Они не оставят нам выхода. К чему ведёт Цифровизация. Ольга Четверикова
Что под шумок принимаемых мер готовит нам элита РФ. Как собирается наша верхушка на полную использовать сложившиеся благоприятные условия для цифровизации. Чего нам ждать от них в самом ближайшем будущем. К чему приведёт нас полный переход на дистанционное обучение. Ситуацию анализирует кандидат исторических наук Ольга Четверикова.
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Ну вот, сущность ресурса практически полностью раскрылась.
Маска патриотов окончательно сползла.