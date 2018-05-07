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Военная приемка в Мьянме. Воины Будды. Часть I

10:43. 7 мая 2018 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

«Военная приемка» расширяет географию и выходит на новый, теперь уже мировой уровень. В этот раз съёмочная группа программы отправится в одну из самых загадочных стран Юго-Восточной Азии – Мьянму. В середине прошлого века она отвоевала независимость у англичан и японцев. И сегодня ее армия считается одной из самых мощных в Юго-Восточной Азии, но при этом одной из самых закрытых! «Военная приемка» сделает то, чего до нее еще никто никогда не делал – покажет вооруженные силы Мьянмы глазами иностранцев. И начнет с самого грандиозного ежегодного события – с Военного Парада. До этого момента иностранных журналистов на него не допускали.


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Источник: www.youtube.com

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