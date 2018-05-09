Президент Молдовы в центре внимания всех российских СМИ: в Молдове не будет баз НАТО (ВИДЕО)

В случае антиконституционной попытки действующих властей разместить на полигоне Бульбоака американский военный контингент или же сформировать вместе с румынами многонациональный батальон, каждый гражданин молдавского государства должен вместе с президентом принять участие в борьбе против незаконных действий правительства и парламента.

Сегодня утром передовицы всех крупнейших российских информационных агентств были посвящены Республике Молдове и нашему президенту Игорю Николаевичу Додону.

Популярный в России телеканал «Звезда» накануне вечером опубликовал практически часовое интервью с молдавским лидером. Передача вышла под названием «Один против всех». Русскоязычные журналисты моментально разобрали на цитаты беседу президента с политологом Алексеем Самолетовым, в ходе которой Игорь Додон рассказал об отношениях с ЕС, ситуации в Приднестровье, противостоянии прозападных властей и президента, отношениях Кишинева и Москвы.

Однако заинтересовал россиян, прежде всего, комментарий молдавского лидера, касательно потенциального размещения на территории нашей страны баз НАТО. Президент заявил, что пока он стоит во главе государства, на берегах Днестра никогда не будет частей Североатлантического альянса.

«Я объехал все наши военные базы в республике Молдова — никаких угроз и попыток строительства баз чужих на территории республики Молдова сейчас нет и, я уверен, не будет в ближайшее время.

По крайней мере, пока я президент республики Молдова, этого точно не будет», — заявил Игорь Додон в интервью Алексею Самолетову.

Кроме того, глава государства напомнил общественности о своем обещании закрыть разведывательный центр альянса — Бюро связи НАТО в Кишиневе. «Когда я был с официальным визитом в Брюсселе, я их (руководство альянса — прим. ред.) предупреждал: ребята, не торопитесь, мы придем к власти — закроем и это будет у Вас имиджевая потеря», — сообщил президент Молдовы.

Также Игорь Николаевич добавил, что руководство НАТО открыло представительство западного военно-политического блока именно потому, что в нашей стране большинство людей выступает против евроатлантической интеграции, против военного блока.

Итак, российских журналистов и пользователей социальных сетей заинтересовала, прежде всего, проблематика сотрудничества молдавского государства с Североатлантическим альянсом. С чем это связано и почему нам, молдаванам, так важно оперативно реагировать на попытки прозападных властей втянуть Молдову в НАТО?!

Интерес россиян легко объясним. Россию и Молдову связывают многовековые страницы общей истории, общей культуры, общие семейные ценности и одна вера. Естественно, у многих жителей Российской Федерации в молдавских городах проживают друзья и родственники. Более того, сотни тысяч приднестровцев — граждане России, также на левобережье находятся русские военные.

При этом если внутриполитические проблемы нашего государства мало затрагивают россиян, то возможная эскалация напряженности в регионе в результате провокационных действий западных спецслужб может привести к самым драматическим последствиям с неминуемыми человеческими жертвами и участием российских военных в конфликте.

Что же касается нас, молдаван, то каждому жителю Республики Молдовы нужно четко осознавать, что в случае антиконституционной попытки действующих властей разместить на полигоне Бульбоака американский военный контингент или же сформировать вместе с румынами многонациональный батальон, все мы должны вместе с президентом принять участие в борьбе против незаконных действий правительства и парламента.

Чем же так опасна евроатлантическая интеграция и почему мы не должны допустить иностранных солдат на территорию нашей Родины?! Здесь мы хотели бы отойти от политического момента и избежать слов об отрицании западной культуры большинством жителей днестровского региона.

Итак, предположим, что в одночасье власти Республики Молдовы приняли решение даже не о входе в состав НАТО, а о расширении сотрудничества по образу и подобию соседней Украины, что тогда?!

Начнем с малого.

Из нищенского молдавского бюджета нам придется выделять значительные суммы на перевооружение и переобмундирование Национальной армии, появятся и весьма специфические расходы, связанные с командированием молдавских специалистов, размещением офицерского состава западных стран.

Затем мы окончательно испортим отношение с российским государством. Здесь нас ждут опять же экономические убытки, усложнение миграционного режима для людей, которые ездят в Россию на заработки и к родственникам.

Возможно, с этими «издержками» часть молдаван и готова смириться, увидев в солдатах НАТО защитников от мнимой российской агрессии. Однако расширение сотрудничества с альянсом неизбежно приведет и к более драматическим последствия.

Для начала Молдова окончательно потеряет связь с Приднестровьем, возможно, левобережье Днестра будет даже официально признано независимым государством! Затем, Гагаузия, Тараклийский район и другие южные территории. Может ли кто-то гарантировать, что власти Комрата не объявят о своем присоединении к так называемой ПМР?!

В радикально настроенных либеральных кругах мы часто слышим о том, что Кишиневу давно пора «отказаться» от левобережья и Гагаузии ради вступления в НАТО и возможного присоединения к Румынии. Однако даже таких предателей Молдовы не будет ждать ничего хорошего в случае расширения военного присутствия войск альянса.

Украинские боевики (не путать с жителями Украины — прим. ред.) давно мечтают об открытом военном конфликте стран Запада с Россией. Вы только представьте, к каким последствиям может привести возможное провокационное нападение «правосеков»* в форме приднестровской армии на солдат и офицеров альянса, если они будут массово представлены на границе с Приднестровьем, например, на вышеназванном полигоне Бульбоака?!

Не стоит предрекать, что из-за возможной единичной провокации в Молдове начнется ядерная война, но вот украинский сценарий вполне возможен и если кто-то от этого выиграет, то это будут явно не жители Молдовы независимо от их политических и сексуальных воззрений.

Что ж, как мы видим, интерес и озабоченность россиян возможным расширением сотрудничества Кишинева с НАТО вполне понятны, противником евроатлантической интеграции является и молдавский лидер Игорь Додон, Партия Социалистов и большинство простых жителей днестровского региона, только вот прозападные власти не прекращают своих попыток втянуть Молдову в состав западного военного блока.

К чему это может привести, мы подробно расписали выше, а как с этим бороться — рассказал Игорь Додон в своем интервью телеканалу «Звезда».

Для начала нужно прийти на избирательные участки на ближайших парламентских выборах и проголосовать за правильную партию, а если действующее правительство, используя преступные методы, попытается вмешаться в ход голосования, то нам жизненно необходимо выйти на бессрочные акции протеста и встать плечом к плечу с президентом.

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Александр Медведев (Молдова), для «Русской Весны»