Знаковое послание Владимира Путина: России суждено стать Сверхдержавой

Автор: Руслан Хубиев.

Как известно в мире существует огромное множество языков и диалектов, однако мало кто знает, что у общения великих держав есть свой лексикон. На его поверхности лежат встречи, переговоры и публичные заявления, а между строк негласные сигналы и жесты государственных лидеров. Казалось бы, президент нашей страны привычно выступил с обращением к Федеральному собранию, однако и у этого события обнаружилась своя невидимая сторона...

Предыстория

По завершению недавней Мюнхенской конференции многие говорили, что отказ Владимира Путина от личного выступления – большой провал. Поводом к этому послужило то, что Сергей Лавров был слишком мягок в своем выступлении. На самом же деле и отказ российского лидера ехать в Мюнхен и тон, который продемонстрировал Лавров вовсе не были ошибочны или случайны. Оба этих события призваны были донести до Запада простой момент – Россия уже защитила себя от внешней агрессии, уже вернулась на арену великих держав, уже остановила деструктивные шаги Запада на мировой арене и теперь целиком намерена погрузиться в решение внутренних проблем. Вы же в своей песочнице можете делать что вам вздумается. Формат речи президента Федеральному собранию стал естественным подтверждением этого посыла, в виду чего практически полностью состоял из внутриполитических проблем.

Разумеется, либеральные представители и оппозиция поспешили приписать этот разворот себе. Якобы они годами призывали Кремль сделать поворот к народу, но Путин услышал их лишь теперь. В реальности же ситуация была такова, что совершать рывок без укрепления на международной арене было преждевременно. И все предыдущие годы Москва заявляла о себе не просто так.

Причина для столь долгого фокуса на внешней политике крылась в том, что тихо развиваться в статусе региональной державы для нас было невозможно. Это бы означало согласие на полное невмешательство в ключевые вопросы вокруг страны и молчаливое наблюдение за окружением государства. Москва начала работу с внешнего контура именно потому, что давно осознала одну простую истину: когда Запад думает, что Россия на мировой арене слаба, то непременно начинает исключать её из уравнения. А когда Россию начинают не принимать в расчет, чаще всего это кончается новым мировым конфликтом. Поэтому ещё в 2007 году на первой знаковой Мюнхенской конференции Владимир Путин был настолько тверд. И поэтому же в дальнейшем Кремль вынужден был в первую очередь поднимать внешнеполитические темы. Стратегической задачей Москвы тех лет было отрезвить Запад до вменяемого состояния, теперь же этот процесс завершен. И хотя нежелание договариваться с Москвой по-прежнему существует, практика при которой Запад решал аналогичные проблемы через большую войну уже не может быть осуществима. Как и сказал российский президент: «в США умеют считать». Считать дальность полета российского стратегического оружия, длительность похода беспилотных подводных аппаратов, мощнейших в мире баллистических ракет, гиперзвука и того простого факта, что часть новейшего российского потенциала в принципе не имеет предела дальности как таковой. А дабы прояснить ситуацию максимально прозрачно в финальной части речи Владимир Путин подчеркнул: «не важно в каких странах США будут размещать свое оружие, удар Россия будет наносить не по ним, а в первую очередь по центру, принимающему решения».

Именно поэтому ранее мы слышали речи президента столь жесткими, видели новые образцы оружия и наблюдали в основном внешнеполитические шаги. И потому же лишь теперь время для внутренней политики настало.

Прорыв

Пресловутый рывок, который представители Пятой колонны годами пытались превратить в фарс с 2019 года стартует. Послание целиком было сосредоточено именно на нем. На вопросах внутреннего государственного развития, социальных и экономических решений. На достижениях майских Указов и целей развёрнутых в широком перечне национальных программ.

