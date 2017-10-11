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Установка автодорожной арки Керченского моста

11:01. 11 октября 2017 Просмотров - 615 Нет комментариев Опубликовал:


В районе Керчи начались финальные работы по установке автодорожной арки Керченского моста. Как мы прекрасно знаем по экспертным мнениям украинских специалистов, это столь же невозможно, как и установка железнодорожной арки.








Арка плывет к полыхающей на горизонте зраде.

https://trainfanat.livejournal.com/437433.html – подробнее по ссылке.


Доцент Медовар на связи – https://trainfanat.livejournal.com/435856.html

Кроме того на тему "невозможного" и "ошибочного":



1. Арка отчаливает – https://trainfanat.livejournal.com/436886.html
2. Керченский железнодорожный тоннель – https://trainfanat.livejournal.com/436602.html
3. Установка железнодорожного пролета Керченского моста на штатные опоры – https://trainfanat.livejournal.com/433248.html



Плавсистема с автомобильным арочным пролётом Крымского моста достигла фарватера Керчь-Еникальского канала (Керченский пролив). Об этом сегодня сообщил инфоцентр «Крымский мост».
«В Керченском проливе идёт транспортировка автодорожной арки Крымского моста. Плавучие опоры ранним утром вышли из «ковша» у керченской технологической площадки и сейчас находятся на фарватере Керчь-Еникальского канала», – говорится в сообщении.
В инфоцентре отметили, что арке осталось преодолеть около 300 метров до створа опор и моряки готовят плавсистему к следующему многочасовому этапу – заводу плавопор с арочным пролётом в створ между фарватерными опорами Крымского моста.
По словам строителей, морская операция по установке арки в проектное положение займет до трёх суток. «Выполнив в августе транспортировку, подъём и установку на опорные части железнодорожного арочного пролётного строения, мы приобрели определенный опыт. Поэтому в промежутке между первым и вторым сплавами была проведена большая инженерная работа, пошаговый анализ всех операций, которые проводились. Ведь установка второй арки – не менее сложный процесс, который требует от всех участников предельной концентрации», – сообщил заместитель гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.
Автодорожный пролёт представляет собой арку, нижняя часть которой связана с арочным сводом гибкими подвесками – канатами толщиной 6 см. «Это цельные канаты толщиной 6 см. Пока они не натянуты, поэтому во время транспортировки и монтажа геометрию арки поддерживают вспомогательные элементы – упоры. Они будут демонтированы после того, как арка займёт проектное положение на фарватере», – пояснили в инфоцентре.
Мощность головного буксира, осуществляющего перемещение конструкции общим весом более 5 тысяч тонн, составляет свыше 3 тысяч лошадиных сил. Также в транспортировке задействованы буксиры-толкачи. Процессом управляет более 100 человек.
Операция по установке автодорожной арки Крымского моста началась сегодня утром. В связи с морской операцией движение судов через Керченский пролив приостановлено до 14 октября.

http://www.c-inform.info/news/id/57698 – цинк

Кроме того, озвучены сроки начала автомобильного движения по Крымскому мосту.

Открытие автомобильного движения в рабочем режиме и начало временной эксплуатации автоподходов к Крымскому мосту со стороны Керчи должно произойти до 30 мая 2018 года. Об этом говорится в дополнении к распоряжению Правительства РФ от 5 октября 2017 года №2164-р, текстом которого располагает Крыминформ.
«Открытие автомобильного движения в рабочем режиме и начало временной эксплуатации построенного объекта (автоподходов) – 30 мая 2018 года. Ввод объекта в эксплуатацию – 30 декабря 2018 года», – говорится в документе.
Из документа следует, что предельная стоимость строительства автоподходов к Крымскому мосту со стороны Керчи составляет 6,9 млрд рублей. Финансирование ведётся за счёт федеральной целевой программы развития Крыма.
Компания «ВАД» начала строительство автоподходов к Крымскому мосту со стороны Керчи в январе текущего года. Первые сваи под авторазвязку у въезда в Керчь были забиты 22 февраля. Длина основного хода автоподходов составит 8,6 км. Министр транспорта России Максим Соколов заявлял, что строительство подходов по обоим берегам Керченского пролива и Крымского моста полностью синхронизировано между собой.

http://www.c-inform.info/news/id/57606 – цинк

Есть ненулевая вероятность, что первый автомобиль с специальным пассажиром (угадайте кто), проедет по мосту уже в марте. Все это уже проходили в случае с энергомостом.

Плюс ролики на тему прогресса строительства федеральной трассы "Таврида" (конец сентября – начало октября)















В Крыму это крупнейший автодорожный проект со времен СССР.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, инфраструктура, керченский мост, керчь, крым, Россия, транспорт, Украина, фотографии
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