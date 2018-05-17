Армения – заметки на полях

Ситуация в любой стране имеет несколько контуров смысла. Перечисляем их, что называется, «снизу вверх».

Самый нижний уровень, фундамент – внутренняя ситуация в стране.

Второй уровень – интересы других государств, стран-соседей.

Самый высший уровень – международная политика, глобальные интересы, игра на десятилетия вперед. Те самые «великие шахматы».

Вот три составляющих любого значимого события в политической истории и современности.

Приведем пример. Фундаментом для прихода к власти Гитлера и нацистов стала катастрофическая ситуация в экономике Германии и ее униженное положение после Первой мировой войны. Это нижний, базисный уровень. Но как бы плохо ни было в Германии НСДАП никогда бы не выиграла выборы. И даже получив большинство в парламенте, она бы никогда без помощи США и Великобритании не смогла бы осуществить программу перевооружения и создать сильную армию, запрещенную Версальским договором. У Гитлера просто не было бы денег, а за нарушение Версаля французы могли ввести войска. Но нацистам дали деньги и ввели мораторий на выплату репараций, закрыв глаза на рост вермахта и люфтваффе. Это – второй уровень смысла. Интересы стран-соседей.

Третий и главный уровень, поясняющий нам, кто и зачем привел к власти Гитлера, почему политики Запада стали его «бояться», когда у него даже армии ещё не было такой. Мировым банкирам была нужна война для того, чтобы сделать доллар мировой валютой, привязать золото только к нему одному, для дальнейшей отвязки $ от ценного металла и переходу к созданию ничем не обеспеченных мировых денег.

В этом главная причина мировой войны.

Теперь с этим пониманием я предлагаю прочитать «заметки на полях», которые мне прислал один читатель из Армении. Это факты, мало известные в России, но известные в Армении. Возможно они помогут всем нам понять все три уровня событий, которые недавно потрясли политическую систему армянского государства.

Армения — важнейший союзник России. В связи с этим есть две точки зрения, которые сегодня озвучиваются. Мы теряем союзника и стратегического союзника. (Американо-Армянская организация, которая очень сильно влияла на ситуацию с революцией, через контакты с Пашиняном). Никуда от нас Армения не денется. Она от нас зависит экономически + культурно и в военно-стратегическом смысле (Карабахский конфликт). Но при оценке произошедшего не надо забывать ещё два важных фактора: Армения является важным геополитическим игроком на Кавказе и общее геополитическое положение Армении (на карте). Революция в Армении началась в тот самый момент, когда действия Израиля стали носить максимально жесткий характер по отношению к Ирану. А для Ирана Армения это сосед и важный стратегический партнер (Мирная граница с Ираном, прямой товарооборот осуществляется с Ираном без внешнего западного контроля). Будет ли политика Армении оставаться на том же дружественном уровне по отношению, не к России, а к Ирану — большой вопрос! Армянский народ имел социальные мотивы для недовольства. Но в тоже время люди выходят только тогда, когда их организовывают. Смена власти в Армении и начало войны США, Израиля и Саудовской Аравии против Ирана это не случайно. Это, вполне возможно, превентивный удар по иранским тылам. Посольство США в Армении имеет 2500 человек персонала, и более половина из них не являются дипломатами, а занимаются полевой и информативной работой (политический маркетинг в поле). В Армении нет антироссийских бригадиров, поэтому их организуют американцы. Про Пашиняна За свою политическую деятельность Никола Пашинян неоднократно высказывал противоположные мнения по разным вопросам. К примеру, ранее он неоднократно выступал с антироссийскими заявлениями. Но начиная с апреля 2018 года, сменил свою риторику на более сдержанные высказывания в сторону РФ. Это связано с тем, что население Армении имеет четкую пророссийскую ориентацию, и любой негатив против русских будет восприниматься отрицательно, что плохо скажется на имидже любого армянского лидера. Многие это связывают с рекомендациями, которые ему дали профессиональный политтехнологи. О работе профессиональной команды говорят и изменения в имидже Пашиняна, которые произошли за последние несколько месяцев. Во время уличных забастовок Пашишян использовал образ Национального героя Армении Монте Мелконяна, что осталось полностью за кадром для российской аудитории. Слева Монте Мелконян, справа Никол Пашинян. Пашинян скопировал образ очень популярного героя Карабахской войны. И даже некоторое время ходил, как Монте Мелконян с перевязанной рукой. При этом до митинговой активности Пашинян всегда выглядел очень чистым и опрятным, но к забастовкам и протестам «преобразился», уже своим внешним видом посылая армянской аудитории определенный сигнал. Эта неряшливость в одежде, некоторыми в России была воспринята, как несистемность и неадекватность. На самом деле это четкий расчет на получение нужных эмоций у аудитории. Многие граждане Армении знают, что Пашинян связан с американскими структурами, так же известно, что он получал образование в Европе и является проводником американских интересов. Данный тезис доказывает и сдержанность армянского правительства в действиях против оппозиции, т.к. Пашиняна активно поддерживали все прозападные НКО. Важно понимать, что деятельность этих западных НКО а Армении активно развивается. Так любой гражданин Армении может написать проект и получить на него финансирование наличными с минимальной отчетностью! Из личного разговора стало известно, что на территории Армении существует более 30 политических организаций. Хотя, по моим ощущениям (при таких условиях) их должно быть значительно больше. Несмотря на выше изложенные факты, важно понимать, что данная информация не является секретом, поэтому причастность Пашиняна к западным структурам, гражданами в целом воспринимается спокойно. Все это происходит благодаря сложным социально-экономическим условиям, в которых живут люди. Фактически оппозиционный лидер имеет народную поддержку (это факт!) за счет общего недовольства населения. При этом важно понимать, что у Пашиняна нет четкой политической программы, вот тезисы, которые он использовал, для пояснения своей будущей политики: — Экономика Армении будет расти за счет цифровых технологий — Я отменю все штрафы (подкуп избирателей) — Закон о Ювенальной Юстиции Неправильно будет сказать, что правительство Армении имеет пророссийскую ориентацию. Скорее они пытаются усидеть на двух стульях. Так президент Армении Серж Саргсян имеет двойное гражданство (Армения и Великобритания). Социальный протест базировался на: Населении 2,3 млн человек (отсутствие внутреннего рынка).

Сложное геополитическое расположение (Турция, Азербайджан) + Иран (дружественная страна) + Грузия (на границе живет много армян).

Противостояние «героев карабаха» с теми, кто видит развитие страны по-другому.

Армения – страна, которая живет за счет диаспор.

Наличие «Оранжевых технологий» не отменяет народное возмущение и протест.

«Энерго Майдан», когда люди вышли в поле повышения тарифов на электроэнергию. Подготовка общественного мнения За четыре месяца до революции вышел рекламный ролик местной сотовой связи Ucom, на котором рекламировалась «революционная» сотовая связь.

Ролик, активно транслировался на протяжение последних 4 месяцев по всем основным телеканалам Армении. Несколько элементов, продемонстрированных на видео ролике, прямо использовались в рамках организации «цветной революции»: В ролике используется зеленый цвет (На кадрах видна дымовая шашка зеленого цвета. В апреле в парламенте оппозиционный депутат в знак протеста зажег дымовую шашку именно зеленого цвета)

Молодой человек, исполнявший в ролике роль харизматичного лидера, выступал на митинге оппозиции в Ереване. Фактически яркий и динамичный рекламный ролик мягко подготавливал общественное мнение к «революционным событиям». Демонстрировал, что публичные собрания являются «прикольным» действием, собирающих молодых, красивых, энергичных людей. Каждый может добиться позитивных изменений, если выйдет на улицу и потребует этого! Именно такой посыл транслирует данный ролик. Оппозиция активно использовала образ перемен и революции, который транслировался через ролик. Это – классика «цветных технологий».

Источник: nstarikov.ru