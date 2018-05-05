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“Борьба с царизмом”

18:24. 5 мая 2018 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:


В России буднично прошли митинги против инаугурации Путина.
По стране по разным оценкам было задержано от нескольких сотен до тысячи человек участвовавших в акциях организованных людьми Навального. Некоторых уже отпустили, других пока нет.
Все получили свой профит – Навальный и далее будет крутить шарманку про "угнетение свободных людей", с перерывами на плач "Почему 99% населения не ходит на наши митинги".
Власти могут произвести перепись особо буйных и показать слабость подобной уличной оппозиции – "Вот посмотрите, жалкая кучка бузотеров хочет поколебать нашу стабильность".
Охранители с нагайками могут делом показать свою полезность в деле сохранение финансирования подобных движений.
В итоге, все в плюсе, ну кроме обычных граждан, которые попали под раздачу.
Почему главный организатор подобных действий так с 2011 года и не сел, в то время как сели Удальцов, Развозжаев и еще целая куча людей с ним соприкасавшихся по митинговому движу, ответ найдет грамотный читатель, знакомый с принципами работы такого чудесного явления как "Зубатовщина".
В итоге, вместо "борьбы с царем" получается своеобразная борьба нанайских мальчиков с достаточно дешевыми пиротехническими эффектами, вышедшими в тираж актерами и древним реквизитом.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Митинги, Москва, протесты, Россия
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