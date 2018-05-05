Ольга Четверикова. Контуры и идеи нового правительства ясны
16:33. 5 мая 2018 Просмотров - 506 Один комментарий Опубликовал: Владимир
Возглавляемый бывшим министром финансов Алексеем Кудриным Центр стратегических разработок предложил создать платформу для цифровой трансформации госуправления с куратором в должности вице-премьера. Накануне Financial Times писала о том, что Кудрин может получить «важный пост» после инаугурации Владимира Путина, которая намечена на 7 мая. Среди возможных должностей назывались кресло вице-премьера и пост в администрации главы государства. Комментирует публицист, кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверикова.
Источник: www.youtube.com
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