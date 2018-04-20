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“Имеющий уши да услышит…”. Игорь Солонько

22:15. 20 апреля 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Кому выгодны волнения в Армении

Доктор философских наук Игорь Солонько комментирует ситуацию вокруг антиправительственных волнений в Армении.

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Рекомендуем:

Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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