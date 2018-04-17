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Почему повышение пенсионного возраста бессмысленно?

10:54. 17 апреля 2018 Просмотров - 395 3 коммент. Опубликовал:

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Пока сторонники А. Кудрина ратуют за повышение пенсионного возраста, другие эксперты уверяют: экономический эффект от этой меры будет незначительным и краткосрочным.

Зато последствия могут оказаться печальными: многие просто не доживут до пенсии, а дожившие останутся без работы и средств к существованию.  

Уже сейчас до пенсионного возраста доживают только 69,4% мужчин страны. То есть каждый третий умирает раньше 60 лет. Особенно тяжёлая ситуация в Дальневосточном и Сибирском округах. Например, в Еврейской АО на пенсию успевают выйти лишь 56,6% мужчин, а в Тыве - 54,8%. Если пенсионный возраст поднять, до пенсии не будет доживать ещё большее количество людей. Государство разве этого добивается? 

 

У нас в стране очень тяжёлая ситуация с уровнем скрытой заболеваемости. Почти 70% трудо­способного населения ещё за 10 лет до наступления пенсионного возраста имеют серьёзные патологии. Но легальные рабочие места сокращаются, и люди вынуждены дер­жаться за место, в том числе и в ущерб здоровью. Из-за этого даже провалилась система диспансеризации - граждане просто боятся идти к врачам, чтобы не потерять работу. На заслуженном отдыхе многие и пожить не успевают нормально - не потому, что они тоскуют по любимому делу, а потому, что сильно изношены. Куда же ещё в такой ситуации повышать пенсионный возраст?! Может, тогда сразу поднять его до такого предела, чтобы люди работали, работали и с рабочего места сразу на кладбище отправлялись?!  

Александр Сафонов.

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений 

Те, кто предлагает поднять возраст, не учитывают и ситуацию на рынке труда. Уже сейчас точка отсечения при приёме на работу - 45-50 лет. А с развитием информатизации и роботизации через 15-20 лет под ударом окажутся самые массовые в России профессии: водители (их сейчас 6 млн человек), торговые работники (4,8 млн), рабочие сборочных цехов и др. Если представить, что в таких условиях будет увеличен пенсионный возраст, тогда надо ответить на вопрос: а что будет происходить с занятостью молодёжи? Где она будет работать? И чем займутся пожилые люди, которых задержали на работе? Быстро переобучиться новым технологиям у них вряд ли получится, надо всё-таки принимать во внимание возрастные особенности. В результате 70% людей старшего возраста останутся и без пенсии, и без работы - рынок труда просто не сможет их «переварить». А значит, они пополнят ряды потенциальных нищих, которых очередная реформа лишила средств к сущест­вованию.

Расчёты Академии труда и социальных отношений показывают, что при повышении пенсионного возраста бюджет только 3 года будет в плюсе, потом выйдет на нулевой эффект, а затем уйдёт в минус. Через 7 лет государство наберёт такой же объём обязательств из федерального и региональных бюджетов, но уже на содержание новых безработных предпенсионного возраста, так что все надежды и мечты нынешних идеологов повышения пенсионного возраста рухнут

 

Источник: www.aif.ru

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3 коммент.»

  • 4538 2708
    mary 17 апреля 2018 в 11:12 Ссылка Пометить
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    правильная статья,не то время выбрали для повышения пенсионного возраста.Медведев докладывая о деятельности правительства рапортует о том ,что все в порядке и не считает направильным вопрос о повышении пенсионного возраста ,а вот сделать шкалу отчисления налогов диференцированной-это несвоевремнно.Так и будет ,медицина мол стала технологичной -для кого?-у кого деньги,а остальные обречены на валидол.А Пякин кстати ,уже сейчас говорит,что уж лучше пусть Медведев останется-фигура Семьи и Чубайсов,значит будет только говорильня,а почему лучше,потому как элита не собирается менять образ жизни добровольно в худшую сторону ,а Наш не любит враждовать.

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  • 9872 8400
    Вячеслав 17 апреля 2018 в 11:28 Ссылка Пометить
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    Кудрин прошёл гиюр, сделал себе обрезание и стал иудеем – вот отсюда и его рвение повыёживаться перед своими хозяевами…

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  • 895 221
    Павл 17 апреля 2018 в 12:48 Ссылка Пометить
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    Отменить эту пенсию унизительную уже давно пора. Это какая экономия для бюджета будет! Там только на пенсиях депутатов можно половину бюджета сэкономить.

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