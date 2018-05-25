В. Алкснис: «Если Киев ударит, Донбасс падет за несколько часов»

США приступили к переброске своих войск из Бельгии в Восточную Европу. Об этом 23 мая сообщил портал Defence News. Переброска проводится в рамках операции Atlantic Resolve — репетиции на случай военного конфликта на континенте. Ранее бронетехника из состава базирующейся в Техасе 1-й танковой бригады была кораблями доставлена в Антверпен.

Всего американцы перебрасывают 3,3 тысячи человек личного состава и 650 единиц военной техники. Речь, в частности, идет о танках M-1 Abrams и самоходных артиллерийских установках M-109 Paladin. Техника будет отправлена в прибалтийские страны, а также в Польшу, Румынию, Болгарию и Венгрию. Позднее группировка примет участие в учениях Sabre Strike в Польше и Прибалтике — в них задействованы 18 тысяч военных из стран НАТО.

Здесь примечательна дата проведения Sabre Strike — с 3 по 15 июня. Как раз на этот период приходится старт Чемпионата мира по футболу в России, который намечен на 14 июня. И как раз на открытие ЧМ украинская армия может начать масштабное наступление на Донбасс.

О планируемом наступлении, в частности, рассказал 23 мая на брифинге в ДНР пленный боец ВСУ Василий Жимилинский. «Нам говорили, что наступление начнется или в преддверии выборов президента России, как снег растает и земля просохнет, или к чемпионату мира. Все это обсуждали, говорили даже, что есть приказ и все дело времени», — сказал он.

Боец отметил, что украинские войска стали получать больше боеприпасов и ГСМ. Кроме того, солдатам обещали, что передовым подразделениям передадут ПТУР Javelin. Еще один украинский пленный, выступивший перед журналистами, сообщил, что на передовой ВСУ выставили артиллерийские системы.

Эксперты также убеждены, что Киев не упустит этот удобный момент для реванша. Во-первых, для разгрома народных республик все готово технически. Боевой потенциал ВСУ кратно превосходит Луганск, и в чуть меньшей степени — Донецк: сегодня Украина может бросить в наступление до 1000 танков и до 1000 стволов артиллерии. Во-вторых, — и это главное — на период проведения чемпионата у Москвы будут связаны руки.

Это значит, что «зеленые человечки» в ДНР и ЛНР вряд ли появятся. Иначе с треском провалится ЧМ — западные страны, надо думать, отзовут свои команды. Для Кремля такой сценарий абсолютно неприемлем. Вместо триумфальной демонстрации, что Россия не находится в международной изоляции, вокруг нашей страны возникнет политический вакуум, со всеми вытекающими для Москвы последствиями.

Добавим, что приурочивание боевых действий к спортивному мероприятию мирового уровня — рецепт на пространстве СНГ проверенный. В 2008 году Грузия подвергла массированному артобстрелу столицу Южной Осетии, положив начало Пятидневной войне, именно 8 августа — в день открытия Олимпийских игр в Пекине. А государственный переворот 2014 года в Киеве, с кровавой бойней на Евромайдане, произошел во время проведения Зимней Олимпиады в Сочи. И в обоих случаях, заметим, действиями нападающих руководили из США.

Если принять версию, что этот сценарий повторится в Донбассе, появление американского контингента с M-1 Abrams и M-109 Paladin в Восточной Европе можно считать предупреждением Кремлю. На случай, если у российских властей все же возникнет искушение действовать в Донбассе по сирийскому варианту. То есть, оперативно признать независимость народных республик, тут же подписать с руководством ДНР и ЛНР соглашения об оказании военно-технической помощи, и незамедлительно двинуть в Донбасс российские войска.

Что стоит за маневрами Sabre Strike, как будет развиваться ситуация в Донбассе?

— Рано или поздно конфликт между Россией и бандеровской Украиной неизбежен, — убежден бывший депутат Госдумы (третьего и четвертого созывов) Виктор Алкснис. — Киев прекрасно понимает, что в одиночку выстоять против Москвы он не в состоянии. Но также понимает, что США всегда будут поддерживать Украину в противостоянии с Россией.

Замечу, идея, что Украина должна быть «незалежной», должна покончить с зависимостью от России, появилась не вчера — ей уже несколько столетий. Все эти столетия предпринимались попытки создания независимого украинского государства и украинской нации. Но только за последние 25 лет эта нация окончательно сформировалась, и появилось новое поколение, которое готово сражаться за ее интересы — прежде всего, с Россией.

Все это, я считаю, нам нужно воспринимать как горькую реальность.

Другой вопрос, что виновата в этом сама Россия, которая 25 лет Украиной не занималась, и видела в ней исключительно транзитную территорию. Тот же Виктор Черномырдин, на мой взгляд, был на Украине не столько послом РФ, сколько послом «Газпрома». Его задача заключалась не в создании и поддержке пророссийских сил, а в продвижении интересов российского газового концерна.

