«Душа нации живет в памяти…». Как России навязывают иной взгляд на события Второй Мировой

Одной из наиболее важных поправок к Конституции РФ для россиян стал пункт о недопущении фальсификации истории.

По словам инициатора этого изменения — главы думского Комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова, «душа нации живет в памяти и памятниках, в языке, в наших героях, символах и праздниках. И для нас священна память о поколениях защитников Отечества, которые отстояли нашу землю. Для нас священна память о Великой Победе, одержанной над опасным врагом в истории человечества ценой самых страшных жертв. Не случайно сейчас наши недруги самыми гнусными способами пытаются отобрать у нас нашу Победу…».

До 75-летия со Дня Победы осталось меньше месяца. Казалось бы, фашизм и реваншистское настроение должны были навсегда уйти в прошлое. Однако, после того как распался СССР, отдельные националистические лидеры и политики ряда стран пытаются переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны, опорочить вклад Красной Армии и Советского Союза в победу над гитлеровской Германией.

Подвергаются преследованиям ветераны борьбы с фашизмом. В Польше оскверняются братские могилы и памятники советским воинам. На Украине происходит героизация нацизма, распространение её символики, организуются марши ветеранов нацистского движения и факельные шествия. В Киеве сносят памятник прославленному военачальнику времен Великой Отечественной войны генералу армии Николаю Ватутину – активному участнику освобождения города и правобережной Украины от немецко-фашистских оккупантов.

В некоторых странах идет прославление бывших членов организации Waffen-SS, которая решением Международного военного трибунала в Нюрнберге признана преступной. Ветераны эстонской 20-й гренадерской дивизии Waffen-SS на очередном слете даже призвали считать свое участие в войне на стороне фашистской Германии «вкладом в борьбу за свободу и демократию».

Получили признание пособники нацистов и в Латвии. Думаю, это произошло не без молчаливого согласия Евросоюза и США. Они несколько раз голосовали против предложенной Россией резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма. Теперь ежегодно 16 марта в Латвии отмечается так называемый День памяти латышских легионеров из Waffen-SS. Рижская Дума разрешает проводить марш, в котором участвуют бывшие легионеры, запятнавшие себя кровью мирных жителей Ленинградской, Новгородской областей и партизан Псковщины. В феврале 1945 года легионеры заживо сожгли пленных польских солдат из Первой пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. Именно латыши охраняли концлагерь Саласпилс, в котором были замучены свыше 100 тысяч заключенных. Рядом с легионерами по улицам Риги в марше шагают их сторонники из радикальных организаций и молодежь. Эта акция вызывает возмущение в России, Израиле и других странах. Что касается молчания Европейского союза, то его можно объяснить тем, что в национальных формированиях СС служили не только эстонцы и латыши, а также представители других стран.

«На последнюю встречу собралась вся Европа…»

Одна из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий – Берлинская, началась 16 апреля, а 2 мая 1945 года войска Красной Армии полностью овладели столицей нацистской Германии.

Российский историк, политический и общественный деятель Валентин Фалин отмечал: «В Берлине сопротивление советским войскам оказывали эсэсовские части из 15 государств. В обороне столицы Третьего рейха принимали участие литовцы, латыши, испанцы и венгры. Там действовали, наряду с немцами, норвежские, датские, бельгийские голландские, люксембургские нацисты». Французский эсэсовец гаупштурмфюрер Анри Фенье вспоминал: «Здесь на последнюю встречу собралась вся Европа». Надо понимать: против СССР воевал весь Евросоюз.

Говорили, что здесь отличились эстонцы из 20-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, наряду с французской дивизией «Шарлемань» и скандинавами из дивизии «Нордланд».

«Последними защитниками Рейхстага были Ваффен-СС из эстонцев и французов, об этом мало пишут, а зря. Лучше бы прибалты открыли свои исторические потемки для своего населения», — с возмущением писал в 2017 году Эдуард Лимонов.

