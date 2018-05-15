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Как власовцы Севастополь освобождали

03:50. 15 мая 2018 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:


Опять же по наводке бдительных читателей.
Портал "Инфоурок", который позиционирует себя как "ведущий образовательный портал России" предлагает для учителей средней школы следующую презентацию посвященную городу-герою Севастополю.

Краткая информация о проекте:

Данная разработка может быть интересна классным руководителям или организаторам по внеклассной работе с учащимися (возраст 10-16 лет), так как данный материал может быть использован для проведения классного часа, уроков мужества, защите проектов о городах-героях, общешкольных мероприятий по патриотическому воспитанию в школе.
Работа содержит исторические факты о героической обороне Севастополя в годы Великой отечественной войны. В работе представлены стихотворные произведения о героическом прошлом города, кроме того работа дополнена презентацией с музыкальным сопровождением

https://infourok.ru/proekt_s_prezentaciey_gorod-geroy_sevastopol-543668.htm – по ссылке можно скачать сам проект или отдельные слайды. Заглавный слайд посвященный освобождению Севастополя имеет №29.

Внимательный и знакомый с историей читатель думаю без труда увидит в чем проблема.
Среди картинок используется известный кадр с парада власовцев в Пскове 22 июня 1943 года.



Какое отношение коллаборационисты имеют к освобождению Севастополя, вопрос я думаю риторический.
Проводит ли "Инфоурок" контроль качества предлагаемых для школ учебных материалов? И вот это уже не риторический вопрос.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: власовцы, коллаборационизм, образование, севастополь
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