«Хотим услышать от власти, с чем связан рост цен на бензин»

31 мая в Новосибирске состоится акция протеста против роста цен на бензин и дизельное топливо. Организатор мероприятия – Сибирская ассоциация автотранспортных предприятий, при поддержке мэрии Новосибирска и партии КПРФ. Автотранспортники планируют выразить свое несогласие с деятельностью правительства РФ, допустившего повышения цен на бензин на 7 рублей с начала года. На вопросы «ФедералПресс» об акции ответил член правления ассоциации Дмитрий Минор.

Дмитрий Егорович, в чем заключается смысл акция протеста, назначенной на 31 мая?



– Будем выражать свое недовольство по поводу повышения цен на бензин и дизельное топливо. Все получилось очень интересно: до выборов рост цен сдерживали, а после, пожалуйста, получайте, по 30 и 50 копеек еженедельно. В итоге, цена беспредельная. При этом совершенно не учитывается, растет ли нефть в цене или падает – все совершенно без толку. А я хочу сказать, что для перевозчиков топливо – это одна из основных статей затрат, которая сказывается на рентабельности бизнеса. Она падает, а себестоимость перевозок растет. У нас у всех просто волосы дыбом встают, и не знаем, чего ожидать дальше, какие тенденции у правительства будут.



Как будет проходить акция протеста – плакаты, свободный микрофон?



– Это детали, самое главное, что мы придерживаемся законности. Наша ассоциация, за всю свою историю, не преследовала выкриков с целью свержения правительства и президента. Конечно, за всех отвечать не можем, но наша цель: обратить внимание высшего руководства страны на то, что ситуация, происходящая и развивающаяся, очень плохая и что-то с ней нужно сделать. По крайней мере, выйти и объяснить, чего ожидать. Нам должны показать границу, где все это остановится. Мы находимся в таком состоянии, что не можем прогнозировать или контролировать и это ведет к резкому ослаблению всего бизнеса и рано или поздно отразится на потребительской корзине. Потому что рано или поздно цены у перевозчиков поднимутся, только они поднимутся, когда всем будет плохо.



Какую роль в протесте играет КПРФ и мэрия?



– Мы обратились к ним как к серьезной партии, которая может нам помочь в организации мероприятия. У КПРФ – много сторонников и сильная электоральная база. Они прекрасно понимают, что рост цен на бензин ударяют по кошельку любого автовладельца.



Есть ли опасения, что КПРФ может использовать мероприятие в своих предвыборных политических целях?



– Я не могу утверждать за кого-то, знаю точно наши цели и надеюсь что мероприятие за рамки приличия не выйдет. Мы выйдем выразить свое конституционное право. Мы недовольны тем, что происходит. Как граждане России и люди, платящие налоги, мы имеем на это полное право. С нашей стороны никаких попыток напрягать ситуацию не будет, кто примкнет к митингу – мы не можем всех контролировать и на это есть полиция, и если что-то будет выходить, то ничего не произойдет. Все наши мероприятия не заканчивались ничем плохим. Наша задача – донести.



По итогам митинга будет ли написана резолюция?



– Пока нет, сейчас самая главная цель – это привлечь внимание. Насколько знаю, уже проходило несколько мероприятий с разными оттенками в разных регионах – Красноярский край. Говорят в Санкт-Петербурге и Москве подобное происходило. Наша основная задача – привлечь внимание нашего высшего руководства к данной проблеме.



Какую прогнозируете численность на акции протеста?



– Мы приглашаем людей, потому что это касается каждого автолюбителя в нашей стране, поэтому я думаю, что народу будет достаточно много. Не скажу 100 или 300 человек будет на площади перед библиотекой, но народ придет, потому что только количеством можно привлечь внимание.



Какую реакцию ожидаете?



– Как минимум, рост цен должен быть остановлен. Какое-то снижение – этим себя только можно тешить. Или, если снижение не будет, то повторюсь, пусть власть выйдет и объяснит, чего нам ожидать, с чем все это связано.

Источник: fedpress.ru