Позволю себе усомниться в этих словах российского политика и публициста. Дело в том, что эстонская 20-я гренадерская дивизия Ваффен-СС принимала участие в боевых действиях на территории Восточной Пруссии, после чего в январе 1945 года её подразделения были передислоцированы в район города Виттенберг, где попали в окружение Красной Армии. Лишь чудом эстонцам удалось отступить на территорию Чехословакии. Так что, какой именно эстонский батальон Ваффен-СС мог быть задействован в обороне Рейхстага, я не нашел.

По сообщению «Военного обозрения», 10 мая 1945 года в местечке Яблонец-над-Нисоу чешские партизаны расстреляли около тысячи сдавшихся в плен солдат эстонской дивизии СС. Не исключено, что казненных было бы больше, но расправу над эстонскими эсэсовцами остановили подоспевшие советские офицеры. В современной Эстонии это событие называют не иначе как «Чешский ад». Но то, что расстрелянные солдаты служили в войсках СС, в прославившейся своими зверствами эстонской дивизии, предпочитают не говорить.

Среди приговоренных к расстрелу был и унтершарфюрер Ваффен-СС Харальд Нугисекс — кавалер высшей награды Третьего рейха — Рыцарского Креста Железного Креста, за активное участие в Нарвской операции в марте 1944 года. Во время налета советской авиации Нугисексу удалось бежать, но он был пойман чехами и передан русским. После войны семь лет Харальд отсидел в советских лагерях. На свободу вышел по амнистии в год смерти Сталина. В 2016 году в Лаупаской основной школе в центральной Эстонии состоялась торжественная церемония открытия бронзового бюста унтершарфюреру СС.

Они защищали Гитлера

Крупнейшим подразделением войск СС, с которым пришлось сражаться советским войскам в Берлине, стала дивизия «Нордланд». Она комплектовалась из добровольцев Дании, Нидерландов, Норвегии. В её состав входили полки «Данмарк» и «Норге», добровольцы-голландцы были направлены в формирующуюся дивизию СС «Нидерланд». Берлин также защищала французская гренадерская дивизия Ваффен-СС «Шарлемань» («Карл Великий») — 33 Waffen-Grenadier-Division der SS «Charlemagne»-, бельгийские дивизии «Лангемарк» и «Валлония».

Нацисты стремились не дать Красной Армии овладеть городом, зная, что англо-американские войска готовят наступление на берлинском направлении. Однако степень предпочтения сдачи англо-американцам, а не советским войскам, была сильно преувеличена в советское время.

Об этом как-то не принято говорить. Потому что нас приучили к мысли о том, что Франция была жертвой Германии во Второй мировой войне. Мы помним «Сражающуюся Францию» генерала де Голля и легендарный полк «Нормандия-Неман».

«В небесах мы летали одних…»

В ноябре 1942 года было подписано советско-французское соглашение о формировании на территории СССР авиационной эскадрильи «Нормандия». Через два года за отличие в боях при освобождении Литвы, форсировании реки Неман полку было присвоено наименование «Неманский». Французские летчики совершили свыше пяти тысяч боевых вылетов, участвовали в 869 воздушных боях, сбили более 270 фашистских самолетов. 20 пилотов отмечены боевыми наградами СССР, а Марселю Лефевру и Жаку Андре было присвоено звание Героев Советского Союза. О французских летчиках в поселке Полотняный Завод под Калугой напоминает стела. Она установлена в 2009 году на месте, где базировался истребительный полк «нормандцев» при подготовке к Курской битве. Старшее поколение помнит песню в исполнении Марка Бернеса: «Мы из фляги одной согревались зимой. Охраняли друг друга в полете. А потом ты в Париж возвратился домой на подаренном мной самолете…». 15 июня 1945 года полк «Нормандия-Неман» вылетел с аэродрома Эльбинга в столицу Франции.

