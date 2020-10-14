В новом видеоблоге речь зашла о конкуренции на мировой арене. Скоро Евразийскому Союзу исполняется 5 лет. И, о чудо, в странах-членах ЕврАзЭС появляется нестабильность или, как его ещё принято называть, «управляемый хаос». Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, массовые протесты в Белоруссии, госпереворот в Киргизии – всё это заставляет задуматься о том, кто поджигает входящие в ЕврАзЭС страны, создавая вокруг России «кольцо Анаконды».

Хронометраж:

00:00 — Кому стало жить хорошо после уничтожения СССР

07:00 — Про Армению и Азербайджан

09:32 — Как решить проблему Нагорного Карабаха

14:01 — Что происходит в Киргизии

17:50 — Кто пытается уничтожить Евразийский Союз?

22:44 — О грядущей дестабилизации Средней и Центральной Азии

25:09 — О геополитической конкуренции

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/zachem-podzhigajut-evrazjes-likbez-po-geopolitike-120322