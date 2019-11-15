Они торопятся. Почему ускорились темпы цифровизации. Ольга Четверикова
Кандидат исторических наук Ольга Четверикова о том, какое мировоззрение продвигается в качестве общемирового. На каких принципах оно основано, что это значит для человека и общества. Какое будущее строится на наших глазах.
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