До этого, 2 мая, после объявления о капитуляции столицы Третьего рейха, сдались последние защитники Рейхстага и Рейхсканцелярии. Бункер, где находилась резиденция фюрера, покинули оставшиеся в живых 30 из 300 французов дивизии Ваффен-СС «Шарлемань», прибывших в Берлин.

Батальон в Рейхстаге

6 мая 1945 года Политотдел 3-й Ударной армии выпустил листовку. В ней говорилось: «Мы в Берлине! Пройдут годы, зарубцуются раны войны, сотрутся следы былых походов, а народ никогда не забудет людей, водрузивших над столицей Германии Знамя Победы. Потомки наши откроют торжественную книгу и увидят в ней выведенные золотыми буквами имена героев, принесших человеческую свободу, счастье, спокойствие и мир. И среди имен богатырей будет стоять простое имя – Степан Неустроев…».

Свой первый бой с немецкими фашистами командир взвода пешей разведки полка лейтенант Неустроев принял осенью 1941 года под деревней Бель-Первая на Калининском фронте, которым командовал генерал-полковник Иван Конев. Полководческий талант генерала формировался на калининской (тверской) земле. Под его командованием войска сделали первый шаг к Берлину. В ходе контрнаступления под Москвой, 16 декабря, был освобожден от оккупантов первый областной центр — город Калинин (теперь Тверь). Потом капитан Неустроев прошагал «пол Европы, пол Земли», прежде чем привести свой батальон в столицу Третьего рейха, чтобы поставить победную точку в той войне.

— 22 апреля 1945 года по постановлению Военного Совета 3-й Ударной армии каждому из девяти соединений были вручены Красные знамена. Одно из них стало знаменем Победы, — рассказывал мне Степан Андреевич во время нашей встречи в Севастополе. — И наступил долгожданный момент. В телефонной трубке голос командира полка Федора Зинченко: «Атака через пятнадцать минут. Доклад жду из Рейхстага!».

Команды артиллеристов потонули в грохоте выстрелов: «Огонь! Огонь по Рейхстагу!..».

— И не было в мире силы, которая могла бы остановить нас на пути к Победе, — вспоминал мой собеседник.

Батальоны капитана Василия Давыдова и старшего лейтенанта Константина Самсонова обтекали здание, бойцы Неустроева устремились в его глубь.

— Батальон в Рейхстаге! — доложил он командиру полка.

Полковые разведчики из 150-й Идрицкой стрелковой дивизии – сержант Михаил Егоров из Смоленска и старший сержант Мелитон Кантария из Абхазии в сопровождении замполита батальона Алексея Береста установили Красное знамя под номером «пять» на крыше Рейхстага. Это произошло 30 апреля в 21 час.

— Нам было приказано доставить Знамя в Москву, для парада Победы, — показал мне Неустроев фотографию тех дней, сделанную на берлинском аэродроме. На фоне Знамени Победы стоят Самсонов, Неустроев, Егоров, Кантария, Съянов…

На очередной встрече с рабочей группой по подготовке изменений в основном Законе Президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки «украсть» у страны победу во Второй мировой войне предпринимаются, «но это невозможно». «Берлин-то кто штурмовал, чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет», — подчеркнул он.

«Русские братья пришли!..»

А тогда на территории Чехословакии продолжались бои. Нацистские полководцы рассчитывали отступить на Запад, чтобы сдаться американской армии. Надеялись, что в американском плену им будет относительно лучше, чем в советском. Под их контролем оставалась Прага. В первых числах мая здесь началось восстание горожан. Вскоре стало ясно: без помощи извне Пражское восстание обернется кровавой катастрофой.

Командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза И. Конев приказал идти на Прагу. 9 мая передовые части советских танковых армий, совершив многокилометровый бросок, вступили в столицу Чехословакии.