Как и сказал президент по этому поводу: «стране и миллионам её граждан удалось накопить колоссальные средства для рывка», теперь пришло время «сконцентрироваться на людях» и тратить. По словам лидера уже в ближайшее время граждане должны почувствовать «реальные изменения к лучшему» на себе. А для этого, по словам президента ответственность за исполнение текущих решений будет строго регламентироваться. На Федеральном уровне персональную ответственность за исполнение нацпрограмм понесут вице-премьеры, далее – министры, а на уровне регионов – губернаторы. Плюс ко всему впервые в современной истории итоги работы по многотриллионным проектам и соответствующие выводы об их качестве и результатах будут базироваться не на «бумаге», приходящей в Москву, а на основе мнения и оценок самих региональных жителей. Для этого уже созданы специальные мониторинговые центры и онлайн системы для оценивания.

Для ясности обращаясь к чиновникам Путин подчеркнул: «если кто-то предпочитает и далее работать по накатанной, не напрягаться, избегать инициативы и ответственности, то вам лучше сразу уйти. Со словами «нельзя», «слишком сложно», «высокая планка» и «не получится» подходить к этому снаряду я вам не советую».

И действительно люди в нашей стране слишком хорошо умеют чувствовать лицемерие, неуважение и несправедливость к себе. При этом народ мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка и то какие именно чиновники так себя ведут. Для людей важно, что реально будет сделано и как это улучшит их жизнь. Но, судя по тому, что было сказано в речи президент это прекрасно понимает. По его словам, спрашивать с чиновников и руководителей будут не за формальные доклады, а исключительно за результат. Причем первая такая проверка пройдет уже к концу 2019 года.

Дети

Реализация национальных проектов начинается сразу и широким перечнем. Однако общий объем и его амбиции можно оценить если внимательно присмотреться к отдельным его направлениям. Так, в частности с 1 января 2020 года выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет смогут получить не только родители чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов на каждого, но и те семьи чьи доходы доходят до двух. Учитывая, что прожиточный минимум в России в 2019 году составляет 11 280 рублей не сложно посчитать, что на выплаты вскоре смогут рассчитывать семьи с суммарным доходом не более 45 120 рублей. При том что сам размер выплат варьируется от 8 до 22 тысяч в месяц в зависимости от региона. С учетом медианы зарплат это означает, что с 1 января такой помощью смогут воспользоваться порядка 70 процентов молодых семей в стране. С 1 июня 2019 года увеличивается вдвое и пособие по уходу за детьми с инвалидностью, а для мотивации к многодетной семье запускается простой, но эффективный механизм: «больше детей – меньше налоги». То есть если в семье есть два ребенка из-под налогового обложения будет выведено 10 квадратных метров жилья. Если трое, то 15. И так далее. Кроме того, полностью выводятся из-под налогов наиболее распространённые участки в 6 соток для семей от трех и выше детей. Продолжится линия и на снижение ипотеки для всех наших создавших семью граждан, причем для тех из них у кого будет более трех детей порог не превысит 6 процентов. Также по ходу речи, президент ввел и совершенно новую меру для семей, где рождается третий ребенок, а именно погашение 450 тысяч рублей ипотеки за государственный счет. Если сложить все это с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотечного кредитования молодая семья с тремя детьми получит от страны более 900 тысяч рублей на жилищные условия. Существенная помощь для первого жилья. Также до 2020 года должен быть решен вопрос с яслями и детскими садами. Причем не просто решен, а решен на современном уровне. Запись в ясли, в детский сад, оформление льгот, пособий и прочих документов будет происходить без заявлений и бумаг в максимально упрощенном электронном виде.

Также в следующем году начинается реализация программы социального контракта. Некой аналогии европейской адресной помощи для малообеспеченных семей. По условиям такого контракта гражданам будут ежемесячно выделяться финансовые средства в десятки тысяч рублей, однако не просто так, а в обмен на обязательство закончить переобучение и найти соответствующую работу.

В этом году решено наконец навести порядок и на рынке микрокредитования, оградить людей от диких ростовщических процентов и серых схем. А кроме этого, в рамках нацпроектов будет реализована и программа «кредитных каникул», то есть ситуаций при которых человек в виду потери работы, болезни или иных объективных причин может получить гарантированную государством бесплатную отсрочку по выплатам. Как минимум до тех пор, пока не восстановит устойчивое положение.

