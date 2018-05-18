Пётр Великий – самозванец?

Совпадение по времени подмены царя Петра I (август 1698 г.) и появление узника в «Железной маске» в Бастилии в Париже (сентябрь 1698 г.). В списках узников Бастилии он значился под именем Магсhiel, что может являться искаженной записью Михайлов, имени под которым царь Петр путешествовал за границей.



Его появление совпало с назначением нового коменданта Бастилии Сен-Марса. Он был высокого роста, держался с достоинством, на его лице всегда была бархатная маска. С узником обходились почтительно, содержали хорошо.



Умер в 1703 г. После его смерти комната, где он содержался, была тщательно обыскана, а все следы пребывания уничтожены.

В Великое посольство уехал Православный царь, предпочитавший традиционную русскую одежду. Имеются два портрета царя выполненных во время путешествия, на которых он был изображен в русском кафтане, и даже во время пребывания и работе на судоверфи.



Из посольства вернулся латинянин, носивший только европейскую одежду и уже никогда не одевавший не только свою старую русскую одежду, но и даже царское одеяние.



Есть основания считать, что царь Петр I и «самозванец» отличались строением тела: царь Петр был ниже и плотнее «самозванца», отличался размер сапог, у «самозванца» при высоком росте более 2 метров размер одежды соответствовал современному 44 размеру!!! Восковая раскрашенная статуя К. Растрелли и урод М. Шемякина не плод творческого воображения скульпторов, а истинный облик «Петра Великого» и его «реформ».

На портретах Петра I (Годфрид Кнеллер), сделанных во время Великого посольства у Петра волосы вьющиеся, короткие, в скобку, не по плечам, как носил впоследствии «Петр Великий», усы, чуть пробивающиеся, бородавка на правой стороне носа.



С бородавкой вообще непонятно, так как на прижизненных портретах «Петра Великого» ее нет, поэтому важно выяснить, когда она была, и когда ее не было. Возраст «Петра Великого», что подтверждают прижизненные портреты, относящиеся 1698 -1700, не менее чем на 10 лет старше царя Петра !!!

Самозванцу не было известно местоположение библиотеки царя Ивана Грозного, хотя эта тайна передавалась всем царям, и даже сестра царя Петра царевна Софья знала и посещала это место. Известно, что «Петр Великий» пытался разыскать библиотеку сразу после возвращения из «Великого посольства» и даже проводил для этого раскопки в Кремле.

После возвращения из Великого посольства «Петр Великий» скрывался в окружении заговорщиков, не появлялся на народе и даже не посещал ближайших родственников до того времени, пока не были проведены кровавые казни стрельцов, и не прошло кровавого «посвящения» новых приближенных самозванца (картина Сурикова не соответствует исторической действительности).



Именно начавшееся по указанию, вероятно Лефорта, а может быть и Головина, следствие по «стрелецкому бунту» и последующие затем казни, по сути, стали государственным переворотом, целью которого в первую очередь являлось уничтожение старых вооруженных сил, которые могли выступить против самозванца.



Во вторую очередь это стало кровавым «крещением» новой знати — «новых русских», впервые в России исполнявшей роль палачей.

В память подавления «стрелецкого бунта» была выбита медаль на уничтожение стрельцов, на которой был изображен Самсон, стоящий над поверженным змеем. Все надписи только на латинском языке. Известно, что Самсон был из Данова рода, откуда должен, по пророчествам, произойти Антихрист.



Также обращает на себя внимание то, что «Петр Великий», в отличие от царя Петра I, носил длинные волосы, являющиеся признаком происхождения из Данова рода.



Позже по случаю победы в Полтавской битве, также была выбита медаль с изображением Самсона. Еще раньше была выбита медаль по случаю «Великого посольства», на которой изображен всадник, поражающий змея ( Георгий Победоносец? Странный символ по случаю путешествия. В масонских ложах шотландского обряда, одним из символов, является всадник на коне, поражающий змея).

