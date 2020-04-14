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Они не оставят нам выхода. К чему ведёт Цифровизация. Ольга Четверикова

19:08. 14 апреля 2020 17 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Что под шумок принимаемых мер готовит нам элита РФ. Как собирается наша верхушка на полную использовать сложившиеся благоприятные условия для цифровизации. Чего нам ждать от них в самом ближайшем будущем. К чему приведёт нас полный переход на дистанционное обучение. Ситуацию анализирует кандидат исторических наук Ольга Четверикова.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oRNeMDneyhw

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