– Нам на броню летели букеты цветов. Горожане плакали от счастья, обнимали и целовали нас. Кричали: «Русские братья пришли!». — Так нас встречали чехи, и это было незабываемо, — рассказывал мне ленинградец Валерий Мутовкин, в 1945-м старший лейтенант танковых войск. — Лично у меня это был двойной праздник. В этот день мне исполнилось 25 лет…

Война в Европе закончилась 11 мая. Тогда три советских фронта в Чехии закончили окружение армейской группы «Центр». Освобождение Праги было составной частью этого маневра нашей армии. Сохранилась фотография ТАСС, на которой видно, как той победной весной на улицах Праги сотни горожане радостно встречали Маршала Советского Союза И.С.Конева.

Прага. Жители города приветствуют командующего 1-м Украинским фронтом Маршала Советского Союза Ивана Конева (в центре)/Фотохроника ТАСС

Напомню, 9 мая 1980 года в районе «Прага-6» на площади Интербригад был торжественно открыт памятник советскому полководцу. Иван Степанович с букетом знаменитой пражской сирени в руках — историческое напоминание о заслугах маршала и войск 1-го Украинского фронта. Именно ему столица Чехии обязана своим существованием в знакомой всему миру прекрасной средневековой архитектуре. Иван Степанович запретил использовать тяжелую артиллерию при освобождении Праги, сохранив тем самым исторический облик города.

Об этом не прочтешь в современных чешских учебниках. Ничего не сообщается об окружении советскими войсками группы «Центр», а Пражская операция 1-го Украинского фронта считается «броском на Прагу». Освобождение столицы Чехословакии от фашистов – оказывается делом восставших пражан и власовцев из 1-й дивизии РОА. Красная Армия вовсе и не освобождала Прагу, просто вошла в город.

Это продолжение политики пересмотра отношения европейцев к своим освободителям от немецкого фашизма, в которой для достижения цели возможны все методы, включая ложь и откровенную подлость.

3 апреля 2020 года под прикрытием пандемии коронвируса памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Ивану Коневу снесли. Комментируя этот акт вандализма, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия районного совета «Прага-6» «возмутительными и циничными».

За сохранение монумента высказывались многие: от простых пражан до президента страны Милоша Земана. Чешская правозащитница Алена Витаскова считает снос памятника И.С.Коневу преступлением. «Я вижу в этом особый цинизм со стороны тех деятелей, которые в канун 75-летия годовщины разгрома нацизма пошли на эти действия». Витаскова напомнила, что войска под командованием маршала Конева освободили концлагерь Освенцим, пришли на помощь восставшей Праге, а лично Конев за свои полководческие заслуги был удостоен госнаград не только в СССР и в Чехословакии, но и в странах-союзниках по антигитлеровской коалиции, включая США.

Но по закону местные власти в Чехии обладают большой свободой, вот и «сносная» инициатива формально исходит от руководства района «Прага-6», где находился памятник. И раздаются голоса, что это сделано не без подсказки из вашингтонского обкома.

В канун 75-летия Великой Победы, я поддерживаю тех, кто считает, что тверские муниципальные депутаты должны обратиться к чешским коллегам с просьбой: передать памятник почетному гражданину Калининской области Маршалу И.С. Коневу Твери. Его установка в городе Воинской славы РФ будет весьма уместной.

Антироссийская резолюция

Как тут не вспомнить резолюцию Европарламента «О возможности европейской памяти для Будущей Европы» от 19 сентября 2019 года. Она провозглашает, что «Вторая мировая война стала прямым следствием подписания советско-германского Договора о ненападении от 23 августа 1939 года, и призывает Еврокомиссию решительно противостоять попыткам Москвы оправдать преступления сталинизма». Этот документ стал продолжением антироссийской информационной кампании, развернутой в связи с отмеченным в Варшаве 80-летием начала Второй мировой войны. Чем эта резолюция отличается от принятых ранее на эту же тему, какое отношение она имеет к предстоящему 75-летию Победы над гитлеровской Германией? Кто и зачем пытается представить страну, внесшую решающий вклад в освобождение Европы от нацизма, в виновницу чудовищной мировой бойни?»

