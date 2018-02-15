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Как бороться с навязыванием информационной повестки. Виктор Ефимов

19:31. 15 февраля 2018 Просмотров - 91 Один комментарий Опубликовал:

Почему нам показывают такие новости?

Общественный деятель, идеолог Концепции Общественной Безопасности и доктор экономических наук Виктор Ефимов рассказывает о том, как противостоять навязыванию враждебной для нашего государства и общества информационной повестке.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 2547 1523
    mary 15 февраля 2018 в 19:47 Ссылка Пометить
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    Ну вот правильно же о спорте.Для человека только физкультура полезна.Зачем государство эксплуатирует эту тему,потому что ,как и шоу -отвлекают людей от возможности подумать,погулять,пообщаться.Что сделали с человеком ,теперь уже никогда ему не воскреснуть в обозримом будующем,общество денег обречено.

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