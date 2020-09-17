«Сначала кричал, что не хочет ничего слышать про мост, а сейчас затих». Как Крымский мост изменил жизнь людей на юге

Об отношении простых жителей Крыма и Тамани к Крымскому мосту спустя 2 года использования.Два с половиной года назад открылось движение по Крымскому мосту, который многие называют самым важным и значительным строительным проектом в истории современной России. 19-километровый мост через Керченский пролив соединил Краснодарский край с Крымским полуостровом и навсегда изменил жизнь и экономику региона.Как именно изменил? Юга.ру решили не только вспомнить историю, но и спросить об изменениях самих жителей Тамани и Крыма — предпринимателей, фермеров и обычных людей. Предупреждаем, что мы не искали героев с определенной или «нужной» позицией, кроме того, многие из них нашли нас сами.Ирина вспоминает, как ее бабушка долгие годы ждала моста, о котором и политики, и простые люди «говорили каждые пять лет… и в советские годы, и при Ельцине». Дальше разговоров дело не шло.Когда несколько лет назад снова заговорили насчет моста, я уже не верила. А потом, когда стало понятно, что это реальность, конечно, мы думали, что хорошо бы, чтобы мост в Крым пошел через Чушку. Это же и работа, и сколько всего построили бы. Было несколько проектов, но Чушку отбросили, потому что очень узкая коса.Первые предложения по строительству моста через Керченский пролив стали поступать как минимум на рубеже XIX и XX веков. Мост должен был стать частью железной дороги, которая позволит круглогодично возить товары с Тамани. Проект так и не состоялся в связи с началом Первой мировой войны и дальнейшими революционными событиями в стране. Во время Великой Отечественной войны немцы планировали построить мост через пролив для переброски войск и вооружения в целях дальнейшего вторжения в Иран. Из Германии успели завезти стройматериалы, технику и даже начали строительство.Осенью 1943 года, после того как немецкие войска были изгнаны с Тамани, советское руководство приняло решение о сооружении моста через Керченский пролив. Сваи и балки для строительства было решено использовать немецкие. Ввиду ограниченности времени чертежи разрабатывались и утверждались прямо в процессе строительства. Возведение переправы заняло семь месяцев — в ноябре 1944 года по Керченскому мосту прошел первый поезд.Из-за нехватки времени и сил забить дополнительные сваи, отсыпать каменные опоры, дамбы и построить ледорезы строители не успели. Тормозили строительство ураганные штормы и обледенение. Не хватало техники, материалов и рабочей силы. Кроме того, сказались и ошибки, допущенные при проектировании. Спустя 3,5 месяца под напором пришедшего из Азовского моря льда опоры моста начали разрушаться. Правительственная комиссия рекомендовала разобрать мост и выстроить новый. Несколько лет шли дискуссии о проектах, сроках и бюджетах, но в 1950 году строительство моста свернули и решили построить паромную переправу, проработавшую в итоге долгие десятилетия.Вопрос о сухопутной дороге через пролив поднимался в 1970-х, его многократно обсуждали в 1990-х, но каждый раз ситуация упиралась в одно — нехватку денег. В 2014 году, после вхождения Республики Крым в состав РФ, фактически единственным способом связи с полуостровом стала Керченская паромная переправа, действовавшая начиная с середины 1950-х годов между портами Кавказ и Крым в самом узком месте пролива — шириной менее 4,5 км. Переправа имела ограниченную пропускную способность и сильно зависела от погоды и скорости ветра в проливе. 19 марта 2014 года было принято решение построить автомобильный и железнодорожный мост через Керченский пролив. Экспертная группа рассматривала несколько вариантов транспортного перехода, большая часть которых предполагала, что переход в Крым будет построен в самом узком месте пролива — от косы Чушка до побережья Керчи. Учитывали протяженность перехода, возможность строительства подъездных путей и дополнительной транспортной инфраструктуры, ледовую обстановку и даже наличие на территории вулканов. В итоге было решено строить маршрут не от Чушки, а от располагавшейся южнее косы Тузла. Одним из важных факторов выбора стало то, что строительство от косы Чушка потребовало бы прекращения работы действующей переправы, а это осложнило бы связь Крыма с материком.Некоторые из финальных вариантов предполагали сооружение туннеля. Но от него в итоге решили отказаться — во-первых, срок строительства в этом случае увеличивался бы до четырех лет, во-вторых, тоннель обладает меньшей сейсмостойкостью и его сложнее восстановить в случае природной или техногенной катастрофы.После выполнения всех проектировочных работ, зимой 2016 года, началось строительство моста — уже в апреле соорудили первую опору. Некоторые сваи опускали на глубину до 105 метров. Район строительства характеризовался сложными условиями: геологическими — илистое дно, тектонический разлом, сейсмологическая активность в проливе — и климатическими: сильные ветра, штормы с грозами и ливнями, многодневные туманы.Мост через Керченский пролив протяженностью 19 км, ставший одним из крупнейших транспортных переходов России, был открыт 16 мая 2018 года — всего через 816 суток после начала строительства. К вечеру этого дня суммарно в обе стороны по мосту проехали около 14 тыс. автомобилей, тем самым побив рекорд Керченской паромной переправы. В декабре 2019 года завершили строительство железнодорожной части моста.