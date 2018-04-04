Выборы начинаются с управленческой грамотности. Виктор Ефимов
Нужны ли обществу элементы имитационной демократии?
Общественный деятель, идеолог Концепции Общественной Безопасности и доктор экономических наук Виктор Ефимов комментирует новости об отмене выборов мэров в некоторых российских городах.
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