В итоге такого подхода когда-то братская Украина превратилась в плацдарм для агрессивных действий против РФ. И договариваться о чем-либо с такой Украиной нам невозможно.

С точки зрения нынешнего Киева и его кукловодов из США, Россия должна беспрекословно отступать. Должна сдать Донбасс, Крым, плюс поклясться навсегда оставить попытки отстаивать национальные интересы в отношениях с Украиной.

«СП»: — ВСУ могут двинуться на Донбасс, воспользовавшись для прикрытия ЧМ по футболу?

— Думаю, при благоприятном для Киева стечении обстоятельств он вполне может начать боевые действия в Донбассе. Беда в том, что весной 2014 года мы упустили тот единственный уникальный шанс — решить украинский вопрос на века.

Тогда у Кремля был исторический шанс — участвовать в создании Украины 2.0. На российской территории находился законно избранный украинский президент Виктор Янукович, который обратился к Москве за помощью. А на востоке и юго-востоке Украины проходили массовые манифестации — сотни тысяч людей хотели быть с Россией, и даже в составе РФ. Плюс, в тот момент у Украины не было боеспособной армии — события в Крыму наглядно это продемонстрировали.

Если бы весной 2014-го Кремль и персонально президент Владимир Путинпроявили бы политическую волю, мы бы сейчас имели две Украины. Одну бандеровскую, находящуюся во враждебных отношениях с Россией, и пророссийскую Украину 2.0 — от Харькова до Одессы. Мы отрезали бы бандеровскую Украину от Черного моря, и серьезно осложнили ей геополитическую ситуацию. Запад был бы поставлен в такую же позицию, как в свое время с Северным и Южным Вьетнамом, или как сейчас с Северной и Южной Кореей. А нам ситуация с Украиной 1.0 и Украиной 2.0 была бы геополитически чрезвычайно выгодна.

Но мы весной 2014-го на решительные действия так и не отважились. В Москву тогда прибыл действующий председатель ОБСЕ, президент Швейцарии Дидье Буркхальтер, и сумел привести президенту России какие-то аргументы, которые не позволили главе российского государства принять судьбоносные решения по Украине.

Поэтому сегодня Украина будет провоцировать Россию, и будет готова пойти в атаку на Донбасс. Как бы Кремль не хорохорился, санкции оказывают влияние на внутриполитическую ситуацию в РФ и ее экономику. Поэтому Киев рассчитывает, что Россия, которая не раз демонстрировала слабость и нежелание радикально решать проблемы, в очередной раз промолчит. Например, оправдываясь тем, что проводит чемпионат мира по футболу, и ей не с руки омрачать этот важнейший спортивный праздник участием в конфликте в Донбассе.

И мы сдадим Донбасс.

«СП»: — Пойдет ли Путин на оказание помощи Донбассу в критической ситуации?

— Я не знаю. Не могу исключить, что в этом случае появится помощник президента Владислав Сурков, и заявит о великой победе российской дипломатии, которая сумела найти решение, удовлетворившее Донбасс. А попросту — сдала те четыре миллиона человек, которые хотели быть с Россией.

Замечу, сейчас многие из этих людей высказывают Москве серьезные претензии. И вполне справедливо. Мы их поставили в нечеловеческие условия блокады и обстрелов, и ничего не делаем, чтобы это прекратилось.

«СП»: — Если ВСУ начнут наступать, а Кремль не станет вмешиваться, как быстро падет Донбасс?

— Думаю, это вопрос нескольких дней, а то и нескольких часов. За четыре года Украина с помощью западных кураторов сумела фактически заново создать армию. ВСУ все это время активно совершенствовались и проводили боевую подготовку. В результате, украинская армия 2018 года в корне отличается от армии 2014 года.

Теперь ВСУ, на мой взгляд, представляют серьезную боевую силу. И настроения, что мы украинскую армию закидаем шапками, неуместны. Мы, напомню, в 1905 году хотели закидать шапками Японию, и это закончилось Цусимой.

Повторюсь: сегодня украинская армия — серьезный противник, боевой потенциал которого серьезно превосходит все то, что имеют республики Донбасса. Это армия, с которой даже российским Вооруженным силам будет не так просто справиться. ВСУ прошли не только через реформы — армия пропустила через Донбасс сотни тысяч своих военнослужащих для приобретения боевого опыта. Так что больше «котлов», которые мы наблюдали в 2014—2015 годах, я считаю, не будет.

Надо понимать: если все же дойдет до прямого столкновения с украинской армией — неизбежны серьезные потери с российской стороны. Думаю, Путин такого сценария, всерьез опасается — тогда в российские города и села пойдет «груз 200». И это будут не единичные потери, и даже не десятки человек — погибнут тысячи наших военнослужащих. Их жизни, по сути, придется положить за то, что в 2014-м российские власти проявили, мягко говоря, слабость.