Новости Украины и Новороссии 23 ноября 2018

Пять лет спустя после начала Евромайдана можно судить о том, какие он повлёк печальные последствия для экономики, социальной сферы, наконец, территориальной целостности страны. Население нищает и разбегается, промышленность гибнет, ВВП падает, права и свободы ущемляются

И всё же установленный в 2014 году режим достаточно стабилен, нового Майдана не будет. Запад будет поддерживать Украину, чтобы сохранить её как инструмент борьбы с Россией. В то же время у Москвы, похоже, нет вообще никакой стратегии на украинском направлении. Об этом и многом другом говорили украинские и российские политики, эксперты и журналисты на состоявшейся 22 ноября посвящённой годовщине Майдана пресс-конференции в рамках спецпроекта «Украинское досье» редакции Украина.ру.

Поводом для начала протестов в Киеве стало решение правительства Николая Азарова приостановить подготовку соглашения об ассоциации с ЕС, тогда как сама же украинская власть долгое время перед этим пропагандировала евроинтеграцию. Открывая мероприятие, главред издания Украина.ру Искандер Хисамов напомнил, как на форуме YES (Ялтинская европейская стратегия) в октябре 2013 года — тогда в последний раз форум провели в Ялте — российский экономист Сергей Глазьев выступил с предупреждением о рисках и негативных последствиях заключения соглашения об ассоциации Украины с ЕС в том виде, в каком это предлагалось. Тогда этим предостережениям никто не внял. Теперь же можно сказать, что предсказания Глазьева полностью сбылись: Украина скатилась на позиции самого бедного государства в Европе, разрушена индустрия, на экспорт страна поставляет карпатские леса и дешевую рабсилу. Однако, отметил Хисамов, не оправдались надежды на то, что такие последствия окажутся убийственными для режима, что народ поднимется…

Этого не произошло. По словам Хисамова, «сейчас, через 5 лет, этот режим, несмотря на то что народ нищает, народ в бедности и в отчаянии пребывает, тем не менее, режим достаточно стабилен (…), и этот режим представляет всё большую угрозу (для России. — прим.ред.)».

«У Киева своей воли нет»

Дал ли Евромайдан какие-то результаты, на которые рассчитывали те, кто выходил на протесты? Нет, результат «прямо противоположный». С такой оценкой выступил депутат Госдумы РФ Рифат Шайхутдинов.

По его словам, «за результат, конечно, выдают безвиз», но безвиз, с точки зрения экономики тоже результат отрицательный, это отток трудоспособного населения из страны.

Депутат отметил, что на постмайданной Украине наблюдается снижение уровня жизни, падение ВВП, что понятно — рынки постсоветских стран потеряны, «выпадают из экономики Донбасс и Крым», Украина — в глубочайшем экономическом кризисе. Восстановить связи с Россией будет сложно (вопрос о такой возможности задал киевский экономист Александр Охрименко): для этого сначала нужно восстановить доверие.

«Любые экономические отношения построены на доверии. Нужно сначала восстановить доверие. Если нет доверия к этой власти, а это на сегодня олигархат, полностью подконтрольный американцам, то какие могут быть экономические отношения?» — подчеркнул Шайхутдинов.

По его словам, ничего хорошего не происходит на Украине и в политической сфере.

«Диктатура будет усиливаться, нажим и страх людей, который ими движет, будет усиливаться», — сказал политик.

Он добавил, что принятый нынешней властью закон об амнистии за все уголовные преступления, совершенные участниками протестов 2013–2014 годов в Киеве, говорит о том, что представители киевского режима прекрасно осознают, что совершили (подробно этот закон проанализировала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш — прим.ред.).

Шайхутдинов также отметил, что у Киева после Майдана «своей воли нет» — вся политическая воля, по его словам, сосредоточена в «Вашингтонском обкоме».

«Америка оккупировала Украину»

С этим тезисом согласился экс-депутат Верховной Рады, глава Комитета спасения Украины Владимир Олейник. По его словам, президент Украины Пётр Порошенко и парламент действуют по указке извне.

«Они потеряли самостоятельность. Реально сегодня введено прямое управление, не просто косвенное. Министры-иностранцы — это прямое управление государством», — подчеркнул политик.

Он добавил, что сегодня слова спецпосланника Госдепа США по Украине Курта Волкера имеют больший вес, чем слова Порошенко.





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Олейник подчеркнул, что на Украине пять лет назад произошёл инспирированный извне госпереворот с целью «оторвать Украину от России и создать проект «Антироссия».

