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Они торопятся. Почему ускорились темпы цифровизации. Ольга Четверикова

22:32. 15 ноября 2019 25 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Кандидат исторических наук Ольга Четверикова о том, какое мировоззрение продвигается в качестве общемирового. На каких принципах оно основано, что это значит для человека и общества. Какое будущее строится на наших глазах.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tv0E4mBGABE

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