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Сокровенные книги Руси. Александр Пыжиков

19:57. 26 апреля 2018 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:

Знание, которое мы утратили

Каким было видение и понимание природы у русского крестьянства, какие удивительные знания геологии, ботаники, физиологии человека мы находим на страницах древних книг: трепетников, травников, громовников. Как они помогают нам прояснить и понять смысл русских былин. Каким было мировоззрение, основанное на совокупности этих глубоких знаний и почему сейчас оно утрачено.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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