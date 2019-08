Мировые финансы на грани смены парадигмы

За последние дни из самых разных регионов мира – как плотину прорвало – пошли косяком новости о том, что существующая мировая финансовая система уже не соответствует интересам конкретных стран.

- Правящая партия Италии «Лига Севера» предложила выпустить национальные мини-векселя (Buoni Ordinari del Tesoro): Италия думает о создании собственной валюты, а с её помощью Рим хочет уменьшить государственный долг.



Правительство Италии «использовало бы их – для погашения долговых обязательств перед компаниями, а граждане – для уплаты налогов». Реализация такого предложения может привести к появлению в Италии параллельной валюты (sic!) – наряду с евро.

- «Мы оцениваем все механизмы, поскольку односторонние санкции США препятствуют использованию традиционной системы и платежей в долларах. Поэтому мы установили платежный механизм для того, чтобы выполнить наши обязательства перед Россией, и он будет в рублях», — заявил вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.

- Руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) не исключил, что «в будущем расчеты за нефть будут производиться в криптовалюте».

- Армения с начала года рассчитывается с «Газпром нефтью» за нефтепродукты рублями, сообщил глава компании Александр Дюков, а в перспективе рубль будет использоваться во взаиморасчетах со всеми странами, входящими ЕАЭС.

- Александр Дюков также заявил, что «Газпром нефть» имеет возможность в любой момент перейти на расчеты в юанях или евро за проданную нефть.

- Один из ведущих кандидатов на пост нового главы Европейского Центрального Банка Франсуа Виллерой призвал к «расширению использования евро в международных транзакциях, чтобы ослабить доминирующий статус доллара».

- Россия и Китай объявили, что две страны договорились «развивать практику расчетов в нацвалютах». По итогам переговоров в Москве заключено межправсоглашение о «расширении использования рублей и юаней» в двусторонней торговле.

Отметим, что такие заявления сделаны – с самых разных сторон – в течение последних нескольких дней. Ситуация, что называется, созрела.

Возможно, настала пора всем разбегаться в разные стороны, защищаясь силами суверенных государств и собственных границ – в самом широком смысле этих слов, когда мировая финансовая система уже просто «на грани»?

Когда волной по разным странам мира пошла информация о зарождении тенденции к «дедолларизации», появилась и такая новость о «секретной встрече с участием высокопоставленных чиновников американского министерства финансов и Федеральной резервной системы (ФРС), главной темой которой стал вопрос «токсичных долгов», которые могут стать источником кризиса, сравнимого с глобальным финансовым кризисом 2008-2009 годов».

Об этом финансовое издание «The Street» сообщает материале «U.S. Officials Meet in Secret Over Junk-Loan Frenzy as Recession Alarms Flash»: «Совет по надзору за финансовой стабильностью – как группа ведущих американских регуляторов, отвечающих за предотвращение будущих финансовых кризисов – собрался 30 мая, чтобы обсудить серьезный рост корпоративных заимствований за последнее десятилетие. Рост долгов-«заимствований» (кредитных долгов) был во многом связан с компаниями, имеющими плохой кредитный рейтинг.



Экономический спад, вероятно, приведет к волне понижений кредитных рейтингов и дефолтов по корпоративным долгам, что может отразиться на глобальных финансовых рынках».

Вслед этими новостями в английской прессе публикуется вот какой график прироста долгов в мировой экономике (в долларах США):

Сегодня мировой долг, если руководствоваться подобной статистикой от «Financial Times», перешел из весовой «категории тяжелый» в «категорию супертяжелый». И как, и кто теперь с этим неподъемным «весом проблем» справится?

«The Wall Street Journal» подсчитал, что по состоянию на конец 2018 года соотношение корпоративной задолженности к ВВП США достигло 73,1 %, что лишь немногим ниже максимального показателя в 73,7% от 2009 года. Это – более десяти триллионов долларов!

В связи с этим «The Street» пророчит: если скоро начнется волна корпоративных дефолтов, остановить ее будет крайне сложно, а последствия будут хуже, чем в кризис 2008 года. Массовые корпоративные дефолты — это не только предвестники массовых корпоративных банкротств, но еще и фактор роста безработицы (предприятия-банкроты не могут содержать сотрудников), а также нарастание проблем пенсионных фондов и других финансовых структур, которые кредитовали компании с «мусорным рейтингом» в поисках повышенной доходности.

Получается, по мнению «The Street», что уровень долгов дошел до критического.

Для аналитиков подобные перспективы уже давно были, как минимум, понятны с точки зрения, если не конкретных цифр и фактов, то – тенденций. Теперь это мнение высказано на политическом уровне – в речи Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) прозвучали оценки состояния нынешней ситуации в мировой экономике, когда каждый день происходит то, что уже названо «отказом от перегруженного долгами доллара».



И это – не фигура речи, а реальная коллизия для десятилетиями привыкших к работе «по накатанной» самых крутых мировых компаний.

«Американский доллар в роли мировой резервной валюты стал использоваться страной-эмитентом в качестве инструмента давления на весь остальной мир», – подчеркнул Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). А это уже – не чисто экономическая, но политическая оценка.

Созданные много десятилетий назад институты мировой финансовой системы сегодня не учитывают появление новых экономических центров, повышения роли региональных валют и изменения баланса сил и интересов. А мир начинает не только сопротивляться этому диктату, но и искать новые условия существования своих финансов и экономик вне «долларового консенсуса».

Владимир Путин высказал свою оценку происходящему: если «после окончания “холодной войны”, включения в процесс глобализации новых рынков архитектура мировой экономики кардинально изменилась», а «доминирующая модель развития, основанная на западной, так называемой либеральной традиции, назовем её условно евроатлантической, стала претендовать не просто на глобальную, а на универсальную роль», то теперь – «модель глобализации, предложенная в конце ХХ века, всё меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности».



«Глубокие перемены требуют… переосмысления роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир… Доверие к доллару падает просто».

Слишком «густо» пошли новости о переменах и новых тенденциях в мировых финансах. Не находите?

А теперь стоит напомнить недавнее, майское, обращение Владимира Путина к гражданам России на X съезде Федерации независимых профсоюзов России.



Президент, как было не раз подмечено, всегда предупреждает заранее о том, какие могут раскрыться перспективы. Так вот, Путин сказал следующее – «имеющий уши да услышит»: «В сегодняшнем бурно развивающемся мире, когда в одночасье могут обнуляться и активы, и прежние продукты и технологии, те или иные природные ресурсы, человек, его таланты, образование, способности, напротив, остаются основополагающей ценностью».

Яснее и не сформулируешь.

Уже видно – долларовый финансовый кризис «набухает, как нарыв».

И хроника последних дней тому свидетельство.

Сергей Филатов



