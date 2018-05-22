«Майский указ Путина» начнут реализовывать с помощи малому бизнесу

Минэкономразвития предложило меры поддержки малого бизнеса в свете выполнения нового майского указа президента Владимира Путина: снизить нормы резервирования банков по кредитам для небольших компаний, расширить список банков в программе льготного кредитования «6,5», ввести образовательные программы для фермеров, обеспечить для предпринимателей работу службы «одного окна».

В министерстве также продумывают шаги по улучшению условий конкуренции и защите прав собственности. Источники знают, что полностью заменять существующие меры поддержки бизнеса в правительстве не собираются, их хотят только обновить с учетом запросов бизнеса.

Ведомство предложило создать единую информационную платформу для малого бизнеса, где будут указаны все возможные варианты поддержки и перечни документов, которые нужно представлять для их получения.

Созданный для поддержки таких предприятий МСП Банк министерство предложило переориентировать на проектное финансирование стартапов и инновационных компаний.

Для предоставления поддержки и услуг малым и средним компаниям по принципу «одного окна» Минэкономразвития предлагает создать сеть центров под брендом «Мой бизнес», где предпринимателей консультировали бы бесплатно, и где они могли бы заказать маркетинговые исследования.

В рамках программы «6,5», по которой предприниматели могут получать кредиты по заниженным ставкам, министерство предложило обязать банки называть бизнесменам причины, по которым они отказывают в льготном финансировании, а также публиковать реестр получателей поддержки по этой программе.

Министерство также предложило создать центр поддержки фермеров, который работал бы во всех регионах по единому стандарту и помогал бы аграриям оценивать риски, подбирать землю, собирать документы на строительство, строить отношения с банками и выходить на внешние рынки. Также оно предложило организовывать для фермеров тренинги по продажам и консультации по раскрутке брендов.

По оценке ведомства, сейчас развитию фермерских хозяйств мешают проблемы с доступом к финансированию, сложная система предоставления господдержки, отсутствие квалифицированных кадров и сложные механизмы продажи продукции.

В последнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил цель, чтобы к середине следующего десятилетия вклад малого бизнеса в ВВП России приблизился к 40%. Сейчас его доля в экономике составляет около 20%.

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