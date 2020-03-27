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На кону будущее мира. Главная тайна Грефа. Ольга Четверикова

10:35. 27 марта 2020 246 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Какую роль в цифровизации РФ играет Герман Греф и построенные им структуры. Почему текущая ситуация предоставляет невероятные возможности для ускорения темпа цифровизации. Какие алгоритмы используют для этого хозяева денег и каким будет мир, который они нам готовят. Об этом и многом другом беседуют ведущий Игорь Шишкин и кандидат исторических наук Ольга Четверикова.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bo77DMylXw0

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