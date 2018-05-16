Движение по Крымскому мосту началось
11:42. 16 мая 2018 Просмотров - 118 Один комментарий Опубликовал: brahman
Сегодня в 5-30 открылось движение по Крымскому мосту.
Очередь желающих проехать сразу после открытия.
А это видео в формате 360 градусов. Можно крутить мышкой.
На Украине между тем продолжается истерика на тему "Мост все равно рухнет" и "Он все равно будет украинским".
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Почитал западные СМИ, ну плять настоящая мировая трагедия, которая нанесёт огромный урон местному и мировому населению, ну не меньше этот ужасный мост. Особенно пострадают граждане США, как и по чему, ну нам это просто не понять. Но вот в это время идёт, по прямому вмешательству США в проблему Ближнего Востока, просто бойня палестинского населения и все западные мировые СМИ в этом мировой угрозы или проблемы не видят. Короче опять во всем виноват Путин!