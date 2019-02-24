РПЦ и царизм уничтожали в год древних храмов в 1,5, а фресок в 10 раз больше, чем большевики!!!



Не знают наши современники и о том, что подавляющее большинство храмов, снесенных после Великой Октябрьской социалистической революции, было возведено во второй половине XIX столетия и в 1900-1914 годах, т.е. дореволюционные храмоломатели разрушали или уродовали православные церкви, построенные в XI-XVIII веках, – здания, имевшие не только историческую, но и огромную художественную ценность.

Свою борьбу с русской церковной (и не только церковной!) стариной цари династии Романовых начали с варварского уничтожения фресок Успенского и Архангельского соборов Московского Кремля — фресок, созданных самыми лучшими русскими художниками ХV-ХVI веков.



Начиная с эпохи Ивана III, первого государя всея Руси, Успенский собор являлся главным собором Великорусского позднефеодального централизованного государства. Этому храму всегда уделялось особое внимание.



«В 1481 году лучший живописец этого времени Дионисий с артелью написал трехъярусный иконостас и несколько крупных икон, […] а в 1513-1515 годах собор был украшен фресками». Что же осталось от этого иконного и фрескового великолепия? К сожалению, почти ничего.



Официальный современный путеводитель свидетельствует: «Немногое сохранилось до наших дней из первоначального убранства собора: обветшалые иконы заменяли новыми, […] древние фрески в середине XVII века были сбиты» (Московский Кремль. Успенский Собор. — Москва: Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», 1995, с. 8).

Современный академический путеводитель сообщает: «Существующая ныне настенная роспись Архангельского собора была выполнена в 1652-1666 годах в правление царя Алексея Михайловича, который указал: «писать церковь Михаила Архангела наново стенным письмом, а старое збить», так как стенопись XVI века, времен царя Ивана IV, к середине XVII столетия сильно обветшала» (Московский Кремль. Архангельский Собор. — Москва: Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», 1995, с. 8).

Второй царь династии Романовых «тишайший» Алексей Михайлович (1629-1676), царствовавший в 1645-1676 годах, ознаменовал свое более чем тридцатилетнее правление не только уничтожением фресок соборов Московского Кремля, но и целенаправленным истреблением народных музыкальных инструментов и… деревянных и каменных шатровых церквей Русского Севера.



А во время церковной реформы, проведенной патриархом Никоном с ведома и одобрения царя-батюшки, были сожжены сотни тысяч русских рукописных книг, в том числе дохристианские рукописи VI-X столетий и раннехристианские книги Х-ХIII веков.

При третьем царе династии Романовых, Федоре Алексеевиче (1661-1682), сидевшем на престоле в 1676-1682 годах, царские любимцы сожгли почти все родословные и разрядные книги якобы во имя борьбы с местничеством.

Единственным царем, по-настоящему заботившимся об охране памятников светской и церковной русской архитектуры и вообще о сбережении отечественного культурного наследия, среди Романовых был Петр I Алексеевич (1672-1725), не жаловавший попов и монахов, но понимавший ценность старинных церковных зданий и средневековых фресковых росписей.

Преемники первого императора всероссийского не отличались ни гениальностью, ни проницательностью Петра Великого, хотя среди них были такие незаурядные женщины, как Елизавета Петровна (1709-1761) и Екатерина II Алексеевна (1729-1796).



Даже императрица Екатерина II готова была построить на месте большей части Московского Кремля гигантский дворец в стиле раннего русского классицизма и уже приступила к разборке Кремлевской стены со стороны набережной Москвы-реки, и только нехватка средств в государственной казне, истощенной Русско-турецкой войной 1768-1774 г, помешала.

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Либералы с дерьмократами аж визжат, обвиняя Ленина в гонениях на церковь. Однако, документы говорят обратное

Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах

20 января (2 февраля) 1918 г.

1. Церковь отделяется от государства.

2. В пределах Республики запрещается издавать какие-либо местные законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или устанавливали какие бы то ни

было преимущества или привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан.

3. Каждый гражданин может исповедывааъ любую религию или не исповедывать никакой.

Всякие праволишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было веры или неисповеданием никакой веры, отменяются.

Примечание. Из всех официальных актов всякое указание на религиозную принадлежность и непринадлежность граждан устраняется.

4. Действия государственных и иных публично-правовых общественных установлений не сопровождаются никакими религиозными обрядами или церемониями.

5. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательством на права граждан и Советской Республики.

Местные власти имеют право принимать все необходимые меры для обеспечения в этих случаях общественного порядка и безопасности.

6. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей.

Изъятия из этого положения, под условием замены одной гражданской обязанности другой, в каждом отдельном случае допускаются по решению народного суда.

7. Религиозная клятва или присяга отменяется.

В необходимых случаях дается лишь торжественное обещание.

8. Акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданской властью: отделами записи браков и рождений.

9. Школа отделяется от церкви.

Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается.

Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом.

10. Все церковные и религиозные общества подчиняются общим положениям о частных обществах и союзах и не пользуются никакими ни преимуществами, ни субсидиями ни от государства, ни от его местных автономных и самоуправляющихся установлений.

11. Принудительные взыскания сборов и обложений в пользу церковных или религиозных обществ, равно как меры принуждения или наказания со стороны этих обществ над их сочленами, не допускаются.

12. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью.

Прав юридического лица они не имеют.

13. Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием.

Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются, по особым постановлениям местной или центральной государственной власти, в бесплатное пользование соответственных религиозных обществ.

Председатель Совета Народных Комиссаров

В. Ульянов (Ленин).

Народные комиссары:

Н. Подвойский. В. Алгасов. В. Трутовский. А. Шлихтер. П. Прошьян.

В. Менжинский. А. Шляпников. Г. Петровский.

Управляющий делами Вл. Бонч-Бруевич.

Секретарь Н. Горбунов.

«Весёлый чекист»