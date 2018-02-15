Как бороться с навязыванием информационной повестки. Виктор Ефимов

Концептуал СМИ Почему нам показывают такие новости?

Общественный деятель, идеолог Концепции Общественной Безопасности и доктор экономических наук Виктор Ефимов рассказывает о том, как противостоять навязыванию враждебной для нашего государства и общества информационной повестке. ============================================================================ ============================================================================ Рекомендуем: Книги ВП СССР в магазине «Концептуал»

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai