РПЦ и царизм уничтожали в год древних храмов в 1,5, а фресок в 10 раз больше, чем большевики!!!
Первый парагаф публикуемого отрывка из статьи "Ещё раз о разрушении храмов", откуда были вычислены цифры заголовка, поражает. Ведь сложившееся в обществе мнение, что церкви разрушались лишь при большевиках, вообще не соответствует исторической действительности.
Получается, что РПЦ сама сильно постаралась, чтобы стереть из народной памяти следы тех верований, что были на Руси до обоснования на нашей земле адептов нынешней библейско-иудейской секты христианства польско-украинского розлива.
В центре города Иваново администрация разрушила памятник героям Великой Отечественной войны.
…Идея сноса монумента родилась во время строительства храма на площади в нескольких метрах от монумента.
По сообщениям в прессе, авторами идеи сноса являются представители РПЦ, в частности ивановской митрополии.
Для улучшения обзора церкви на площади были вырублены более 10 деревьев и кустарников, среди них редкие для местной природы каштаны.
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…И не ведают доверчивые и наивные читатели и слушатели сей брехни, что за 304 года царствования Романовых-Гольштейн-Готторпов в России было разрушено в пятнадцать раз больше православных (!) храмов и уничтожено в сорок пять раз больше фресковых росписей, чем за неполных семьдесят четыре года Советской власти.
Причем фрески и сами церкви до 1917 года нередко уничтожались по личным, «именным» указам царей и императоров, по приказам митрополитов, архиепископов, епископов, архимандритов, игуменов и даже по распоряжениям приходских священников.
Не знают наши современники и о том, что подавляющее большинство храмов, снесенных после Великой Октябрьской социалистической революции, было возведено во второй половине XIX столетия и в 1900-1914 годах, т.е. дореволюционные храмоломатели разрушали или уродовали православные церкви, построенные в XI-XVIII веках, – здания, имевшие не только историческую, но и огромную художественную ценность.
Свою борьбу с русской церковной (и не только церковной!) стариной цари династии Романовых начали с варварского уничтожения фресок Успенского и Архангельского соборов Московского Кремля — фресок, созданных самыми лучшими русскими художниками ХV-ХVI веков.
Начиная с эпохи Ивана III, первого государя всея Руси, Успенский собор являлся главным собором Великорусского позднефеодального централизованного государства. Этому храму всегда уделялось особое внимание.
«В 1481 году лучший живописец этого времени Дионисий с артелью написал трехъярусный иконостас и несколько крупных икон, […] а в 1513-1515 годах собор был украшен фресками». Что же осталось от этого иконного и фрескового великолепия? К сожалению, почти ничего.
Официальный современный путеводитель свидетельствует: «Немногое сохранилось до наших дней из первоначального убранства собора: обветшалые иконы заменяли новыми, […] древние фрески в середине XVII века были сбиты» (Московский Кремль. Успенский Собор. — Москва: Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», 1995, с. 8).
Современный академический путеводитель сообщает: «Существующая ныне настенная роспись Архангельского собора была выполнена в 1652-1666 годах в правление царя Алексея Михайловича, который указал: «писать церковь Михаила Архангела наново стенным письмом, а старое збить», так как стенопись XVI века, времен царя Ивана IV, к середине XVII столетия сильно обветшала» (Московский Кремль. Архангельский Собор. — Москва: Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», 1995, с. 8).
Второй царь династии Романовых «тишайший» Алексей Михайлович (1629-1676), царствовавший в 1645-1676 годах, ознаменовал свое более чем тридцатилетнее правление не только уничтожением фресок соборов Московского Кремля, но и целенаправленным истреблением народных музыкальных инструментов и… деревянных и каменных шатровых церквей Русского Севера.
А во время церковной реформы, проведенной патриархом Никоном с ведома и одобрения царя-батюшки, были сожжены сотни тысяч русских рукописных книг, в том числе дохристианские рукописи VI-X столетий и раннехристианские книги Х-ХIII веков.
При третьем царе династии Романовых, Федоре Алексеевиче (1661-1682), сидевшем на престоле в 1676-1682 годах, царские любимцы сожгли почти все родословные и разрядные книги якобы во имя борьбы с местничеством.
Единственным царем, по-настоящему заботившимся об охране памятников светской и церковной русской архитектуры и вообще о сбережении отечественного культурного наследия, среди Романовых был Петр I Алексеевич (1672-1725), не жаловавший попов и монахов, но понимавший ценность старинных церковных зданий и средневековых фресковых росписей.
Преемники первого императора всероссийского не отличались ни гениальностью, ни проницательностью Петра Великого, хотя среди них были такие незаурядные женщины, как Елизавета Петровна (1709-1761) и Екатерина II Алексеевна (1729-1796).
Даже императрица Екатерина II готова была построить на месте большей части Московского Кремля гигантский дворец в стиле раннего русского классицизма и уже приступила к разборке Кремлевской стены со стороны набережной Москвы-реки, и только нехватка средств в государственной казне, истощенной Русско-турецкой войной 1768-1774 г, помешала.
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Либералы с дерьмократами аж визжат, обвиняя Ленина в гонениях на церковь. Однако, документы говорят обратное
Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах
20 января (2 февраля) 1918 г.
1. Церковь отделяется от государства.
2. В пределах Республики запрещается издавать какие-либо местные законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или устанавливали какие бы то ни
было преимущества или привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан.
3. Каждый гражданин может исповедывааъ любую религию или не исповедывать никакой.
Всякие праволишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было веры или неисповеданием никакой веры, отменяются.
Примечание. Из всех официальных актов всякое указание на религиозную принадлежность и непринадлежность граждан устраняется.
4. Действия государственных и иных публично-правовых общественных установлений не сопровождаются никакими религиозными обрядами или церемониями.
5. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательством на права граждан и Советской Республики.
Местные власти имеют право принимать все необходимые меры для обеспечения в этих случаях общественного порядка и безопасности.
6. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей.
Изъятия из этого положения, под условием замены одной гражданской обязанности другой, в каждом отдельном случае допускаются по решению народного суда.
7. Религиозная клятва или присяга отменяется.
В необходимых случаях дается лишь торжественное обещание.
8. Акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданской властью: отделами записи браков и рождений.
9. Школа отделяется от церкви.
Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается.
Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом.
10. Все церковные и религиозные общества подчиняются общим положениям о частных обществах и союзах и не пользуются никакими ни преимуществами, ни субсидиями ни от государства, ни от его местных автономных и самоуправляющихся установлений.
11. Принудительные взыскания сборов и обложений в пользу церковных или религиозных обществ, равно как меры принуждения или наказания со стороны этих обществ над их сочленами, не допускаются.
12. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью.
Прав юридического лица они не имеют.
13. Все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием.
Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются, по особым постановлениям местной или центральной государственной власти, в бесплатное пользование соответственных религиозных обществ.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин).
Народные комиссары:
Н. Подвойский. В. Алгасов. В. Трутовский. А. Шлихтер. П. Прошьян.
В. Менжинский. А. Шляпников. Г. Петровский.
Управляющий делами Вл. Бонч-Бруевич.
Секретарь Н. Горбунов.
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“Ну, какое отношение к Руси могут иметь библейские истории, написанные про совсем иных действующих лиц, на совсем иных землях? Безусловно, библейские тексты к Руси никакого отношения не имеют.
Так что если бы попы были честны перед собой, то назвались бы Палестинской церковью. Но уж никак не русской! Но под своим настоящим названием палестинские сказания русскому народу и даром не нужны. Потому и пришлось этим волкам примерять овечьи шкуры”.