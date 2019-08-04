Мировые финансы на грани смены парадигмы
Совокупный долг жителей США достиг рекордной отметки в четыре триллиона долларов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Experian.
При подсчете не учитывались долги американцев по ипотечным кредитам, размер которых снова начал расти после небольшого снижения несколькими месяцами ранее.
Наибольшая задолженность отмечена по кредитам на обучение (1,5 триллиона долларов) и автокредитам (1,3 триллиона). Средний размер займа на покупку нового автомобиля за последние 10 лет вырост на 11 процентов и теперь составляет 32,1 тысячи долларов.
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„Пузырь” вот-вот лопнет…
МОСКВА, 2 августа, Наталья Дембинская. Объем мирового долга достиг 246 триллионов долларов. Это абсолютный рекорд, более чем в три раза превышающий глобальный ВВП — стоимость всех продуктов и услуг на планете. Экономисты предупреждают: когда многотриллионная бомба, заложенная под мировую экономику, рванет, разразится кризис похлеще, чем в 2008-м. Почему ситуация близка к критической, под кем уже запалили фитили и удастся ли избежать всеобщего краха — в материале РИА Новости.
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Мировые финансы на грани смены парадигмы
За последние дни из самых разных регионов мира – как плотину прорвало – пошли косяком новости о том, что существующая мировая финансовая система уже не соответствует интересам конкретных стран.
- Правящая партия Италии «Лига Севера» предложила выпустить национальные мини-векселя (Buoni Ordinari del Tesoro): Италия думает о создании собственной валюты, а с её помощью Рим хочет уменьшить государственный долг.
Правительство Италии «использовало бы их – для погашения долговых обязательств перед компаниями, а граждане – для уплаты налогов». Реализация такого предложения может привести к появлению в Италии параллельной валюты (sic!) – наряду с евро.
- «Мы оцениваем все механизмы, поскольку односторонние санкции США препятствуют использованию традиционной системы и платежей в долларах. Поэтому мы установили платежный механизм для того, чтобы выполнить наши обязательства перед Россией, и он будет в рублях», — заявил вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.
- Руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) не исключил, что «в будущем расчеты за нефть будут производиться в криптовалюте».
- Армения с начала года рассчитывается с «Газпром нефтью» за нефтепродукты рублями, сообщил глава компании Александр Дюков, а в перспективе рубль будет использоваться во взаиморасчетах со всеми странами, входящими ЕАЭС.
- Александр Дюков также заявил, что «Газпром нефть» имеет возможность в любой момент перейти на расчеты в юанях или евро за проданную нефть.
- Один из ведущих кандидатов на пост нового главы Европейского Центрального Банка Франсуа Виллерой призвал к «расширению использования евро в международных транзакциях, чтобы ослабить доминирующий статус доллара».
- Россия и Китай объявили, что две страны договорились «развивать практику расчетов в нацвалютах». По итогам переговоров в Москве заключено межправсоглашение о «расширении использования рублей и юаней» в двусторонней торговле.
Отметим, что такие заявления сделаны – с самых разных сторон – в течение последних нескольких дней. Ситуация, что называется, созрела.
Возможно, настала пора всем разбегаться в разные стороны, защищаясь силами суверенных государств и собственных границ – в самом широком смысле этих слов, когда мировая финансовая система уже просто «на грани»?
Когда волной по разным странам мира пошла информация о зарождении тенденции к «дедолларизации», появилась и такая новость о «секретной встрече с участием высокопоставленных чиновников американского министерства финансов и Федеральной резервной системы (ФРС), главной темой которой стал вопрос «токсичных долгов», которые могут стать источником кризиса, сравнимого с глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов».
Об этом финансовое издание «The Street» сообщает материале «U.S. Officials Meet in Secret Over Junk-Loan Frenzy as Recession Alarms Flash»: «Совет по надзору за финансовой стабильностью – как группа ведущих американских регуляторов, отвечающих за предотвращение будущих финансовых кризисов – собрался 30 мая, чтобы обсудить серьезный рост корпоративных заимствований за последнее десятилетие. Рост долгов-«заимствований» (кредитных долгов) был во многом связан с компаниями, имеющими плохой кредитный рейтинг.
