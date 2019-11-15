Они торопятся. Почему ускорились темпы цифровизации. Ольга Четверикова

Кандидат исторических наук Ольга Четверикова о том, какое мировоззрение продвигается в качестве общемирового. На каких принципах оно основано, что это значит для человека и общества. Какое будущее строится на наших глазах.



Приобрести книги О. Н. Четвериковой без торговой наценки http://bit.ly/2NHM1MS

Поддержать выпуск новых передач О. Н. Четвериковой http://bit.ly/2I9FL1B

Антиутопии Д. Оруэлла, О. Хаксли, Е. Замятина и другие книги раздела Фантастика без торговой наценки http://bit.ly/2Rhf9wN

Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop



#ДеньТВ #Четверикова #будущее #трансгуманизм #виртуализация #цифровизация #культура #образование #искусственныйинтеллект #экономика #бизнес #корпорации #роботизация #глобализация

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tv0E4mBGABE