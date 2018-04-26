Сокровенные книги Руси. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Знание, которое мы утратили

Каким было видение и понимание природы у русского крестьянства, какие удивительные знания геологии, ботаники, физиологии человека мы находим на страницах древних книг: трепетников, травников, громовников. Как они помогают нам прояснить и понять смысл русских былин. Каким было мировоззрение, основанное на совокупности этих глубоких знаний и почему сейчас оно утрачено.



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