Экономический спад, вероятно, приведет к волне понижений кредитных рейтингов и дефолтов по корпоративным долгам, что может отразиться на глобальных финансовых рынках».
Вслед этими новостями в английской прессе публикуется вот какой график прироста долгов в мировой экономике (в долларах США):
Сегодня мировой долг, если руководствоваться подобной статистикой от «Financial Times», перешел из весовой «категории тяжелый» в «категорию супертяжелый». И как, и кто теперь с этим неподъемным «весом проблем» справится?
«The Wall Street Journal» подсчитал, что по состоянию на конец 2018 года соотношение корпоративной задолженности к ВВП США достигло 73,1 %, что лишь немногим ниже максимального показателя в 73,7% от 2009 года. Это – более десяти триллионов долларов!
В связи с этим «The Street» пророчит: если скоро начнется волна корпоративных дефолтов, остановить ее будет крайне сложно, а последствия будут хуже, чем в кризис 2008 года. Массовые корпоративные дефолты — это не только предвестники массовых корпоративных банкротств, но еще и фактор роста безработицы (предприятия-банкроты не могут содержать сотрудников), а также нарастание проблем пенсионных фондов и других финансовых структур, которые кредитовали компании с «мусорным рейтингом» в поисках повышенной доходности.
Получается, по мнению «The Street», что уровень долгов дошел до критического.
Для аналитиков подобные перспективы уже давно были, как минимум, понятны с точки зрения, если не конкретных цифр и фактов, то – тенденций. Теперь это мнение высказано на политическом уровне – в речи Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) прозвучали оценки состояния нынешней ситуации в мировой экономике, когда каждый день происходит то, что уже названо «отказом от перегруженного долгами доллара».
И это – не фигура речи, а реальная коллизия для десятилетиями привыкших к работе «по накатанной» самых крутых мировых компаний.
«Американский доллар в роли мировой резервной валюты стал использоваться страной-эмитентом в качестве инструмента давления на весь остальной мир», – подчеркнул Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). А это уже – не чисто экономическая, но политическая оценка.
Созданные много десятилетий назад институты мировой финансовой системы сегодня не учитывают появление новых экономических центров, повышения роли региональных валют и изменения баланса сил и интересов. А мир начинает не только сопротивляться этому диктату, но и искать новые условия существования своих финансов и экономик вне «долларового консенсуса».
Владимир Путин высказал свою оценку происходящему: если «после окончания “холодной войны”, включения в процесс глобализации новых рынков архитектура мировой экономики кардинально изменилась», а «доминирующая модель развития, основанная на западной, так называемой либеральной традиции, назовем её условно евроатлантической, стала претендовать не просто на глобальную, а на универсальную роль», то теперь – «модель глобализации, предложенная в конце ХХ века, всё меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности».
«Глубокие перемены требуют… переосмысления роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир… Доверие к доллару падает просто».
Слишком «густо» пошли новости о переменах и новых тенденциях в мировых финансах. Не находите?
А теперь стоит напомнить недавнее, майское, обращение Владимира Путина к гражданам России на X съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Президент, как было не раз подмечено, всегда предупреждает заранее о том, какие могут раскрыться перспективы. Так вот, Путин сказал следующее – «имеющий уши да услышит»: «В сегодняшнем бурно развивающемся мире, когда в одночасье могут обнуляться и активы, и прежние продукты и технологии, те или иные природные ресурсы, человек, его таланты, образование, способности, напротив, остаются основополагающей ценностью».
Яснее и не сформулируешь.
Уже видно – долларовый финансовый кризис «набухает, как нарыв».
И хроника последних дней тому свидетельство.
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Источник.
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За-ал этот пузырь парадигмы. Надо успеть поменять авто на новую.
Я бы эту парадигму засунул в антисимитизм по самые гланды.
“Долг американцев достиг 4 трлн.$” И че? амеры всем все давно простили их этот долг не беспокоит,а вот почему он так беспокоит россиянцев?Видимо потому что весь мир и РФия его и будут платить.