Ольга Четверикова. Контуры и идеи нового правительства ясны

Возглавляемый бывшим министром финансов Алексеем Кудриным Центр стратегических разработок предложил создать платформу для цифровой трансформации госуправления с куратором в должности вице-премьера. Накануне Financial Times писала о том, что Кудрин может получить «важный пост» после инаугурации Владимира Путина, которая намечена на 7 мая. Среди возможных должностей назывались кресло вице-премьера и пост в администрации главы государства. Комментирует публицист, кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверикова.

Источник: www.youtube.com