В народе, в то время, прямо говорилось о подмене царя за границей, но эти слухи и попытки прояснить это жестоко подавлялись и назывались заговором или бунтом. Именно с целью предотвращения таких слухов был образован Тайный приказ.

Изменение отношения к своей жене, с которой прожил в согласии восемь лет. Для окружения «царя» и историков неизвестна истинная причина охлаждения Петра к своей жене после возвращения из заграницы.



Есть только версии, что будто бы царица участвовала в заговоре против мужа, что, вообще говоря, невероятно (поощряла стрельцов на выступление против любимого царя супруга?) и другая, что Петр увлекся Анной Монс (см. примечание).



Со своей женой царицей Евдокией «царь» после возвращения не встречался, и она сразу же была отправлена в монастырь. В ссылке царица Евдокия в строгой изоляции, ей даже запрещено с кем-либо разговаривать. И если это нарушается, то виновник жестоко наказывался (посаженный на кол Степан Глебов, охранявший царицу)

Упразднение Патриаршества на Руси и подчинение управления церкви светской власти через Синод, устройство потешного Собора по выбору Патриарха.

Попытка «протестантизации» Православной церкви и даже поставить её под подчинение Ватикану. Подчинение управления Православной церкви выходцу из Ватикана, которому и поручает реформирование Церкви. Пытается обязать священников доносить то, что говорят на исповеди, если кающийся говорит о замыслах против царя или других преступлениях.

Введение на Руси табакокурения, считающегося в православии величайшим грехом. Поощрение и насаждение пьянства.

Распутство. Отмечается странное поведение «царя» после его возвращения из заграницы. Так он на ночь всегда брал с собой в постель солдата. Позже уже после появления Екатерины, у него одновременно содержались наложницы. Похожий разврат был в царском дворце только при самозванце Лжедмитрие.

Убийство царевича Алексея, хотя в православных традициях за непослушание, с точки зрения отца, он мог быть отправлен только в монастырь, как об этом и просил Царевич Алексей.

Разрушение Русских народных традиций, борьба с ними. Установление превосходства латинянской западной культуры над традиционной русской.

Первая реформа русского языка, возвратившая начертание букв к древнеарийской и соответственно латинской алфавитной символике. В Европе, в это время, в повседневной печати сохранялся и готический шрифт. Старое начертание сохранялось только в служебных книгах Православной Церкви. Такая перемена, вероятно, имела какое-то тайное мистическое значение, связанное с изменением и переориентаций глубоких духовных традиций.

Перенос столицы России из Москвы в Петербург на самую окраину Российской империи, в то время как в традициях всех государств было размещение столицы в центре государства. Возможно, Санкт-Петербург задумывался им или его советниками как столица будущей объединенной Европы, в которой Россия, в границах Московии, должна была быть колонией?

Разделение Русского народа на дворян и крепостных по рождению, введение крепостного права, по своему значению, соответствующего созданию рабовладельческого государства с рабами из своего народа, в отличие от древних государств, делавших рабами только военнопленных.

Ослабление и даже замораживание развития экономики России из-за ужесточения разорительных налогов, введения крепостного права, каторжной промышленности и крепостных заводских рабочих, прекращения развития районов Северного Урала, Архангельска, Восточной Сибири, практически на 150 лет до отмены крепостного права в 1861 г.

Царь Петр посещал Архангельск и Соловецкий монастырь, где он собственноручно сделал деревянный крест в память о спасении в бури. Ему там нравилось. «Петр Великий» предал Архангельск забвению. Лишь один раз он посетил Архангельск, в связи с началом Северной войны, на предмет оборонительных возможностей, но при этом постарался избежать встречи со старыми друзьями и знакомыми.

Подчинение внешней политики Российского государства интересам западноевропейских государств.

Создание бюрократической машины управления государством.

Установление власти и контроля иностранцев, в армии, государственном управлении, науке их привилегии перед русскими, раздача им дворянских титулов, земель и крепостных крестьян.

Организация масонских лож (1700 г.) даже раньше чем в Европе (1721.), практически захвативших власть в русском обществе до настоящего времени.