Проблема и состоит в том, что несколько последних лет, когда возник дефицит бюджета Пенсионного фонда, государство было вынуждено передавать в Пенсионный фонд средства из бюджета, то есть было вынуждено выполнять социальные обязанности по отношению к пенсионерам. И это ему очень не понравилось!..



Строго говоря, у государства есть деньги на пенсии. На это указал в своей статье в газете РБК тот же Евгений Гонтмахер (Евгений Гонтмахер. Пенсионный план: что можно изменить в предложениях правительства // РБК). В 2008 г. по распоряжению президента был создан Фонд национального благосостояния России.



Власти тогда объявили целью его создания, как сообщает официальный сайт Минфина, «обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации, обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета Российской Федерации».



Декларировалось, что источником средств для фонда будут нефтегазовые доходы государства. Гонтмахер указывает, что сегодня в Фонде национального благосостояния накоплено уже около 4 триллионов рублей. Казалось бы, вот и направить бы эти средства на ликвидацию бюджета Пенсионного фонда, тем более для этого Фонд национального благосостояния и создавался!



Но правительство Медведева с молчаливого попустительства президента предпочитает решать проблемы представителей простого народа за их же счет, то есть посредством повышения пенсионного возраста…

3.

Теперь о «куда более важных получателях бюджетных средств». Вероятно, многие уже обратили внимание, что в рядах протестующих, подписывающих петиции, готовящихся выйти на уличные митинги и демонстрации протеста нет ни полицейских, ни военнослужащих, ни тем более работников спецслужб.



Неужели их не интересует их собственное будущее и они готовы продолжать служить государству, которое отнимает у них их же пенсионные накопления и лишает их перспектив обеспеченной старости? Чтоб ответить на этот вопрос, нужно внимательно прочитать статью 7 закона об обязательном пенсионном страховании.



Там есть такие слова: «Застрахованные лица – лица, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с настоящим Федеральным законом. Застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации… работающие по трудовому договору, в том числе руководители организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами организаций, собственниками их имущества, или по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг… по договору авторского заказа, а также авторы произведений, получающие выплаты и иные вознаграждения…».



Говоря простым человеческим языком, пенсии из средств Пенсионного фонда РФ получают, во-первых, бюджетники (врачи, учителя, преподаватели, работники промышленных госпредприятий и т.п.), во-вторых, наемные работники (от грузчиков на рынке до писателей, заключающих договора на издание книг с издательствами) и в-третьих, разного рода мелкие собственники, занимающиеся предпринимательством официально, по лицензии (вроде владельцев палаток и магазинчиков).



Я ведь не случайно говорил в начале о невыполнении государством социальных обязанностей перед народом, а не перед всеми гражданами РФ.



Военных, полицейских, работников силовых служб в этом перечне нет, потому что они работают не на основе трудовых договоров и не на основе предпринимательской инициативы, они являются госслужащими. А госслужащие у нас получают пенсии не из средств Пенсионного фонда, а из средств федерального бюджета.



Военнослужащие получают пенсии из госбюджета согласно Федеральному закону 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (я о нем еще расскажу подробнее, когда пойдет речь о гражданских госслужащих).



Что касается работников МВД, других силовых служб, а также служащих Росгвардии, то они получают госпенсии по выслуге лет согласно Федеральному закону 4468-I, принятому еще в 1993 г., но действующему и по сей день в редакции 2017 года.



Полицейские, росгвардейцы, военные, спецслужбисты спокойно взирают на рост гнева в среде народа, а многие из них по долгу службы готовятся к тому, чтобы подавлять проявления протеста, например, разгонять несанкционированные митинги, потому еще, что их эта пенсионная реформа не касается! Дефицит средств Пенсионного фонда не имеет никакого отношения к их собственной пенсии, которая ждет их по достижении определенного возраста, причем не 65 лет, как у простых наемных работников и бюджетников, а гораздо раньше – лет в 45–50.



Возможно, поэтому Медведев и его «погребальная команда» не трогают средства Фонда национального благосостояния; потому, что ждут момента, когда эти накопленные триллионы понадобятся для погашения дефицита федерального бюджета, то есть для выплаты пенсий и пособий тем же полицейским и военным, которые должны охранять их от их собственного обокраденного народа.



Правда, уже несколько месяцев ходят устойчивые слухи, что правительство подумывает о поднятии срока выслуги лет и для работников МВД («В рамках пенсионной реформы в МВД в 2018 г. будет изменен принцип начисления пенсионных выплат»//1rre.ru). Думаю, однако, что вряд ли наши государственные мужи решатся на такое продолжение пенсионной реформы.



Если же решатся, то задача оппозиции по импичменту этого правительства значительно облегчится. Все знают о том, что происходит с теми, кто экономит на собственной охране.



Правда, у нас есть и третья категория госслужащих – гражданские госслужащие. К ним принадлежат чиновники разных рангов, в том числе министры и даже сам премьер. Вы будете удивлены, но они тоже по достижении пенсионного возраста получают пенсионные выплаты из средств Пенсионного фонда.