«Что в результате имеем? Реально — оккупацию Украины», — заявил Олейник. Он также отметил, что Запад по итогам Евромайдана получил всё: доступ к управлению территорией и доступ к сырьевой базе страны, превратив Украину в товарную колонию. Нужны Западу и украинские трудовые ресурсы, поэтому «безвиз — это форма депортации украинского населения».

Таковы печальные итоги… При этом Олейник признал, что прежняя украинская власть сама же и пропагандировала идею евроинтеграции и не один раз поддержала стратегию отрыва от Москвы.

«Проиграла только Украина»

В сложившейся в результате победы Евромайдана экономической ситуации проигрывает только Украина, тогда как Европу и Россию всё устраивает, и они поддерживают статус-кво. Такое мнение высказала обозреватель РИА.ру Ирина Алкснис.

По её словам, Майдан фактически был попыткой Европы подмять украинский рынок, «а через него выйти на российский рынок». Но в полной мере план реализовать не удалось. Европа, с одной стороны, добилась своего, но, с другой — получила «обертку без конфетки», то есть без российского рынка, хотя имеет возможность теперь выкачивать украинские ресурсы, — отметила эксперт.

Россия, по мнению Алкснис, в итоге тоже не очень проиграла, по крайней мере, в экономической сфере: исчезли опасные конкуренты.

«Украина угробила собственные, самые опасные для России, самые конкурентные с Россией отрасли — самые ценные, самые сложные. Украинские конкуренты России здесь исчезли. И при этом украинский рынок для нее снова открылся, потому что нищает территория и многие европейские товары становятся просто не по карману населению», — резюмировала эксперт, отметив, что в сложившейся ситуации «проиграла только Украина», — таковы итоги Майдана.

«Нового Майдана не будет»

Не приходится рассчитывать на то, что недовольный народ сметёт нынешний режим в результате нового Майдана. Об этом сказал экс-заместитель главы фракции «Партии регионов» в Верховной Раде Олег Царёв.

«Нового Майдана не будет, потому что это (организация протестов. — прим.ред.) очень сложный процесс. Были приложены колоссальные усилия, и в любой момент протестующих мог ждать провал», — заявил он, отметив, что координировал противостояние Майдану и обладал в тот период всей полнотой информации.

По словам политика, тогда только благодаря усилиям четырех государств, послы которых ходили на Майдан «как на работу», и изменению сценария (с относительно мирного на силовой) переворот в 2014 году состоялся.

Царёв отметил, что не стоит ожидать и экономического краха Украины, — ей не дадут упасть.

«Идет финансирование грантами и лизинговыми программами из США, помогает МВФ. Ситуация не такая плохая, как кажется отсюда», — подчеркнул экс-депутат, добавив, что следует признать: нынешней украинской властью принято достаточно «много грамотных решений».

Но при этом избран путь превращения Украины в аграрную страну, при котором лишнее население вынуждено просто уезжать.

У России нет стратегии?

На месте дружественной и братской Украины теперь действительно проект «АнтиРоссия», и прежней Украины мы уже не увидим, отметил социолог Евгений Копатько.

«Та Украина, которую хотели построить те элиты, которые там сейчас у власти, они ее построили. Это антироссийский проект, он состоялся в полной мере», — констатировал эксперт. Он подчеркнул, сославшись на результаты соцопросов, что «Украина уже другая, и прежней она не станет». И сейчас, кого бы ни привели к власти на Украине, «это будет не в пользу России».

«Там не тысячи человек, не 10 тысяч человек, которые поддерживают режим. Политический режим на Украине поддерживают миллионы людей, вы это должны понимать», — сказал Копатько. По его словам, отчасти это объясняется тем, что у Москвы — «абсолютное отсутствие стратегии на украинском направлении».

По мнению Копатько, несмотря на все нюансы, пока что у украинского режима «всё получается» и в политическом, и в медийном пространстве, тогда как «Россия проигрывает информационное пространство даже внутри РФ».

По прогнозу социолога, ситуация в сфере украинско-российских отношений будет и дальше ухудшаться — «политического диалога нет», отчуждение растёт.

С тезисом об отсутствии у России стратегии не согласился Рифат Шайхутдинов, задав вопрос: что было бы с Донбассом, если бы такая стратегия действительно отсутствовала? По словам политика, «позиция России определена — это сохранение мира».

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Андрей Лубенский, Украина.ру