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Поворотный момент. Архитекторы новой реальности ошиблись в расчетах. Ольга Четверикова

15:53. 30 мая 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Каковы контуры строящегося сейчас “Цифрового государства”, кто его архитекторы и их доверенные лица в РФ. Об этом и многом другом рассказывает кандидат исторических наук Ольга Четверикова.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VNFGJKAmTDs

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