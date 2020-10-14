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Зачем поджигают ЕврАзЭС. Ликбез по геополитике

15:34. 14 октября 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом видеоблоге речь зашла о конкуренции на мировой арене. Скоро Евразийскому Союзу исполняется 5 лет. И, о чудо, в странах-членах ЕврАзЭС появляется нестабильность или, как его ещё принято называть, «управляемый хаос». Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, массовые протесты в Белоруссии, госпереворот в Киргизии – всё это заставляет задуматься о том, кто поджигает входящие в ЕврАзЭС страны, создавая вокруг России «кольцо Анаконды».

Хронометраж:
00:00 — Кому стало жить хорошо после уничтожения СССР
07:00 — Про Армению и Азербайджан
09:32 — Как решить проблему Нагорного Карабаха
14:01 — Что происходит в Киргизии
17:50 — Кто пытается уничтожить Евразийский Союз?
22:44 — О грядущей дестабилизации Средней и Центральной Азии
25:09 — О геополитической конкуренции

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/zachem-podzhigajut-evrazjes-likbez-po-geopolitike-120322

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