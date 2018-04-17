Путин придумал способ победить коррупцию

Взятки потеряют смысл, а наказание за преступления «на почве корысти» станет неизбежным

Чтобы чиновники перестали брать взятки, нужно обеспечить две вещи: неотвратимость наказания и невозможность потратить незаконно нажитые деньги. Этой логике следует инициатива Президента России Владимира Путина, воплощённая в виде трёх законопроектов. Все они 31 марта были внесены в Государственную Думу, и уже в мае депутаты планируют заняться их рассмотрением.

Увольнение не спасёт

В парламенте предложенные меры назвали беспрецедентными. Сложно по-другому назвать идею президента проверять расходы должностных лиц даже после их увольнения. Речь идёт о контроле сделок по приобретению недвижимости, яхт, автомобилей и ценных бумаг. Проверять каждую сделку, совершённую за последние три года «в должности», будут, если их общая сумма превысит официальный доход семьи чиновника.

По действующему порядку такой контроль осуществляется только в период замещения должности, причём проверку проводит антикоррупционное подразделения структуры, в которой работает должностное лицо.

В проектируемой норме есть два важных нововведения: после увольнения должностного лица все материалы о его расходах передаются прокуратуре, которая в течение шести месяцев будет проверять эти расходы.

Впоследствии срок проверки уволенных чиновников может увеличиться, допустил в беседе с «Парламентской газетой» зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев. «Законодательство выстраивается из практики применения законов. Если практика покажет, что сроки нужно увеличить, то всегда можно внести поправки», — отметил сенатор. При этом он предостерёг, что любое действие порождает противодействие: «Любой шаг государства всегда изучается недобросовестными лицами, они ищут лазейки и другие подходы».

Взятки теряют смысл

Если должностное лицо не сможет доказать, что его новый дом или внедорожник куплен «на одну зарплату», то имущество будет изъято в пользу государства. И это вторая важнейшая новелла предложенной президентом антикоррупционной реформы: взяточник будет лишён всех благ, полученных незаконным путём.

«Потенциальная угроза изъятия у должностного лица имущества, приобретённого на незаконные доходы, выступает мерой превенции, поскольку, осознавая бессмысленность такой покупки, коррупционное поведение становится бесперспективным», — отмечал по этому поводу в интервью «Парламентской газете» председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Предъявите счёт

«В нашей стране антикоррупционное законодательство на протяжении многих лет было, мягко говоря, несколько неэффективно. И этот пакет документов позволяет контролировать любого как чиновника, так и бизнесмена», — оценил масштаб президентских инициатив Алексей Кондратьев.

Усиление контроля за финансовой деятельностью, имеющей отношение к госструктурам, — одна из сверхзадач «антикоррупционной реформы» Владимира Путина. Например, антикоррупционные подразделения госорганов смогут получать от российских банков сведения об операциях, счетах и вкладах физических и юридических лиц.

Осознавая бессмысленность такой покупки, коррупционное поведение становится бесперспективным.

Получать эту информацию смогут также руководители госкорпораций и государственных внебюджетных фондов. По словам координатора проекта ОНФ «За честные закупки», члена Комитета Госдумы по финансовому рынку Антона Гетты, раньше справки о наличии счетов или вкладов могли получать только контролирующие органы. «А сейчас компании сами смогут проверять сотрудников и получать данную информацию, и, следовательно, более эффективно выстраивать работу по борьбе с коррупцией — выявлять нарушения и привлекать к ответственности в рамках действующего законодательства», — подчеркнул депутат.

Получатели информации о счетах и вкладах будут обязаны сохранять банковскую тайну и использовать её только в рамках антикоррупционной проверки.

Как привлечь взяточника: новые пути

льшой массив поправок в федеральные законы предполагает усовершенствование механизмов привлечения к ответственности граждан и организаций, совершивших коррупционное преступление. Так, в законопроекте детализированы процедуры, права и обязанности прокуроров, которые позволяют выявлять и принимать меры в отношении должностных лиц, которые не представили сведения, доказывающие легальный способ приобретения имущества.

Одно из важных нововведений — унификация и упрощение порядка привлечения к ответственности взяточников (кроме уволенных в связи с утратой доверия), которые признают факт содеянного. Для взыскания будет достаточно доклада антикоррупционного подразделения прокуратуры, в котором будут изложены фактические обстоятельства правонарушения и письменные объяснения провинившегося сотрудника. При этом устанавливается единый срок давности для таких нарушений — три года со дня предоставления или получения взятки.

А юридические лица, которые будут содействовать раскрытию преступлений на почве корысти, могут даже рассчитывать на освобождение от ответственности. К слову, на рассмотрении Госдумы сейчас находится похожий законопроект: он гарантирует должностным лицам, сообщившим о факте взятки, защиту государства, в том числе по программе защиты свидетелей.

Законодатели рассчитывают, что все эти поблажки для сознательных и раскаявшихся граждан и организаций улучшат раскрываемость коррупционных преступлений.

Корыстные организации лишатся имущества

Один из антикоррупционных законопроектов президента вносит поправки в Кодекс об административных нарушениях по части взыскания штрафа с организаций, попавшихся на подкупе должностных лиц. Предлагается ввести новую меру обеспечения производства — арест имущества юридического лица. Стоимость арестованного имущества не будет превышать максимальный размер штрафа (стократный размер взятки). Принимать решение о такой мере может только суд на основании мотивированного ходатайства прокурора, а на случай отсутствия имущества предусмотрен арест банковских счетов организации.

Законодательство выстраивается из практики применения законов. Если практика покажет, что сроки нужно увеличить, то всегда можно внести поправки.

Данная мера — ещё одна гарантия неотвратимости наказания для компаний, которые привыкли решать свои проблемы нечестным путём, подчеркнул депутат Госдумы Антон Гетта. «Недобросовестные юридические лица предпочитали беспрепятственно выводить активы и банкротиться», — рассказал он, поясняя, как фирмы избегают наказания за взятки. По его словам, проектируемая норма позволит прикрыть эту лазейку и повысить эффективность взыскания.

Как отмечал в интервью «Парламентской газете» сенатор Андрей Клишас, все предложенные президентом законопроекты содержат необходимые гарантии для защиты от необоснованных ограничений прав. Например, юридическим лицам оставлено право обжаловать арест имущества.

Источник: www.pnp.ru