Медицинские вопросы, вопросы очередей, утилизация мусорных отходов, досуга, науки, социальных лифтов, образования, устаревших фондов, ЖКХ, энергетики и транспорта, даже введения широкой сети заправок использующих не только бензин, но и чистый сжиженный газ природного происхождения, все это является частью начавших свою реализацию нацпрограмм. И это в случае успеха станет для России переломной вехой.

Итог

Наша страна уже имеет превосходную армию, защищенные границы, фундаментальную, прикладную и передовую науку, высокообразованный и интеллектуальный народ, человеческий потенциал и широкие возможности. Стране для того, чтобы вновь стать Сверхдержавой не хватало лишь одного – порядка и роста благосостояния людей, стабильности во внутренней политике и экономике. Без крепкой экономической системы и благополучной социальной среды мы пока являемся Сверхдержавой лишь наполовину. Теперь же, Москва явно нацелилась выправить и этот перекос.

Ведущаяся антикоррупционная кампания, восстановительные процессы по всей стране, стабилизация фронта внешнего воздействия и, наконец, уникальная ситуация при которой резервы страны с лихвой перекрывают не только внешний долг, но и все долги коммерческих секторов создали для роста оптимальную ситуацию. Ранее у страны была конкретная задача, укрепить себя, накопить средства для качественного рывка и лишь затем использовать все это, не раскачивая макроэкономическую ситуацию. Сейчас же мы подошли к моменту перемен. И для понимания этого достаточно посмотреть на опыт других стран в подобной ситуации.

Возрождение США в XX веке, как и России сегодня строилось на так называемом мультипликативном эффекте. Государство в какой-то момент начало вкладывать колоссальные средства в различные отрасли реальной экономики. Строило дороги и инфраструктуру в никуда, вдоль пустующих коробок и незаселенных небоскребов. Тоже самое делает сегодня и Китай. Смысл обоих вариантов развития состоит в том, что хотя дорога сама по себе не скоро будет использована, её строители будут нуждаться в еде уже сейчас. Как следствие вдоль строящихся трасс начнут появляться кафе и забегаловки. Общепит потребует поставок продовольствия и вовлечет в процесс транспортные компании и местных людей. Поставщики начнут поиск продукции и в систему включатся аграрии. Иначе говоря, суммирующий (мультипликативный) эффект от по-настоящему больших вложений выходит далеко за рамки самих этих вещей. Таким образом запущенные в этом году триллионные национальные проекты, помимо непосредственной реализации поставленных задач приведут и к тому, что сформируют колоссальный гарантированный спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию. На людской труд и труд единичных специалистов, на сектора своего целевого воздействия и на внутреннюю жизнь всей страны. Расширяя и улучшая удобство жизни граждан и облегчая условия работы экономической структуры мы и совершаем пресловутый рывок. Руками бизнеса, но под контролем государства внедряем сети 5G, национальный интернет и многое другое. Используем тот самый исторический шанс для качественного и количественного роста.

Нацпроекты дадут толчок и российскому бизнесу, машиностроению, станкостроению, микро- и нано- электронике, IT-индустрии, интернету высоких скоростей и многому другому. Лишь в рамках самих нацпроектов планируются закупки медицинского и строительного оборудования, приборов, средств телекоммуникаций, систем для ЖКХ и транспорта объёмом в 6 триллионов рублей. И это, не говоря о мультипликативном эффекте…

Результат вложенных ресурсов будет физически материален, а потому станет работать не где-то в офшорах, как прибыли от спекулятивных дел, а здесь, непосредственно в нашем государстве. Мосты будут мостами вне зависимости от сложностей и ситуационных проблем, а космодромы – останутся для будущих поколений космодромами. Индустриализация современного типа запущена, а значит у России действительно нет иного выбора, кроме как стать Сверхдержавой опять.

Источник: https://regnum.ru/news/polit/2578136.html