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Видеоблог №135: Армения, Трамп и Макрон, Казахстан

09:04. 30 апреля 2018 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

В очередном выпуске ответов на ваши вопросы, уважаемые единомышленники, мы поговорили о текущих политических событиях и, конечно же, коснулись истории.

00:00 Как Трамп Макрона за руку водил.
04:27 Поездка в Израиль. Впечатления.
13:11 Родченков отказался от своих обвинений?
15:52 Партия Великое Отечество и движение «Патриоты Великого Отечества».
21:44 Что происходит с Казахстаном?
30:43 Почему Британия не признает российские дипломы?
34:23 Стоит ли ожидать беспорядков 5 мая.
37:11 О литературных предпочтениях.
38:57 Универсальная электронная карта: зачем и почему.
42:19 Почему СССР не подписал Женевскую конвенцию по военнопленным?
45:16 О ситуации в Армении.

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P.S.  Предыдущий выпуск:

Видеоблог — выпуск №134

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, видеоблог
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