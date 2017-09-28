Перестановки в элите начнутся после выборов Путина
Причиной для перестановок в элите станут два события:
1. Активизация пятой колонны накануне выборов и
2. Открываемое США 2-го февраля изъятие активов российских олигархов.
Первое приведёт к необходимости зачистки причастных к попыткам провоцировать беспорядки, второе - к удалению из власти тех, кто не прислушался к Путину тогда, когда он предлагал вернуть деньги на Родину по хорошему.
Те, кто послушался и потерял активы на Западе, получат помощь государства. Путин сказал бизнесу, что страна их не бросит. И это правильная позиция. Кого можно, надо переводить в союзники. Кого нельзя - удалять из влияния. Речь идёт об очень влиятельных игроках очень влиятельных групп.
Ещё одной причиной ротации элит станет насущная необходимость курса на усиление госкапитализма - вплоть до мер, похожих на советские. Речь не столько о стратегическом планировании, сколько об изменении финансовой системы. Просто в рамках действующего уклада уже не осталось средств на её поддержание. Построенная Ельциным и поддерживаемая выходцами из его группировки, она сгнила полностью. Обходить эту проблему стороной и дальше Путин уже не может себе позволить без риска утратить контроль над событиями.
После выборов Путин останется перед лицом серьёзных системных проблем: стагнация в экономике, беднеющее население, нарастающее внешнее давление. Необходим новый курс. Чтобы не допустить провала финансирования технологического рывка и нужд ВПК, придётся серьёзно делиберализировать финансовую систему. Любая оттяжка такого шага приведёт к нарастанию негативных тенденций в бюджете и финансах. Это самое трудное: брать деньги от эмиссии и ставить под контроль финансовых спекулянтов - значит бросать вызов МВФ и ФРС, а так же огромной внутренней армии их адептов. Это намного страшнее, чем бросать вызов ЦРУ на Украине или Пентагону в Сирии. Ибо эти конфликты могут протекать и в рамках системы господства доллара и не угрожают мировому финансовому порядку. Попытка же вернуть элементы советских финансов - это вызов пострашнее сирийского.
Мировой финансовый рынок не может быть так быстро изменён. Его нельзя игнорировать. Им пользуются все страны, желающие получить источники для развития. Но так как Россия отсечена и отсекается всё больше и больше от этого рынка, ей не остаётся иного выхода, как вспомнить некоторые рецепты мобилизационного сценария. Для этого потребуется тщательное идеологическое подготовка предстоящей смены элит. После чего подготовленное общество воспримет новшества с пониманием. Правящий класс будет стремиться к смене своих рядов максимально бесконфликтным способом. Проблема в том, что, как на всякой войне, истинные намерения Путина - государственная тайна. Раскрывать их на выборах в виде предвыборной программы никто не станет. Это создаёт некоторую иллюзию слабости Путина на выборах - отсутствие конкретной экономической программы. То, что Путин озвучит - это будет пиар из общих слов и общих намерений. Типа майских указов на прошлых выборах, невыполнимость которых была понятна всем более-менее серьёзным людям. Сейчас тоже будет озвучено не то, что будет делаться в реальности. Путин проводит отвлекающие манёвры в виде обсуждения программы Кудрина или Титова. Тогда как этот отвлекающий манёвр должен прикрыть настоящие намерения Путина в следующем президентском сроке. Его намерения - следуя открывающимся возможностям, предвидеть сейчас которые никто не в силах, уменьшить до нужного минимума нынешнее либеральное сообщество в экономическом блоке правительства и заменить его на способных к эффективному стратегическому управлению новых специалистов. Без предварительного объявления об этом намерении. Курс будет постепенно меняться и для его реализации потребуются другие люди. Объявлять об этом заранее - обрекать планы на неудачу. Те, кто подлежит замене, должны перед выборами первыми начать агрессивные действия. Потом их будет легче за это выкорчёвывать.
До обострения ситуации накануне выборов в элите ничего особенного не произойдёт.
Но это затишье перед бурей.
Александр Халдей
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Путин прекрасный управитель,которому нет равных среди президентов,это никто опровергнуть не может,а значит выберут его.Он на голову выше тех,кто против него,будут опять шаги,которые никто кроме него не предусмотрит.
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Ога! Шулер ещё тот.
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Вот….не было никогда до этого,а сейчас начнется.Тотальная справедливость.Всех абсолютно.И старых и новых…Под одну гребенку,достали мрази госдеповские…Но без переборов…Без тоталитаризма.Спокойно. Вообщем Ничего,кроме чужих возгласов…До следующих выборов…Но сколько эмоций будет,а Любовь…-ее же никуда не деть.Причем я всегда сторонился разговоров “люблю-ненавижу” Путина,но …идиотизм…С ним всегда буду бороться.
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Люсь привет! Ты превзошла себя в своем мракобесии.
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Забавная статья. Как я понял автор рачитывает,что читатели должны с воодушевлением воспринять приближающийся приход новой олигархии,которая видимо уже точно будет прислушиваться к президенту,а не вопреки его “скромному” мнению, безнаказанно грабить народ и страну,после чего спокойно скапливать наворованное за бугром.
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Господи! Какая утопия. Нам перед каждыми выборами и между ними обещают развороты, повороты, рывки и прорывы. А в результате все как с майскими указами. Хотя один прорыв есть. это стремительное обогащение чиновников и олигархов при огромном количестве людей за чертой бедности. Принцип такой. Этих уже не спасти, так пусть хоть свои богатеют. Ни кого он менять не будет. Он панически боится, что попадутся не преданные и будут претендовать на власть.