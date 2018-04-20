“Имеющий уши да услышит…”. Игорь Солонько
22:15. 20 апреля 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Кому выгодны волнения в Армении
Доктор философских наук Игорь Солонько комментирует ситуацию вокруг антиправительственных волнений в Армении.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai