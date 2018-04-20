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Кто и как спаивал русский народ

22:13. 20 апреля 2018 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: алкоголь, Горбачёв, дети, здоровье, история, народ, статистика, царизм
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