Сейчас транспортный переход состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного, которые начинаются на Таманском полуострове, проходят по Тузлинской косе и острову Тузла, огибают мыс Ак-Бурун и завершаются в Керчи. Разрешенная скорость скорость движения — 90 км/ч, пропускная способность моста — 40 тыс. автомобилей в сутки. Железнодорожный мост рассчитан на 47 пар поездов в сутки, передвигающихся со скоростью до 120 км/ч. Крымский мост способен выдержать землетрясение до 9 баллов. По словам строителей, ремонт моста не потребуется как минимум в ближайшие 100 лет.Когда начали строить мост, многие не понимали, что будут проблемы. Ну, казалось бы, что тут такого, песок или щебень стоили по 250 рублей за тонну. Но к нам-то попасть было нельзя, кроме как через паромную переправу. Часть материалов поставлялась из Ростова баржами, а большую часть песка и щебня везли из Краснодарского края железнодорожными вагонами до Порт-Кавказа. И там грузы перегружались на машины, которые переправлялись на паромах, в том числе и обычных гражданских. Потом груз попадал к нам на базу, и только после этого начиналось движение материала.По словам Павловского, участие в строительстве стало для его компании настоящей манной небесной:После того как открылось автомобильное сообщение, ситуация со стройматериалами стала гораздо проще — цена материала упала почти в два раза. Следующий шаг — открытие железнодорожного сообщения.— Мы уже получили первые составы с материалами. Это еще на 30% сократило стоимость. И сейчас привезти материал из Краснодарского края дешевле себестоимости местного материала. Он и по качеству лучше, и везти его дешевле, — объясняет бизнесмен.По словам строителей, уже упала цена на возведение инфраструктурных объектов и в Крыму случился строительный бум. Только в Керчи сейчас строится несколько жилых комплексов, заложен дом для переселенцев, намечено строительство стадиона, детского сада и комплекса по перекачке воды.Если возникает такая манна небесная, как в данном случае закрытые Турция и Египет, то мы от этой манны ничего не получаем. У нас в этом году цены вообще не поменялись. В основном все заранее куплено, — объясняет ситуацию директор сети отелей «Ателика» Павел Марциновский. —Почему рост не такой кардинальный? Потому что не была готова трасса «Таврида» и очень проблемно было ездить. Мост был, а дороги — нет. Народ, который раньше часами стоял перед паромом, стал стоять часами в пробках, особенно в районе Феодосии или Симферополя.Люди приезжают со всей страны, даже из Сибири. Особенно много туристов из Москвы и Московской области. Несмотря на рост общего числа туристов, на перспективы опытный отельер предпочитает смотреть осторожно.У некоторых наших местных отельеров возникла иллюзия, что следующий сезон будет еще более прекрасным, чем нынешний. Я боюсь, что их ждет очень большое разочарование, — считает отельер. — Рост турпотока должен происходить плавно и вслед за обеспечением всех необходимых элементов этого турпотока. Гости должны ехать уже на подготовленные, удобные для них места. Следующий сезон точно не будет лучше, чем этот, — а если откроют границы, он точно будет хуже.После открытия моста на крымском направлении увеличился поток не только туристический, но и грузовой. Если раньше фуры из Центральной России добирались в Крым около недели (с учетом того, что в Керченском проливе не будет затяжного шторма), то сейчас срок сократился до двух-трех суток.По словам Анатолия, раньше он и его коллеги мечтали о том, чтобы быстрее доехать до европейской границы, попасть на нормальную трассу. Сейчас все чаще бывает наоборот.Еще раньше дальнобойщиков удобство моста признали местные жители — и крымчане, и жители Тамани. По словам жителя Керчи Александра Еременко, поездки в Краснодарский край перестали быть путешествиями, которые требуют подготовки.Правда, удобно стало. Жаль, что на ценах мост не так сильно сказался, как хотелось бы — у вас на Кубани продукты дешевле…Действительно,Пока крымчане ждут падения цен на продукты и топливо, кубанские производители уже сейчас учатся получать прибыль в новых реалиях.У Сейрана есть успешный ресторанный бизнес в Москве. Несколько лет назад, побывав на Кубани у друзей, решил купить виноградники в станице Запорожской, расположенной на северо-западе Таманского полуострова, и с нуля открыл сыроварню.Сегодня сыроварня Геворкяна производит десятки видов качественных и вкусных (мы попробовали) сыров. Объем производства — до трех тонн в месяц. Продукция поставляется в кафе Симферополя, Сочи и даже в одно из заведений в Санкт-Петербурге. Это не предел, у владельца большие планы на расширение поставок в Крым и Краснодарский край. Из видимых препятствий сыровар выделяет только одно:По словам Ерохина, важно не просто знать технологию и выращивать хорошую продукцию, но нужно иметь знания и чутье, чтобы понимать, чего и сколько посадить в какой год.По словам Александра Ерохина, рентабельность сельского хозяйства с каждым годом будет только увеличиваться. Главная причина — всемирный голод. Ну а чтобы быть на коне, нужно делать качественный продукт, а покупатель такого производителя всегда найдет:(c) Виктор Дереза, Елена Синеок https://www.yuga.ru/articles/society/9188.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6175664.html