Видеоблог №135: Армения, Трамп и Макрон, Казахстан

В очередном выпуске ответов на ваши вопросы, уважаемые единомышленники, мы поговорили о текущих политических событиях и, конечно же, коснулись истории.

00:00 Как Трамп Макрона за руку водил.

04:27 Поездка в Израиль. Впечатления.

13:11 Родченков отказался от своих обвинений?

15:52 Партия Великое Отечество и движение «Патриоты Великого Отечества».

21:44 Что происходит с Казахстаном?

30:43 Почему Британия не признает российские дипломы?

34:23 Стоит ли ожидать беспорядков 5 мая.

37:11 О литературных предпочтениях.

38:57 Универсальная электронная карта: зачем и почему.

42:19 Почему СССР не подписал Женевскую конвенцию по военнопленным?

45:16 О ситуации в Армении.

Скачать аудио

Уважаемые единомышленники!

Если вы хотите смотреть видеоблог и другие ролики с моего канала на Ютуб раньше всех — подписывайтесь на канал: https://www.youtube.com/user/nstarikovru

Также рекомендую подписаться на группу ВКонтакте «Видеотека Николая Старикова» которая, по сути, является резервной копией Ютуб-канала: https://vk.com/nstarikov_video

Задать вопрос в видеоблог можно:

в теме «Вопросы для видеоблога» на моей официальной странице ВКонтакте — на адрес электронной почты: starikov-videoblog@yandex.ru

P.S. Предыдущий выпуск:

Видеоблог — выпуск №134

Источник: nstarikov.ru