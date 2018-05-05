“Борьба с царизмом” во Франции

Во Франции на борьбу с Макроном на митинги вышло более 160 000 человек. Не обошлось без столкновений с полицией и задержаний.По сути, это продолжение тех же процессов, которые сотрясали Францию еще при Олланде, когда попытка продавить через колено трудовую реформу вызвала массовые протесты с беспорядками, которые похоронили политические перспективы Олланда и социалистов. Макрон был причастен к той реформе, но вовремя спрыгнул с тонущего корабля.Но практика закручивания гаек в рабочем законодательстве Франции никуда не делась, поэтому для левых это отличный повод возобновить массовые протесты, уже применительно к Макрону, который конечно не сможет прикрыть лихорадочной внешнеполитической активностью имеющиеся проблемы в социальной сфере и экономике. Следование в обозе американской политики и смешные попытки представить себя полноправным субъектном международного права, не могут скрыть системных проблем Франции, которые замена Олланда на Макрона не решила и решить не могла.Сегодня ему об этом напомнили. Разумеется, Макрон был поставлен на этот пост в качестве альтернативы "евроскептикам", которых представляла Ле Пен. Те, кто ставил на Макрона, стремились не допустить "Фрексита", но это подразумевало необходимость дальнейшего сокращения "социального государства" (как это происходит во всей Европе), так как оно становится все более обременительным – левые и профсоюзы естественно с этим не смирятся, поэтому очередной цикл протестов Макрону обеспечен, несмотря на его попытки представить себя президентом всех французов. На деле, классовый интерес будет толкать Макрона и далее отстаивать интересы крупного транснационального капитала, который заинтересован в снижении затрат на социальную сферу, так как французский рабочий в своем текущем виде проигрывает конкуренции по сравнению с странами третьего мира, куда выносится производство. Варианты тут простые – либо повышать дотации для местных производителей, либо снижать расходы на социальную сферу и повышать возможности трудовой эксплуатации. Так как Берлин и Брюссель крайне негативно смотрят на политику дотаций для национальных производителей, то выбор конечно будет сделан в пользу урезания прав трудящихся, а это неизбежно приведет к тому, что протесты вроде сегодняшних будут повторяться.На тему разницы России и Франции. В России людей выходит на митинги мало, потому что они понимают, что Навальный представляет чьи угодно интересы, но только не их собственные. Во Франции люди выходят на профсоюзные митинги, потому что понимают, что они отстаивают свои коренные интересы. В этом достаточно красноречивая разница между реальным протестом и опереточным.

Источник: colonelcassad.livejournal.com