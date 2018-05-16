Движение по Крымскому мосту началось

Сегодня в 5-30 открылось движение по Крымскому мосту.Очередь желающих проехать сразу после открытия.А это видео в формате 360 градусов. Можно крутить мышкой.На Украине между тем продолжается истерика на тему "Мост все равно рухнет" и "Он все равно будет украинским".

Источник: colonelcassad.livejournal.com