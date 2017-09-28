Перестановки в элите начнутся после выборов Путина

Причиной для перестановок в элите станут два события:

1. Активизация пятой колонны накануне выборов и

2. Открываемое США 2-го февраля изъятие активов российских олигархов.

Первое приведёт к необходимости зачистки причастных к попыткам провоцировать беспорядки, второе - к удалению из власти тех, кто не прислушался к Путину тогда, когда он предлагал вернуть деньги на Родину по хорошему.

Те, кто послушался и потерял активы на Западе, получат помощь государства. Путин сказал бизнесу, что страна их не бросит. И это правильная позиция. Кого можно, надо переводить в союзники. Кого нельзя - удалять из влияния. Речь идёт об очень влиятельных игроках очень влиятельных групп.

Ещё одной причиной ротации элит станет насущная необходимость курса на усиление госкапитализма - вплоть до мер, похожих на советские. Речь не столько о стратегическом планировании, сколько об изменении финансовой системы. Просто в рамках действующего уклада уже не осталось средств на её поддержание. Построенная Ельциным и поддерживаемая выходцами из его группировки, она сгнила полностью. Обходить эту проблему стороной и дальше Путин уже не может себе позволить без риска утратить контроль над событиями.

После выборов Путин останется перед лицом серьёзных системных проблем: стагнация в экономике, беднеющее население, нарастающее внешнее давление. Необходим новый курс. Чтобы не допустить провала финансирования технологического рывка и нужд ВПК, придётся серьёзно делиберализировать финансовую систему. Любая оттяжка такого шага приведёт к нарастанию негативных тенденций в бюджете и финансах. Это самое трудное: брать деньги от эмиссии и ставить под контроль финансовых спекулянтов - значит бросать вызов МВФ и ФРС, а так же огромной внутренней армии их адептов. Это намного страшнее, чем бросать вызов ЦРУ на Украине или Пентагону в Сирии. Ибо эти конфликты могут протекать и в рамках системы господства доллара и не угрожают мировому финансовому порядку. Попытка же вернуть элементы советских финансов - это вызов пострашнее сирийского.

Мировой финансовый рынок не может быть так быстро изменён. Его нельзя игнорировать. Им пользуются все страны, желающие получить источники для развития. Но так как Россия отсечена и отсекается всё больше и больше от этого рынка, ей не остаётся иного выхода, как вспомнить некоторые рецепты мобилизационного сценария. Для этого потребуется тщательное идеологическое подготовка предстоящей смены элит. После чего подготовленное общество воспримет новшества с пониманием. Правящий класс будет стремиться к смене своих рядов максимально бесконфликтным способом. Проблема в том, что, как на всякой войне, истинные намерения Путина - государственная тайна. Раскрывать их на выборах в виде предвыборной программы никто не станет. Это создаёт некоторую иллюзию слабости Путина на выборах - отсутствие конкретной экономической программы. То, что Путин озвучит - это будет пиар из общих слов и общих намерений. Типа майских указов на прошлых выборах, невыполнимость которых была понятна всем более-менее серьёзным людям. Сейчас тоже будет озвучено не то, что будет делаться в реальности. Путин проводит отвлекающие манёвры в виде обсуждения программы Кудрина или Титова. Тогда как этот отвлекающий манёвр должен прикрыть настоящие намерения Путина в следующем президентском сроке. Его намерения - следуя открывающимся возможностям, предвидеть сейчас которые никто не в силах, уменьшить до нужного минимума нынешнее либеральное сообщество в экономическом блоке правительства и заменить его на способных к эффективному стратегическому управлению новых специалистов. Без предварительного объявления об этом намерении. Курс будет постепенно меняться и для его реализации потребуются другие люди. Объявлять об этом заранее - обрекать планы на неудачу. Те, кто подлежит замене, должны перед выборами первыми начать агрессивные действия. Потом их будет легче за это выкорчёвывать.

До обострения ситуации накануне выборов в элите ничего особенного не произойдёт.

Но это затишье перед бурей.

Александр Халдей