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Концепция и политика. Виктор Ефимов

20:27. 1 мая 2018 Просмотров - 21 Нет комментариев Опубликовал:

Открытие 1-го круглого стола "Новая концепция экономического развития Союзного государства: совместный образ будущего"

30 марта, Московский Дом Национальностей

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Рекомендуем:

Книги Внутреннего Предиктора СССР

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Виктор Ефимов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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