Поворотный момент. Архитекторы новой реальности ошиблись в расчетах. Ольга Четверикова
Каковы контуры строящегося сейчас “Цифрового государства”, кто его архитекторы и их доверенные лица в РФ. Об этом и многом другом рассказывает кандидат исторических наук Ольга Четверикова.
Поддержать выпуск новых передач О. Н. Четвериковой http://bit.ly/2I9FL1B
Приобрести книги О. Н. Четвериковой без торговой наценки http://bit.ly/2NHM1MS
#ДеньТВ #Четверикова #экономика #цифровизация #Греф #Сбербанк #новыетехнологии #Собянин