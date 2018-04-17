Почему повышение пенсионного возраста бессмысленно?

Пока сторонники А. Кудрина ратуют за повышение пенсионного возраста, другие эксперты уверяют: экономический эффект от этой меры будет незначительным и краткосрочным.

Зато последствия могут оказаться печальными: многие просто не доживут до пенсии, а дожившие останутся без работы и средств к существованию.

Уже сейчас до пенсионного возраста доживают только 69,4% мужчин страны. То есть каждый третий умирает раньше 60 лет. Особенно тяжёлая ситуация в Дальневосточном и Сибирском округах. Например, в Еврейской АО на пенсию успевают выйти лишь 56,6% мужчин, а в Тыве - 54,8%. Если пенсионный возраст поднять, до пенсии не будет доживать ещё большее количество людей. Государство разве этого добивается?

У нас в стране очень тяжёлая ситуация с уровнем скрытой заболеваемости. Почти 70% трудо­способного населения ещё за 10 лет до наступления пенсионного возраста имеют серьёзные патологии. Но легальные рабочие места сокращаются, и люди вынуждены дер­жаться за место, в том числе и в ущерб здоровью. Из-за этого даже провалилась система диспансеризации - граждане просто боятся идти к врачам, чтобы не потерять работу. На заслуженном отдыхе многие и пожить не успевают нормально - не потому, что они тоскуют по любимому делу, а потому, что сильно изношены. Куда же ещё в такой ситуации повышать пенсионный возраст?! Может, тогда сразу поднять его до такого предела, чтобы люди работали, работали и с рабочего места сразу на кладбище отправлялись?!

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений

Те, кто предлагает поднять возраст, не учитывают и ситуацию на рынке труда. Уже сейчас точка отсечения при приёме на работу - 45-50 лет. А с развитием информатизации и роботизации через 15-20 лет под ударом окажутся самые массовые в России профессии: водители (их сейчас 6 млн человек), торговые работники (4,8 млн), рабочие сборочных цехов и др. Если представить, что в таких условиях будет увеличен пенсионный возраст, тогда надо ответить на вопрос: а что будет происходить с занятостью молодёжи? Где она будет работать? И чем займутся пожилые люди, которых задержали на работе? Быстро переобучиться новым технологиям у них вряд ли получится, надо всё-таки принимать во внимание возрастные особенности. В результате 70% людей старшего возраста останутся и без пенсии, и без работы - рынок труда просто не сможет их «переварить». А значит, они пополнят ряды потенциальных нищих, которых очередная реформа лишила средств к сущест­вованию.

Расчёты Академии труда и социальных отношений показывают, что при повышении пенсионного возраста бюджет только 3 года будет в плюсе, потом выйдет на нулевой эффект, а затем уйдёт в минус. Через 7 лет государство наберёт такой же объём обязательств из федерального и региональных бюджетов, но уже на содержание новых безработных предпенсионного возраста, так что все надежды и мечты нынешних идеологов повышения пенсионного возраста рухнут

Источник: www.aif.ru