У европейцев короткая память!

Проект этого антироссийского документа был внесен на рассмотрение Европарламента группой депутатов из Чехии, Польши, Франции, Румынии, Литвы, представляющих фракцию «Европейские консерваторы и реформисты». Эта идея получила полное одобрение других фракций. За резолюцию проголосовало 535 евродепутатов из 751.

Главная новация текста имеет непосредственное отношение к нашей стране. Россия должна и обязана разделить с объединенной Европой «единственно верное» представление о прошлом. Истинная цель документа – максимально изолировать Россию накануне предстоящего 75-летия Победы.

По этому поводу Президент РФ Владимир Путин сказал: «Резолюция Европейского парламента поставила практически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. Чуть ли не обвиняют СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу первого сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня в 1941-м».

В её версии говорится, что СССР осуществил агрессию в отношении Финляндии и Румынии, аннексировал «демократические республики Прибалтики». И только после этого два «кровавых тирана» Сталин и Гитлер сцепились между собой в «схватке за мировое господство, принеся неисчислимые страдания всему человечеству, и прежде всего народам Европы».

Такая трактовка событий 1939-1945 годов выгодна Польше. Позволяет ей предстать невинной жертвой, затенив свою роль в провоцировании войны заключением Пакта Гитлера – Пилсудского и соучастием в разделе Чехословакии. Тогда Германия не будет нести единоличную вину за преступления Третьего рейха. Великобритания и Франция избавятся от позора Мюнхена и предательства союзницы Польши, за освобождение которой от нацизма отдали свои жизни более 600 тысяч советских воинов. Страны Балтии сумеют закончить конструирование собственной истории вокруг идеи «борьбы с советской оккупацией». Венгрию, Румынию, Хорватию, Финляндию, Италию больше никто не упрекнет в том, что они вместе с немцами напали на СССР. Остальные европейские страны, поставлявшие добровольцев в легионы СС, смогут сосредоточиться на участии своих немногих сограждан в Движении Сопротивления. А США со временем станут единственным спасителем Европы от ужасов войны.

Россия не должна с этим мириться. Необходимо, ничего не боясь и не оглядываясь, транслировать собственный взгляд на Вторую мировую войну. Потому что правда на нашей стороне. Авторы резолюции Европарламента это знают, иначе не предлагали бы России «примириться с трагическим прошлым», отмежеваться от собственных властей.

Эта резолюция стала не первой декларацией с изложением антироссийского взгляда на историю Второй мировой войны. В 2008-2009 годах Европарламент и Парламентская ассамблея ОБСЕ осудили Пакт Молотова – Риббентропа, объявив 23 августа Европейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма. В Объединенной Европе был сделан первый шаг на пути радикального переосмысления роли Советского Союза в истории борьбы с нацизмом: наша страна объявлялась соучастницей Третьего рейха в развязывании мировой войны.

«Ставить на один уровень Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма! Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании встречались с Гитлером и бумажки подписывали», — заявил общественный и политический деятель, писатель Николай Стариков.

Не будь этого договора, в 1941 году дивизиям Вермахта не пришлось бы с тяжелыми боями проходить лишние 100 километров по землям Западной Беларуси и Западной Украины. Если бы не решительные действия Москвы, отодвинувшей в сентябре 1939 года будущую линию фронта к западу, гитлеровцы могли бы наступать с позиций, более приближенных к Москве и подойти к столице СССР не в середине осени, а гораздо раньше. И неизвестно, через сколько лишних лет войны, и с какими лишними потерями мы пришли бы к Победе, заплатив за нее гораздо большую цену.

Источник: https://nstarikov.ru/dusha-nacii-zhivet-v-pamjati-kak-rossii-navjazyvajut-inoj-vzgljad-na-sobytija-vtoroj-mirovoj-114976