Но что-то не слышно, чтоб господин Медведев заявил: «Я и сам попадаю под действие этой реформы, и готов также пострадать, как и вы!». Не видно также, чтоб его верная супруга с плачем встречала его при выходе из Дома правительства и прямо на видеокамеры журналистов причитала: «Что же ты наделал! Как мы будем обеспечивать детей?».



Объяснение этому самое тривиальное. Электронная энциклопедия сообщает: «В соответствии с законодательством Российской Федерации некоторые категории граждан, ввиду выполнения особо важных для государства функций, имеют право на получение финансовой поддержки при выходе на пенсию по особым основаниям».



Под этими гражданами, которые выполняют «особо важные для государства функции», имеются в виду гражданские госслужащие (федеральные, региональные и муниципальные).



Видимо, в силу своей «особой важности» они получают сразу две пенсии, а не одну, как мы, «простые смертные», не очень важные для государства. Первая простая, страховая, какая ждет или уже имеется у всех и формирование и распределение которой регулирует закон об обязательном пенсионном страховании. Она платится из средств Пенсионного фонда.



А вот вторая пенсия особая, которая выплачивается по другому закону – «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (и его аналогами в субъектах Федерации).



Она платится из средств госбюджета, поэтому и носит название – пенсия по государственному пенсионному обеспечению (если помните, в юридическом определении страховой пенсии нет ни слова о государственном обеспечении, а только о государственных гарантиях).



В Федеральном законе в перечне получателей государственных пенсий, наряду с участниками Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда, космонавтами и нетрудоспособными гражданами указаны – кто бы сомневался – федеральные гражданские госслужащие.



Но это еще не всё – пункт 2 статьи 7 того же закона гарантирует государственные пенсии – минуточку внимания! – членам семей гражданских госслужащих в случае «потери кормильца»!



Все в согласии с русской поговоркой: «ласковый теленок двух маток сосет».



Наши гражданские госслужащие получают пенсии из бюджета, из Пенсионного фонда, да и еще и обеспечили членов своих семей госпенсиями на «черный день»!



Кстати, обратим внимание на дату последней редакции закона о государственном пенсионном обеспечении – 07.03.2018. Это значит, что аккурат перед началом пенсионной реформы, в марте сего года, правительство провело через Госдуму и Совет Федерации поправки в закон, который касался пенсий самих членов правительства и вообще всех федеральных гражданских госслужащих.



Вторая пенсия и есть «подушка безопасности», которую приготовила себе чиновничья рать, чтоб не зависеть от перипетий реформ Пенсионного фонда. При такой «подушке» не страшно даже повышение срока выслуги лет, на которое согласились чиновники в 2016 г. (впрочем, оно поэтапное и в 2018 г. этот срок составил всего-то 16 лет).



Госпенсия эта примерно равна 45% средней месячной зарплаты госслужащего, за вычетом страховых выплат в Пенсионный фонд (которые, мы помним, ему все равно вернутся в виде второй страховой пенсии).



В силу сложности формулы расчета я не буду сейчас приводить конкретные цифры, но судите сами: зарплата такого федерального госслужащего как президент сейчас равна 340 000 рублей, премьера – 570 000 рублей, зарплата министра финансов в 2016 г. составляла 1,7 миллиона рублей в месяц, а министра экономического развития – 1,2 миллиона («Минфин впервые раскрыл зарплаты министров»//РБК). Госпенсии у них должны исчисляться сотнями тысяч рублей (членов их семей, предполагаю, тоже не обидели).

4.

Итак, пенсионное обеспечение в нашей стране носит двоякий характер. Представители государства – военнослужащие, правоохранители, гражданские чиновники получают твердую пенсию из госбюджета (гражданские чиновники в добавление к ней еще и страховые пенсии из Пенсионного фонда).



Представители народа – только страховые пенсии из средств Пенсионного фонда, которые формируются за счет поступлений из их же зарплат.



То есть государство фактически давно уже переложило пенсионное обеспечение представителей народа на сам народ (при этом тот же народ через налоги содержит еще и государство). Получается даже не как в сказке Салтыкова-Щедрина, а еще печальнее: как один Мужик Генералов, Правоохранителей и Гражданских Чиновников прокормил и их пенсии оплатил.



Теперь же это ненасытное государство, давно забывшее о какой-либо ответственности перед народом, еще и этого Мужика обворовало…



В проектах петиций и протестов против пенсионной реформы, распространяемых в интернете, выдвигается требование отказаться от повышения пенсионного возраста.



Мне кажется, ставить вопрос так – значит идти на поводу у наших чиновников и богатеев.



Нужно требовать возвращения именно государственных пенсий, которые выплачивались бы не только госслужащим, но и бюджетникам и вообще представителям простого народа за счет крупных корпораций (таких как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Русал») и прогрессивного налогообложения.



Чтобы не Мужик, а Олигарх кормил и генералов с чиновниками, и Мужика.



Р. Вахитов