“Борьба с царизмом”

В России буднично прошли митинги против инаугурации Путина.По стране по разным оценкам было задержано от нескольких сотен до тысячи человек участвовавших в акциях организованных людьми Навального. Некоторых уже отпустили, других пока нет.Все получили свой профит – Навальный и далее будет крутить шарманку про "угнетение свободных людей", с перерывами на плач "Почему 99% населения не ходит на наши митинги".Власти могут произвести перепись особо буйных и показать слабость подобной уличной оппозиции – "Вот посмотрите, жалкая кучка бузотеров хочет поколебать нашу стабильность".Охранители с нагайками могут делом показать свою полезность в деле сохранение финансирования подобных движений.В итоге, все в плюсе, ну кроме обычных граждан, которые попали под раздачу.Почему главный организатор подобных действий так с 2011 года и не сел, в то время как сели Удальцов, Развозжаев и еще целая куча людей с ним соприкасавшихся по митинговому движу, ответ найдет грамотный читатель, знакомый с принципами работы такого чудесного явления как "Зубатовщина".В итоге, вместо "борьбы с царем" получается своеобразная борьба нанайских мальчиков с достаточно дешевыми пиротехническими эффектами, вышедшими в тираж актерами и древним реквизитом.

Источник: colonelcassad.livejournal.com