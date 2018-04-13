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Сирия: разводка для наивных. Валерий Пякин

09:26. 13 апреля 2018 Просмотров - 719 Один комментарий Опубликовал:

Битва страновых элит

Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин комментирует события вокруг бомбардировки Сирии.

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Рекомендуем:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

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    mary 13 апреля 2018 в 13:47 Ссылка Пометить
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    вот так,а кто же знает или верит ,что страновая элита России поддержит Путина,иначе зачем он заменил посла 5,04,в Израиле ,потому как посольство все за Израиль( и всеми любимый лавров ,зятька у единственной дочи имеет Винокурова),а он выпустил 8 ракет по Сирии по иранским советникам и ничего не произошло,кроме опять предупреждения,а Израиль- это Брит -ания(страна завета в переводе) давно уже внуки все обрезанные у Елизаветы.А Соловьев и Кедми лукаво переглядываются при слове Израиль,им большй Новый Иерусалим подавай.

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