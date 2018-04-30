Видеоблог №135: Армения, Трамп и Макрон, Казахстан
В очередном выпуске ответов на ваши вопросы, уважаемые единомышленники, мы поговорили о текущих политических событиях и, конечно же, коснулись истории.
00:00 Как Трамп Макрона за руку водил.
04:27 Поездка в Израиль. Впечатления.
13:11 Родченков отказался от своих обвинений?
15:52 Партия Великое Отечество и движение «Патриоты Великого Отечества».
21:44 Что происходит с Казахстаном?
30:43 Почему Британия не признает российские дипломы?
34:23 Стоит ли ожидать беспорядков 5 мая.
37:11 О литературных предпочтениях.
38:57 Универсальная электронная карта: зачем и почему.
42:19 Почему СССР не подписал Женевскую конвенцию по военнопленным?
45:16 О ситуации в Армении.
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Источник: nstarikov.ru