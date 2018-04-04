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Выборы начинаются с управленческой грамотности. Виктор Ефимов

19:52. 4 апреля 2018 Просмотров - 137 Нет комментариев Опубликовал:

Нужны ли обществу элементы имитационной демократии?

Общественный деятель, идеолог Концепции Общественной Безопасности и доктор экономических наук Виктор Ефимов комментирует новости об отмене выборов мэров в некоторых российских городах.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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