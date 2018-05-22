«Майский указ Путина» начнут реализовывать с помощи малому бизнесу
Минэкономразвития предложило меры поддержки малого бизнеса в свете выполнения нового майского указа президента Владимира Путина: снизить нормы резервирования банков по кредитам для небольших компаний, расширить список банков в программе льготного кредитования «6,5», ввести образовательные программы для фермеров, обеспечить для предпринимателей работу службы «одного окна».
В министерстве также продумывают шаги по улучшению условий конкуренции и защите прав собственности. Источники знают, что полностью заменять существующие меры поддержки бизнеса в правительстве не собираются, их хотят только обновить с учетом запросов бизнеса.
Ведомство предложило создать единую информационную платформу для малого бизнеса, где будут указаны все возможные варианты поддержки и перечни документов, которые нужно представлять для их получения.
Созданный для поддержки таких предприятий МСП Банк министерство предложило переориентировать на проектное финансирование стартапов и инновационных компаний.
Для предоставления поддержки и услуг малым и средним компаниям по принципу «одного окна» Минэкономразвития предлагает создать сеть центров под брендом «Мой бизнес», где предпринимателей консультировали бы бесплатно, и где они могли бы заказать маркетинговые исследования.
В рамках программы «6,5», по которой предприниматели могут получать кредиты по заниженным ставкам, министерство предложило обязать банки называть бизнесменам причины, по которым они отказывают в льготном финансировании, а также публиковать реестр получателей поддержки по этой программе.
Министерство также предложило создать центр поддержки фермеров, который работал бы во всех регионах по единому стандарту и помогал бы аграриям оценивать риски, подбирать землю, собирать документы на строительство, строить отношения с банками и выходить на внешние рынки. Также оно предложило организовывать для фермеров тренинги по продажам и консультации по раскрутке брендов.
По оценке ведомства, сейчас развитию фермерских хозяйств мешают проблемы с доступом к финансированию, сложная система предоставления господдержки, отсутствие квалифицированных кадров и сложные механизмы продажи продукции.
В последнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил цель, чтобы к середине следующего десятилетия вклад малого бизнеса в ВВП России приблизился к 40%. Сейчас его доля в экономике составляет около 20%.
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Источник: rusvesna.su
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Похоже теперь точно добьют этих малышей. Снова окружают “заботой”. Так бывало после всех указов. Да и указы то одинаковые. А этот бизнес как сокращался, так и будет сокращаться, как и население в принципе. размножаются и поднимаются при этом режиме только чиновники и олигархи. Ни когда этому бизнесу не развиться пока ставки будут более 4% и вместо судов будут судилища, которые отжимают бизнес в пользу чиновников и силовиков.
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Для начинающего малого бизнеса и 1% ставки уже сложно потянуть. правда насчет того чтобы чиновники отжимали бизнес это редкость, он им нафиг не нужен, там ведь работать нужно. А вот раздеть до ниточки их стиль. Хотя в малом бизнесе, не мешай, самая лучшая помощь.
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Малый бизнес – тема глубже чем кажется. Вектор его развития в РФ своеобразный. Пара личных наблюдений – допустим кузница, вроде неплохая идея для малого бизнеса на селе. Еще 10-20 лет назад например в Моск. обл. спокойно можно было найти мастера с родным русским языком. Сегодня – не найдешь вообще, только наши гордые братья.Примерно также в розничной торговле, автосервисе, других сферах.
Думаю причина может быть следующая. Приходят к нашему мастеру например налоговики – где типа кассовый аппарат, где отчетность? Потом пожарники, потом еще кто, и всё – нет бизнеса. С гордыми братьями разговор возможно идет по другому: – где кассовый аппарат? – слушай ээ, какой апарат – шмапарат, еще раз придешь – ***** отрежу. Всё, вопрос решен, можно дальше работать. Такая вот особенность.
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Насчет причин преобладания гордых братьев в бизнесе Вы несколько утрируете. У них распространена коллективная взаимопомощь и желания работать на себя у них тоже не отнять. Наблюдаю многих братьев по разуму которые начинали с обычных работяг и дотянувших до своего бизнеса. И налоговики их так же прессуют, и экология, и пожарники. Правда что плюс в последних изменениях закона о проверках, частоту проверок все же регламентировали, так же регламентировали и порядок проведения проверки. А насчет башку отрежу сейчас уже не прокатит. Вы описали ситуации в данном примере из 90х или чуть позже годов.